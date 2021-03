L’Eredità 14 marzo: la campionessa Martina sfida i nuovi concorrenti

Condividi su







Domenica in torna il 14 marzo con ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento con la ventisettesima puntata, condotta da Mara Venier, è alle ore 14:00 su Rai 1. Sette giorni fa la trasmissione è andata in onda dal teatro Ariston in occasione del 71° Festival di Sanremo. Oggi invece il programma è nuovamente in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica in, confermata la messa in onda dopo il rischio sospensione

La ventisettesima puntata di Domenica In ha rischiato di non andare in onda. La motivazione è che la scorsa settimana, durante la tappa sanremese, si è verificato un caso di Covid. Si tratta di Pino Strabioli che è risultato positivo al virus. Era arrivato nella città ligure per prendere parte a Domenica In Speciale Sanremo 2021 ma ha dovuto rinunciare alla partecipazione televisiva. Il virus potrebbe essergli stato trasmesso da Gigi Marzullo, anch’egli positivo, con il quale ha recentemente collaborato. Ma in questi casi il condizionale è d’obbligo.

Pino Strabioli però è venuto a contatto con alcuni addetti ai lavori di Domenica In. E di conseguenza la Venier e tutto il suo staff hanno dovuto eseguire il tampone. Quasi tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo e così la Rai ha deciso di confermare la messa in onda nel pomeriggio di oggi.

L’unico ed essere invece positivo è Vincenzo De Lucia, ormai presenza fissa del programma. Per tale ragione l’imitatore partenopeo è assente nella ventisettesima puntata.

Domenica in 14 marzo, tra gli ospiti Greta Scarano

Nella puntata del 14 marzo Mara Venier accoglie in studio Greta Scarano, che si racconta tra carriera e vita privata . L’attrice romana è apparsa recentemente nell’ ultimo tv movie de Il Commissario Montalbano dal titolo Il Metodo Catalanotti, che segna, per adesso, la fine della saga televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. La Scarano inoltre interpreta Ilary Blasi in Speravo de morì prima. E’ la serie dedicata a Francesco Totti; in onda dal 19 marzo su Sky.

La conduttrice inoltre punta nuovamente l’attenzione sull’ultimo Festival di Sanremo, ospitando alcuni Big della 71° edizione. Sono Arisa, Annalisa, Noemi e Aiello che, dopo una breve intervista, propongono al pubblico il brano con il quale hanno partecipato alla competizione canora.

Mara Venier nel corso della puntata ricorda Raoul Casadei e Giovanni Gastel, entrambi scomparsi ieri a causa del Covid.

La campagna di vaccinazione anti Covid

Come ogni settimana la prima parte di Domenica In è dedicata alla campagna vaccinale anti Covid. Intervengono il prof Matteo Bassetti, infettivologo, e Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute. Entrambi illustrano al pubblico gli ultimi dati sui contagi che sono tornati a salire nelle ultime settimane. E hanno obbligato il Governo ad attuare nuove restrizioni soprattutto nel periodo delle festività pasquali. Spazio inoltre all’analisi delle nuove varianti del virus ma anche all’andamento delle vaccinazioni.

