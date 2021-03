Sanremo 2021 diretta 2 marzo: Fiorello duetta con Matilda De Angelis, eliminati Avincola ed Elena Faggi

Martedì 2 marzo, in diretta dalle 20:40 su Rai 1, Amadeus conduce la prima serata del Festival di Sanremo 2021. La 71° edizione si discosta dalle precedenti in quanto per la prima volta nella storia della kermesse italiana, la platea e le gallerie del Teatro Ariston sono prive di spettatori nel rispetto dei protocolli sanitari. Amadeus è affiancato da Matilda De Angelis, prima delle co-conduttrici che si alterneranno nel corso delle cinque serate. E non mancheranno le incursioni di Fiorello.

Ad aprire il Festival è Diodato, che propone il brano Fai rumore con il quale ha vinto lo scorso anno. A salire per primi sul palco sono quattro Nuove Proposte, seguite da 13 Big in gara. Irama inizialmente previsto in scaletta è sostituito da Noemi a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Ma il cantautore carrarese sarà presente domani sera.

I Big in gara in ordine di uscita sono: Arisa , Colapesce/Di Martino, Aiello, Francesca Michielin/Fedez , Max Gazzè-Trifluoperazina Monstery Band, Noemi. E ancora Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma.

Le Nuove Proposte sono, invece, Giordano, Elena Faggi, Avincola e Folcast.

Ospiti della prima serata è Loredana Berte, l’infermiera Alessia Bonari, la Banda della Polizia di Stato. E ancora Stefano Di Battista e la ginnasta russa Olg’a Kapranova. Presenti anche gli ospiti fissi Zlatan Ibrahimović ed Achille Lauro.

Sanremo 2021, la diretta del 2 marzo

La messa in onda di Sanremo 2021 è anticipata dal segmento PrimaFestival condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Oltre ad un breve riepilogo di quanto vedremo nella prima serata, vengono trasmesse delle interviste flash a Random, Francesco Renga e Noemi.

Il Festival di Sanremo 2021 inizia al buio. Si sentono in sottofondo le voci di Amadeus e Fiorello. A sorpresa si accendono le luci del palco dell’Ariston. L’ingresso di Amadeus è accompagnato dall’orchestra. Il conduttore recita alcuni versi della lettera scritta da lui e pubblicata stamattina. Nella missiva sottolinea la determinazione con la quale ha affrontato l’edizione più complicata di sempre a causa della pandemia.

Lo raggiunge sul palco Fiorello, che indossa un mantello stravagante composto da petali di fiori variopinti, in un look che ricorda lo stile di Achille Lauro. Propone il brano Grazie dei fior di Nilla Pizzi, in una versione rock con parti anche in inglese. Il partner di Amadeus ironizza sull’assenza del pubblico e degli applausi che sono stati sostituiti da quelli registrati.

Sanremo 2021, le Nuove Proposte

Amadeus e Fiorello, dopo aver ricordato il regolamento del Festival, introducono la categoria delle Nuove Proposte. Le due canzoni che ottengono il punteggio più basso, vengono eliminate dalla Gara. A votare sono la Giuria Demoscopica, la Sala Stampa ed il televoto.

Il primo ad è esibirsi è Gaudiano con Polvere da sparo. Il brano, in cui prevale il suono degli archi, è dedicato al padre del cantautore che è scomparso recentemente. La seconda cantante in gara è Elena Faggi con Che ne so, dalle atmosfere soul, che racconta di un amore complicato.

Terzo cantante in gara è Avincola che propone il brano cantautoriale Goal!, che è un inno alla speranza. L’ultimo artista ad esibirsi è Folcast con Scopriti, che è un invito a combattere la solitudine.

Il conduttore chiude il televoto ed annuncia i nomi dei due artisti che prenderanno parte alle semifinali di venerdì. Sono Folcast e Gaudiano, che hanno ottenuto maggiore gradimento.

