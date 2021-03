C’è Posta Per Te 13 marzo: Antonio e Giovanni perdonano la madre Piera

Condividi su







Nell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, trasmessa il 13 marzo su Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Piera. La signora vuole riappacificarsi con i due figli con cui non ha più contatti.

C’è Posta Per Te, la storia di Piera

La signora Piera ha deciso di scrivere a C’è Posta per Te per mettersi in contatto con i figli Antonio e Giovanni con cui non ha più rapporti da tre anni. Non le perdonano il fatto che li abbia abbandonati per iniziare la relazione con un altro uomo.

Piera conosce il marito quando aveva 23 anni. Lo considera un gran lavoratore ma un uomo inaffettivo. Vanno a vivere in Svizzera e durante il matrimonio mettono al mondo tre figli che sono cresciuti in un clima non propriamente sereno. La madre infatti soffre di crisi depressive mentre il padre è molto autoritario.

Nel 2007 tornano a vivere in Italia e si trasferiscono dalla madre di Piera. Ma al rientro nella sua città natale Piera scopre tramite una chat che il marito avrebbe una relazione extraconiugale. In realtà l’altra donna avrebbe inviato quel messaggio per errore in quanto destinato ad un’altra persona. Ma Piera non ha mai creduto alle scuse del coniuge e si separano continuando però a condividere lo stesso tetto.

In questo periodo sui social Piera ricontatta Domenico; il suo primo amore. Il signore si mostra sempre premuroso e gentile ed in lei si risvegliano ricordi d gioventù. Dopo un anno di frequentazione a distanza decidono di incontrarsi in una paese vicino. Tempo dopo scopre che anche Domenico è sposato. Ma la moglie però scopre il tradimento e pone fine al matrimonio.

Nel frattempo Piera resta a vivere con il marito ed i figli per altri due anni ma il clima era diventato invivibile. E così una mattina di luglio del 2017, Piera prepara la valigia e scappa con Domenico. Si pente subito del gesto e vuole tornare indietro ma i famigliari non la rivogliono più in casa.

La reazione di Antonio e Giovanni

Antonio e Giovanni hanno accettato l’invito ed erano certi che dall’altra parte della busta ci fosse la loro madre. Piera è in lacrime ed implora il perdono dei figli perché ha riconosciuto sin dal principio i suoi errori ma nessuno le ha mai concesso una seconda possibilità. La protagonista li contatta quotidianamente, sia attraverso le telefonate che i social, ma loro rifiutano ogni tipo di contatto.

I ragazzi spiegano che lei ha preferito stare con un altro uomo anziché prendersi cura dei propri figli. Ma la conduttrice tenta di far comprendere loro che la madre per amor loro è rimasta altri due anni in casa prima di andare via perché poteva fuggire già da prima.

Antonio e Giovanni ammettono che Piera era reclusa in un matrimonio infelice e forse non le sono stati accanto come avrebbero voluto. Ma ora non sono intenzionati a ricostruire un rapporto anche perché Piera è tornata a vivere in Svizzera con il nuovo compagno. La signora ha lì un impiego e può pagare gli studi a Rita, l’altra figlia.

Nonostante alcuni ripensamenti Antonio e Giovanni decidono di aprire la busta ma confidano alla madre di aver bisogno di ulteriore tempo per riflettere.

