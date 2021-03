L’Eredità Yuri da Roma vince ancora alla Ghigliottina e spopola sul web

Condividi su







Seguiamo in diretta la sesta puntata di Italia’s got talent 2021 in onda su TV8 il 10 marzo, alle 21.20. La giuria è composta da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. Proseguono le valutazioni dei concorrenti. Conduce Lodovica Comello.

Dopo lo stop in occasione di Sanremo 2021, riprende la trasmissione con le audizioni. I concorrenti che si mettono alla prova devono dimostrare alla giuria il loro talento, in particolare, devono impressionare Joe Bastjanich. Il giudice, infatti, è l’unico a non aver utilizzato il Golden Buzzer, il pulsantone dorato che consente di mandare un partecipante direttamente in finale.

Vi ricordiamo che anche il pubblico da casa può votare le proprie esibizioni preferite. Si può esprimere la propria preferenza sia tramite l’applicazione ufficiale del talent show, che dal sito ufficiale di Italia’s got talent 2021. Infine, si può votare tramite Twitter, con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official”. Oppure, più tradizionalmente, inviando un SMS al numero 4770470.

Potete seguire la sesta puntata della nuova edizione di Italia’s got talent 2021 anche in streaming, tramite il sito ufficiale di TV8.

Italia’s got talent 2021 diretta 10 marzo, le esibizioni

Inizia la puntata. La prima concorrente è Tory, americana che vive in Germania. Si esibisce perché l’ha iscritta il suo ragazzo italiano. La sua specialità sono i salti con la corda, che compie con eleganza e velocità, anche facendo diversi salti mortali. Il pubblico si alza in piedi per applaudirla, e anche i giudici sono convinti: Tory riceve quattro sì.

Il secondo partecipante della serata è Francesco, un bambino di 10 anni. Compie un numero di mentalismo e magia con le carte. Tutti i giudici restano stupiti dalla sua performance. Così, lo premiano con 4 sì. Tocca poi a un secondo Francesco, un cantante che si esibisce vestito da Elvis Presley. Il suo stile e intonazione da rocker stupiscono i giudici, tanto che Mara Maionchi si alza per ballare con Frank Matano. Riceve 4 sì.

Gymnica Anthea è il nome di un corpo di danza le cui componenti si esibiscono indossando degli sci e ondeggiando su essi a ritmo. L’idea originale e l’esecuzione impeccabile sono premiate dai giudici con 4 sì. Segue un’ulteriore esibizione di un’atleta femminile: Laura è una campionessa di braccio di ferro. Laura sfida Frank Matano, e lo sconfigge facilmente due volte di fila. Così, per lei ci sono quattro sì.

Infine, si esibisce un gruppo musicale composto da 5 donne, le Dress in Black. Sono una tribute band degli ACDC, l’unica in Italia. Sono tanto brave che il pubblico chiede a gran voce il Golden Buzzer. Ma Bastjanich preferisce non usarlo, limitandosi a dare al gruppo il quarto sì.

Italia’s got talent 2021 diretta 10 marzo, riprendono le audizioni

Dopo una breve interruzione pubblicitaria, inizia un numero di equilibrismo compiuto da un acrobata francese. Dopo essersi arrampicato su un’asta altissima, ed essersi seduto sulla sua sommità, l’artista inizia a ondeggiare. La performance piace ai giudici, che votano con 4 sì. Segue una serie di esibizioni poco convincenti, che ricevono al massimo 3 sì su quattro.

Sale quindi sul palco un artigiano toscano di nome Massimiliano. Ha costruito un flipper per quattro giocatori interamente in legno, tutto a mano. L’obiettivo dei partecipanti è far arrivare un numero di palline in goal sufficiente per far sollevare una spada posta al centro del macchinario. Ovviamente, sono i quattro giudici a testare l’apparecchio, restandone piacevolmente colpiti. Massimiliano riceve 4 sì.

Sale quindi sul palco una giovane cantante di origini russe, Ekatherina, che esordisce con “canterò la mia voce, non una canzone”. Nella sua performance Ekatherina utilizza la sua voce per produrre una melodia unica che colpisce tutti i giudici. Però, non abbastanza per far pigiare a Bastjanich il Golden buzzer.

Il Golden Buzzer di Joe Bastjanich

Salgono sul palco i Damnedancer, un corpo di ballo che si esibisce sul brano intitolato Fear. La loro coreografia rimanda alle difficoltà dei tempi che stiamo vivendo, in continua lotta contro il Covid. Ricevono 4 sì. Amedeo, il concorrente che si esegue in seguito, è un comico. Il suo numero originale è premiato con 4 sì.

Segue un numero ginnico compiuto da un anziano di 70 anni di nome Ottorino e un atleta, Giampaolo, che ha già partecipato 3 anni fa a Italia’s got Talent con un gruppo. Ottorino, con l’incitazione del suo personal trainer compie esercizi complicatissimi. Ciononostante, per Bastjanich non è abbastanza. “Questo è allenamento, non talento” afferma. Ottorino ottiene solo 3 sì.

Quindi, tocca a un gruppo composto da fratello e sorella, Francesca e Federico, che danzano con un corpo di ballo su musiche e sonorità tipiche dell’india e dei film di Bollywood. Il numero convince, infine, anche il più restio dei giudici ad usare il Golden Buzzer. Così, finalmente, Joe Bastjanich spedisce direttamente in finale Francesco, Federica e il loro corpo di ballo.

Dopo una breve interruzione pubblicitaria tocca a Piermassimo, che si esibisce in un monologo mentre si trucca il volto di bianco: racconta di quando ha conosciuto l’arte di Marcel Marceau, il mimo.

La decisione finale dei giudici

Piermassimo era l’ultimo concorrente a esibirsi questa sera. I giudici si riuniscono per decidere che è meritevole di andare in finale. Quindi, la conduttrice Lodovica Comello ricorda che anche il pubblico ha facoltà di votare l’esibizione migliore, e assegnare “il Golden Buzzer del pubblico”.

La decisione definitiva ricade sul gruppo delle le Dress in Black , la cover band degli ACDC tutta al femminile.

La prossima sarà l’ultima puntata di audizione prima della finale.

Condividi su