Al rientro dalla pubblicità Fiorello ed Amadeus duettano in brano dedicato a Sanremo. E’ un siparietto ironico in cui raccontano che nonostante le difficoltà e le polemiche sono riusciti comunque ad organizzare il Festival.

Sanremo 2021 diretta 2 marzo, Diodato, i Big in gara

Amadeus e Fiorello accolgono Diodato che regala al pubblico Fai Rumore, brano vincitore di Sanremo 2020. Il conduttore ricorda il giorno della proclamazione come l’ultimo momento felice prima della pandemia. Nessuno infatti poteva prevedere che un virus avrebbe così stravolto le nostre vite. E che ci avrebbe obbligato a vivere rinchiusi in casa, per alcuni mesi.

Prende il via la competizione dei Big. La prima a salire sul palco dell’Ariston è Arisa con Potevi fare di più, testo e musica di Gigi D’Alessio. Il brano racconta di un amore ormai giunto al capolinea.

Amadeus introduce la prima co-conduttrice della 71° edizione del Festival di Sanremo. E’ la giovane attrice Matilda De Angelis, che è visibilmente emozionata. Sarà presto su Rai 1 con Leonardo. Ed ha preso parte anche alla serie The Undoing – Le verità non dette con Nicole Kidman e Hugh Grant.

E’ proprio Matilda De Angelis a presentare i prossimi artisti. Sono Colapesce e Dimartino che propongono Musica leggerissima. E’ una dedica d’amore alla musica che ci accompagna nei momenti felici ed in quelli più complicati.

L’ingresso di Zlatan Ibrahimović, Aiello, Alessia Bonari

E’ il momento dell’ingresso Zlatan Ibrahimović, che ha intenzione di trasformare la kermesse canora in una competizione sportiva. Secondo le regole del suo Festival i cantanti in gara devono essere 22 in modo che possano sfidarsi 11 contro 11. I quattro in eccesso, dato che i Big sono 26, possono essere simbolicamente “venduti ad altre squadre”. Lo show, inoltre, non deve durare più 90 minuti. Critica poi ironicamente anche le dimensioni del palco che non rispecchiano quelle di un campo da calcio.

Il calciatore introduce Aiello che propone il suo inedito Ora, cha racconta di una storia d’amore interrotta.

Amadeus è felice di accogliere sul palco anche l’infermiera Alessia Bonari, che è diventata il simbolo del primo lockdown. Lo scorso anno pubblicò una foto che divenne virale, nella quale mostrava il suo volto tumefatto dai segni della mascherina. Si tratta di un espediente per rendere omaggio agli operatori sanitari che hanno combattuto il virus in prima linea, soprattutto nel periodo in cui gli ospedali erano sovraffollati di pazienti Covid. E che tutt’ora si occupano con passione e dedizione della cura dei malati.

Alessia Bonari e Matilda De Angelis introducono Francesca Michielin e Fedez che cantano Chiamami per nome. Racconta dell’estremo individualismo causato dalla società contemporanea.

Sanremo 2021 diretta 2 marzo, Loredana Bertè, Gazzè, Noemi

Sale sul palco Loredana Berté che interpreta alcuni dei suoi brani più amati. Sono Il mare d’inverno, Dedicato e Non sono una signora. Ma anche la struggente Sei bellissima. Accanto alla rockstar c’è un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio. Prima di andare via regala al pubblico anche il suo ultimo inedito dal titolo Figlia di.

Zlatan Ibrahimović e Matilda De Angelis accolgono sul palco Max Gazzè vestito da Leonardo Da Vinci. Si presenta assieme alla Trifluoperazina Monstery Band, composta da sagome di personaggi celebri. Ci sono Marilyn Monroe, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Igor di Frankestein jr e la Regina Elisabetta. Il titolo del suo brano è Il farmacista.

Segue Noemi con la canzone Glicine, che è incentrata sulla nostalgia che si può provare per un amore finito.

Torna sul palco anche Fiorello che, dopo un breve sketch sulla denominazione della dita dei piedi, interpreta Se stasera sono qui di Wilma Goich. Il testo è stato scritto da Luigi Tenco e Mogol.

