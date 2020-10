Giovedì 1 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda la prima puntata di Seconda Linea con la conduzione di Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli. Accanto a loro Francesca Parisella. Il titolo della trasmissione è tratto dal mondo del rugby. Infatti in questo sport la seconda Linea è colui che deve saltare in touche al fine di contendere il pallone per poi passarlo al mediano di mischia.

Il nuovo programma di attualità rappresenta una sfida significativa per la Rai in quanto andrà a scontrarsi con i talk di Paolo Del Debbio e Corrado Formigli. Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli non si occupano solo di politica ed economia, ma anche del mondo del lavoro e di temi sociali e culturali.

Nel cast fisso di Seconda Linea ci sono Pietrangelo Buttafuoco, Stefano Cappellini e Alessia Lautone ed Umberto Broccoli che si occupa delle tribune politiche del passato. Mentre Nicole Rossi, vincitrice di Pechino Express 2020 nonché ex studentessa de Il Collegio, pone l’attenzione su tematiche legate alla sfera giovanile.

Infine gli ospiti della prima puntata: Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli, Max Giusti, Francesco Acquaroli. E ancora il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, Teresa Colombo e Piergiorgio Odifreddi.

Seconda linea diretta 1 ottobre 2020, prima puntata, conduttori, temi

I conduttori dopo aver salutato il pubblico, spiegano il significato del titolo della trasmissione. E per farlo si avvalgono dell’aiuto di Alessandro Zanni, ex rugbista. Spiega che la seconda linea svolge un ruolo di sacrificio. E’ quel giocatore che potrebbe passare inosservato ma è fondamentale. Ha il compito di mettere sul piano avanzante la squadra.

Il primo ospite della trasmissione è Paolo Bonolis, per presentare il suo libro Perché parlavo da solo.

I conduttori gli domandano quale sia il suo vero difetto e cosa significa per il successo:” Il mio vero difetto è che mi annoio facilmente. Mi piace del successo che quello che propongo viene raccolto. Non mi piace però quando viene raccolto nella maniera errata. Il successo viene dove il lavoro funziona, quando le rete ti convocano ed il pubblico ti segue. Pensate che io in realtà volevo fare la carriera diplomatica. Ho infatti studiato scienze politiche.”

La domanda successiva verte sulla religione: ” Io sono agnostico, io non credo ma prego per le persone che ho conosciuto e che non sono più vive. Anche se non so nel frattempo in quale entità si sono trasformate. Tra queste persone c’è mio padre” spiega Bonolis.