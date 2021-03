Cambio moglie 2 quinta puntata, Rossoni contro Galluzzo

Condividi su







Venerdì 12 marzo, dalle 21.25 su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Canzone Segreta.

Serena Rossi accompagna il pubblico per cinque serate nello show ispirato al format francese La Chanson Secrète. In ogni appuntamento l’attrice ospita sette personaggi appartenenti non solo al mondo dello spettacolo ma anche allo sport e al giornalismo.

Ogni ospite deve accomodarsi su una poltrona bianca ed è ignaro di ciò che accadrà durante la diretta. La trasmissione manda in onda la canzone del cuore, accompagnata da immagini e filmati di repertorio che ricostruiscono i momenti salienti della loro sfera privata e professionale. Segue poi la sorpresa canora, nella quale un cantante o una band interpreta la canzone segreta con nuovi arrangiamenti.

Ospiti della prima puntata: Franca Leosini, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Cesare Bocci, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Marco Tardelli.

Il programma è scritto da Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Matteo Bracaloni ed Annarita Sasso. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Canzone segreta 12 marzo, la diretta, Luca Argentero

Serena Rossi spiega che i sette ospiti che partecipano allo show sono reclusi in singoli camerini in modo che non possano avere contatti con l’esterno. Il tutto per mantenere un alone di mistero.

Il primo ad accomodarsi sulla poltrona bianca è l’attore Luca Argentero, reduce dal successo della fiction Doc – Nelle tue mani. Dopo alcuni interminabili minuti di suspense, vengono mostrate delle immagini tratte proprio della fiction Doc. Segue la testimonianza di Pierdante Piccioni, il vero medico che Argentero interpreta nella serie televisiva. Hanno quasi 20 anni di differenza ma tra loro, dopo l’esperienza lavorativa sul set, è nato un forte legame.

Raggiunge il palco Stefano Fresi che si avvicina al pianoforte. Gli dedica Sexy Tango di Fabio Concato, canzone preferita di Argentero. Il protagonista è visibilmente emozionato per la sorpresa. Durante l’esibizione si aggiunge anche un altro amico, produttore teatrale, al quale l’ospite è molto legato. I due sono entrambi diventati padri a distanza di tre mesi.

Entra in scena anche Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Accompagnata dal corpo di ballo si esibisce in un numero sexy di danza sulle note di Ocean Drive, il brano che segna il loro primo incontro.

Canzone segreta, Marco Tardelli

Il secondo ospite di Canzone segreta è Marco Tardelli. Vengono mandate in onda delle immagini che ripercorrono la carriera sportiva dell’ex calciatore. Appare in video Romano Paffi, il primo allenatore di Tardelli, che lo ricorda come un ragazzo mingherlino ma di talento. Si presenta in studio invece l’amico e collega Antonio Cabrini con il quale ha condiviso l’esperienza dei Mondiali del 1982.

Tardelli si commuove con l’ingresso di Roberto Vecchioni che canta il suo brano preferito, Sogna ragazzo sogna. Nello sketch che accompagna l’esibizione, ambientato al Bar Sport, appaiono come comparse anche la figlia Sara e la compagna Myrta Merlino. Al termine della sorpresa Tardelli ci tiene a ringraziare Paffi che è stato uno dei primi a credere in lui. I famigliari invece non pensavano che Tardelli si sarebbe commosso in pubblico.

Canzone segreta 12 marzo, Virginia Raffaele

La terza ospite ad accomodarsi sulla poltrona bianca è Virginia Raffaele. Appaiono Lillo & Greg che recitano un monologo che ripercorre la sua storia personale, dai sogni di bambina al successo.

Li raggiunge Cristina D’Avena che canta Ma che musica maestro di Raffaella Carrà. Per l’occasione indossa un abito da domatrice. E’ infatti accompagnata dal corpo di ballo che rievoca le atmosfere del circo, mondo nel quale è cresciuta perché vi appartengono alcuni suoi famigliari. La D’Avena regala al pubblico anche Buonasera, buonasera di Sylvie Vartan e Quelli belli come noi. Tutti i presenti, conduttrice compresa, cantano insieme Occhi di gatto.

Canzone segreta, Carlo Conti

Il prossimo ospite è Carlo Conti. Sale sul palco Ron che canta 4 marzo 1943, brano preferito del protagonista. Durante l’esibizione appaiono alcuni amici storici di Conti tra i quali Giacomo, suo compagno di scuola. E’ presente anche Leonardo Pieraccioni che ha preparato per lui un videomessaggio d’affetto.

Successivamente alcuni volti di Tale e quale show gli dedicano il brano Un amico in me. Essi sono Roberta Lanfrachi, Jessica Morlacchi, Silvia Mezzanotte, Gabriele Cirilli, Valerio Scanu e tanti altri. Alcuni sono presenti in studio, altri in collegamento. Il conduttore ringrazia i protagonisti del suo show. E ci tiene a ricordare Lucio Dalla e Fabrizio Frizzi, che ha cantato proprio Un amico in me in Toy Story.

Canzone segreta, Veronica Pivetti

Quinta ospite della puntata d’esordio di Canzone Segreta è Veronica Pivetti. Paolo Conticini, con cui ha lavorato nella fiction Provaci ancora prof, le dedica il suo brano preferito. Si tratta di Uno su Mille di Gianni Morandi. Durante l’esibizione raggiungono il palco alcuni amici della Pivetti. Sono la sua fotografa, la nutrizionista, l’attore Yari Gugliucci e Matilde D’Errico con la quale ha collaborato in Amore Criminale. La Pivetti si commuove nel vedere davanti a sé molti affetti veri. Con Gugliucci in particolare condivide l’amore per il cibo.

Canzone segreta 12 marzo, Franca Leosini

La penultima ospite è Franca Leosini, volto amato di Storie Maledette, che appare raramente in altre trasmissioni. Per lei c’è Riccardo Cocciante che le dedica Que reste-t-il de nos amours?. Il brano le ricorda la sua infanzia. Durante la performance la raggiunge l’amico Massimo che si accomoda su una panchina. La Leosini, visibilmente commossa, canta qualche verso del brano. La voce narrante della clip che ha introdotto la sorpresa è di Ilaria, figlia della Leosini.

La Leosini racconta al pubblico che sua madre amava molto il brano di Charles Trenet e ringrazia Serena Rossi per questo tuffo nei ricordi. Prima di congedare gli ospiti la conduttrice tiene a ricordare che lo spettacolo teatrale di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris, compie 20 anni. Il musical, che conta oltre 5.000 repliche, è andato in scena in 23 Paesi del mondo.

Canzone segreta, Cesare Bocci

Il settimo ed ultimo ospite è Cesare Bocci. Per lui c’è Massimo Ghini, che imita Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, canzone segreta del protagonista. Ghini è accompagnato da due coriste per ricreare le atmosfere corali del brano. Nel corso dell’esibizione lo raggiungono sul palco alcuni suoi amici storici, Bruno, Gabriella e Massimo con i quali Bocci portava in scena i primi spettacoli teatrali.

Cesare Bocci è felice di incontrare gli amici con i quali ha condiviso la giovinezza e le prime esperienze lavorative in teatro. Massimo Ghini è stato invece il suo partner nello spettacolo Il Vizietto.

Serena Rossi in chiusura mostra le immagini di suo nonno, che si trasferì dal Molise a Napoli dove conobbe la futura moglie. I famigliari lo chiamavano La Grande Quercia perché era un uomo forte, generoso, che non ha mai rinnegato le sue origini. La conduttrice gli dedica Che sarà.

Condividi su