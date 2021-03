C’è Posta Per Te 13 marzo: Luciana Littizzetto chiede aiuto ad alcuni Vip per trovare fidanzato

Condividi su







Nell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, in onda il 13 marzo, Maria De Filippi ha ospitato Luciana Littizzetto, la quale ha deciso di mandare l’invito ad alcuni volti di Canale 5 per aiutarla a cercare un fidanzato più giovane.

La protagonista della prima storia è stata Luciana Littizzetto, che ha scelto di tornare a C’è Posta per te perché vorrebbe trovare un fidanzato. Racconta di essere pronta ad avere una nuova storia d’amore anche se si reputa non più giovanissima. Prima di iniziare però ironizza non solo sulle cinquantenni di oggi ma anche sul Covid, in quanto essendo matura potrà vaccinarsi prima rispetto alle ventenni.

Per quanto riguarda il potenziale fidanzato, la Littizzetto vorrebbe un uomo attento, premuroso ed anche galante in modo che ogni tanto possa portarle dei fiori. Spiega di essersi iscritta anche in una chat di incontri con ovviamente un nome di fantasia. Ha scelto infatti l’username “BillyPatata”. Ecco la descrizione che ha scelto per il suo profilo: Romantica ma bastarda, sensibile intelligente, corta, non presenta vene varicose. Sognatrice ma con i piedi a terra, mette i tacchi alti solo se ci sono posti con molti muri. Cerca uomini che non siano già impegnati in altre relazioni. Come foto ha inserito solo parti singole del suo corpo, come ad esempio i piedi o la parte di una spalla. La Littizzetto aggiunge che le hanno comunque scritto in molti, anche uomini sposati o altri interessati solo ad avventure.

Maria De Filippi propone alla Littizzetto delle donne che hanno esperienze di relazioni con fidanzati più giovani. Appaiono in video Belen Rodriguez, Veronica Peparini con Andreas Muller e Gemma Galgani.

L’ingresso di Belen Rodriguez, Veronica Peparini con Andreas Muller, Gemma Galgani

Il postino ha mandato l’invito a tutte e tre le protagoniste e la prima ad entrare in studio è Belen Rodriguez. La showgirl è attualmente fidanzata con un ragazzo che ha 10 anni meno di lei. E sta per diventare nuovamente madre perché è in attesa della secondogenita Luna Marì. Belen Rodriguez le consiglia di vestirsi in maniera più sexy e le insegna alcune pose un po’ provocanti.

A lei si aggiungono Veronica Peparini ed Andreas Muller, che hanno 25 anni di differenza. La Littizzetto ricorda che prima di fidanzarsi la Peparini era la sua professoressa ad Amici. Ma dallo show è nata un’importante storia d’amore, che dura da più di due anni. La Peparini e la Rodriguez insegnano alla Littizzetto come posare con una tazzina di caffè. Si tratta di un’immagine molto ricorrente sui social.

L’ultima ad entrare è Gemma Galgani, che vanta di aver avuto un pretendente di 25 anni a Uomini e donne Over. Secondo la Galgani la Littizzetto deve imparare a ballare e prendersi maggior cura di sé. Gli uomini infatti preferirebbero le donne che sono molto attente al proprio aspetto fisico.

Successivamente Andreas Muller raggiunge la protagonista per un danzare insieme. Luciana Littizzetto spiega a Maria che proverà a mettere in pratica i consigli.

