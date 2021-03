Anni 20 diretta 11 marzo: prima puntata con Francesca Parisella

Condividi su







Questa sera, 11 marzo 2021 alle 21.20, Rai 3 trasmette la quarta e ultima puntata di Lui è peggio di me, sit-show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Nel corso di tre puntate Panariello e Giallini hanno condotto interviste, proposto esibizioni musicali e siparietti comici da uno studio diviso in due. Da un lato, ci sono Panariello e il suo studio da “late night show” tradizionale. Dall’altro, Giallini e il suo “studio casalingo”, con una band, dei comodi divanetti e persino un angolo cucina.

Gli ospiti chiamati dai conduttori per raccontarsi a Lui è peggio di me sono amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo. Questa sera, in particolare, è prevista la partecipazione di Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato. E ancora Dario Ballantini, Franco Di Mare, Enzo Miccio. In ultimo, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi e Sigfrido Ranucci.

Potete seguire Lui è peggio di me anche in streaming sul sito a fruizione gratuita RaiPlay.

Lui è peggio di me 11 marzo, intervista a Emma Marrone e Alessandra Amoroso

Come di consueto l’introduzione è affidata a un’intro fittizia di uno dei programmi di punta di Rai 3. In questo caso, è Linea Notte. Per ironizzare sul del Festival di Sanremo 2021, i conduttori sono inizialmente sostituiti da due degli ospiti di questa sera: Nek al posto di Panariello, e Piero Pelù al posto di Giallini. Il ribaltamento dei ruoli è completo, non appena Panariello e Giallini sono introdotti in studio come ospiti. Nella finzione del programma, che poco dopo si scopre essere solo un brutto sogno di Giallini, i due cantano ciascuno un brano di Nek e Pelù. Sono vestiti l’uno con gli abiti dell’altro.

Poi, entrano in studio altri due ospiti, uno per ogni lato dello studio: Emma Marrone per Panariello, e Alessandra Amoroso per Giallini. Come già accaduto con Venditti e De Gregori nella seconda puntata di Lui è peggio di me, alla Amoroso sono rivolte solo domande inerenti Emma Marrone, e viceversa.

“Cosa non avete fatto e vorreste fare insieme?” chiede Panariello a Emma Marrone. “Fare la nanna insieme, le farei un sacco di scherzi. Io sono quella giocherellona tra le due.”. La stessa domanda, rivolta alla Amoroso, riceve invece la risposta: “Un viaggio insieme, così alla prima pompa di benzina me la dimentico”. “Cosa non le hai mai detto?” viene chiesto alle due cantanti. “Non ho segreti con Alessandra, ci diciamo tutto.” dice la Amoroso. “Una volta non le ho detto come era vestita.” risponde invece la Marrone. Terminate le interviste, iniziano un duetto.

