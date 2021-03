Via dei Matti numero 0 diretta 15 marzo: la prima puntata con Francesco De Gregori

Condividi su







Ecco le anticipazioni di quanto accadrà a Uomini e donne nella settimana 15-19 marzo 2021. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Molte le nuove dinamiche che ci intratterranno nel corso della settimana, sia per i protagonisti del trono classico che per quelli del trono over.

Uomini e donne anticipazioni 15-19 marzo 2021, la scelta di Sabina e Claudio

Questa settimana, nello studio di Uomini e donne, è atteso un colpo di scena: la scelta inaspettata di una coppia del trono over, Claudio e Sabina. Scopriamo insieme che accadrà.

Claudio svela a Maria che presto, a maggio/giugno, dovrà trasferirsi ed abbandonare Roma per aprire un locale in un’altra città. Il cavaliere ha chiesto a Sabina di seguirlo e di vivere insieme. La dama ha accettato ed entrambi comunicano dunque l’intenzione di lasciare il programma insieme.

La De Filippi, contenta per questa scelta spontanea ed improvvisa, chiede di far scendere gli immancabili petali di rose rosse e fa mettere la canzone di Sabina e Claudio, “A mano a mano” di Rino Gaetano.

Gianni Sperti si scusa con la coppia per aver giudicato erroneamente il loro sentimento e si dice felice di assistere alla nascita di un amore vero.

Uomini e donne, il ritorno di Valentina Autiero?

Dopo l’addio di Roberta e Riccardo prima e Sabina e Claudio poi, potrebbe tornare a sorpresa una vecchia conoscenza del programma, una dama storica. Stiamo parlando di Valentina Autiero che, dopo aver abbandonato Uomini e donne insieme all’ormai ex fidanzato Germano Avolio, non è riuscita a trovare l’anima gemella ed è rimasta single.

In un’intervista, rilasciata recentemente a Uomini e donne Magazine, Valentina ha svelato di essere molto legata al programma e di avere qualche rimpianto:

“È un programma che rifarei mille volte, mi ha dato tantissimo, ma è naturale che resti il rimpianto di aver chiuso il percorso per l’uomo sbagliato. Non cerco più l’uomo delle favole, ma un uomo concreto. Qualcosa dentro di me è cambiato: ho l’esigenza di trovare delle affinità elettive e di avere vicino un uomo a cui affidarmi davvero. Nel parterre over ho notato due cavalieri: Gero, di cui mi sarebbe piaciuto capire meglio il carattere e stuzzicarlo un po’, e Luca, la new entry. Nelle donne che hanno di fronte non vedo né una grande personalità né passionalità. Si espongono poco e pretendono ancora di meno”.

Che la Autiero, avendo notato ed apprezzato due dei cavalieri attualmente in studio, decida di tornare? L’eventualità non è affatto da escludere!

Uomini e donne anticipazioni 15-19 marzo 2021, Gemma cade e si ferisce

Gemma Galgani entra in studio emozionata ed ansiosa di rivedere Maurizio. Alla fine della passerella però inciampa sull’ultimo gradino e cade rovinosamente, sbucciandosi le ginocchia. Viene subito soccorsa, ma si è ferita e perde sangue e quindi viene condotta fuori dallo studio per essere medicata. Tina non perde occasione per scherzare e fare dell’ironia sulle “gesta” della dama.

Nel frattempo entra in studio Maurizio, che racconta di essersi visto con Gemma, con la quale è nata una bella intesa. I due hanno cenato insieme, hanno guardato il Festival di Sanremo commentandolo ed infine si sono scambiati un tenero bacio.

Interrogato da Gianni e Tina in merito ad una possibile attrazione nei confronti della Galgani, Maurizio nega però il proprio coinvolgimento. Sentendosi in difficoltà decide dunque di abbandonare il programma. Gemma torna in studio e tenta di fargli cambiare idea. Davanti alla sua irremovibile decisione, la dama si commuove e danza con lui per l’ultima volta.