Sanremo 2021, Achille Lauro, Madame

Amadeus accoglie anche Achille Lauro, che si presenta in uno dei suoi look irriverenti. Con una parrucca blu, tacchi alti e con un vestito costituto in parte da un piumaggio rosa canta Solo noi. Durante l’esibizione l’artista piange lacrime di sangue per rendere il numero più drammatico.

La settima artista in gara è la giovanissima Madame, che è molto popolare sul Web. Per la sua prima volta a Sanremo canta Voce, che racconta il desiderio di tornare insieme alla persona amata.

Matilda De Angelis mostra agli spettatori la foto del bacio al Time Square, scattata da Victor Jorgensen il 14 agosto 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale. L’attrice vuole rievocare un gesto che ai tempi della pandemia sarebbe meglio evitare. Ma si augura che le persone possano presto tornare a scambiarsi gesti affettuosi. Vorrà dire che avremo finalmente sconfitto il virus.

Sanremo 2021 diretta 2 marzo, gli ultimi Big in gara

Al Festival di Sanremo 2021 debuttano anche i Maneskin con Zitti e buoni. Il brano rock racconta la storia di un ragazzo ribelle che non vuole adeguarsi agli stereotipi sociali. Desidera infatti distinguersi dagli altri non rinunciando alla propria personalità. E’ il pezzo più grintoso ascoltato finora.

Segue l’esibizione di Ghemon con Momento perfetto. Il testo è incentrato sulla voglia di essere artefici del proprio destino.

Fiorello si collega telefonicamente con Claudio Santamaria, Gianni Morandi, Antonio Cabrini, Mara Venier e Jovanotti per un saluto flash. Successivamente duetta in Ti lascerò con Matilda De Angelis. Amadeus ricorda anche il DJ Claudio Coccoluto.

La gara canora prosegue con i Coma_cose che cantano Fiamme negli occhi. La canzone racconta della passione che può scoppiare tra due persone.

La terz’ultima artista a salire sul palco dell’Ariston è Annalisa con Dieci. Il testo è incentrato su una storia d’amore che dura nel tempo nonostante le incomprensioni tra i protagonisti.

Torna anche Diodato che canta Fino a farci scomparire e Che vita meravigliosa, colonna sonora del film La dea fortuna di Ferzan Özpetek.

E’ il turno del dodicesimo Big in gara. E’ Francesco Renga che presenta Quando trovo te. La canzone narra di un uomo che non riesce a trovare il proprio equilibrio in una società sempre più frammentata.

L’ultimo artista ad esibirsi nella prima serata del Festival è Fasma con Parlami. Il tema è l’amore, che a volte può tirar fuori la parte migliore di noi.

Al termine delle esibizioni intervengono la Banda della Polizia di Stato ed il sassofonista Stefano Di Battista. Eseguono, in un medley, alcuni brani di Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Si tratta di Oblivion, Tango por una Cabeza e Libertango.

Sanremo 2021 diretta 2 marzo, la classifica provvisoria

Amadeus, Fiorello e Matilda De Angelis rendono nota la classifica provvisoria, ottenuta dal voto della Giuria Demoscopica. E’ formata da 300 membri che sono abituali fruitori di musica. Ecco le loro preferenze:

Annalisa– Dieci Noemi– Glicine Fasma–Parlami Francesca Michielin e Fedez– Chiamami per nome Francesco Renga– Quando trovo te Arisa– Potevi fare di più Maneskin– Zitti e Buoni Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band- Il farmacista Colapesce- Di Martino con Musica Leggerissima Coma_Cose– Fiamme negli occhi Madame– Voce Ghemon– Momento Perfetto Aiello– Ora

Come si evince dalla classifica, per il momento al primo posto c’è Annalisa, seguita da Noemi e Fasma. Ultimo classificato è invece Aiello. Domani la Giuria Demoscopica voterà gli altri 13 Big in gara.