Matrimonio a prima vista Italia 6 diretta 17 marzo: il viaggio di nozze, incomprensioni tra Martina e Francesco

Seguiamo in diretta la settima puntata di Italia’s got talent 2021 in onda su TV8 il 17 marzo, alle 21.20. Le valutazioni dei concorrenti sono quasi giunte al termine. Alla giuria composta da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi è rimasta solo questa puntata per definire chi sia meritevole di andare in finale.

Nel corso della puntata di mercoledì scorso, Joe Bastianich ha finalmente assegnato il suo Golden Buzzer. E’ stato il corpo di danza indiano gestito dagli italianissimi Francesca e Federico a far capitolare il giudice. Le sonorità travolgenti e il sorriso dei ballerini non hanno lasciato dubbi a Bastianich.

Vi ricordiamo che anche il pubblico da casa può votare le proprie esibizioni preferite. Si può esprimere la propria preferenza sia tramite l’applicazione ufficiale del talent show, che dal sito ufficiale di Italia’s got talent 2021. Infine, si può votare tramite Twitter, con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official”. Oppure, più tradizionalmente, inviando un SMS al numero 4770470.

Potete seguire la settima puntata della nuova edizione di Italia’s got talent 2021 anche in streaming, tramite il sito ufficiale di TV8.

Italia’s got talent 2021 diretta 17 marzo, le prime esibizioni

Sulle note di We are the Champions dei Queen, la conduttrice Lodovica Comello introduce i giudici in studio. Poi, iniziano le ultime audizioni di questa edizione prima della finale. I primi a esibirsi sono due mentalisti, che tramite la tecnologia e la psicologia aiutano le persone a superare le proprie paure. Per questo, coinvolgono Frank matano nell’esperienza in realtà virtuale che hanno creato appositamente per lui. Ricevono quattro sì, nonostante Bastianich sia stato inizialmente reticente.

Quindi, si esibisce il padre di tre atlete che si sono già esibite sul palco di Italia’s got talent quest’anno. Si chiama Stiv Bello, ed è un arciere. Tramite una balestra colpisce con precisione diversi bersagli pericolosamente vicini a una modella che lo aiuta nell’audizione. Fra cui un sottilissimo foglio di carta tenuto di taglio. La sua abilità è premiata con quattro sì.

Il numero seguente è un’esibizione musicale: Riccardo, uno studente di Ingegneria Informatica si esibisce suonando un brano tramite delle “pernacchie” fatte con le mani. I giudici, con due no e due sì, bocciano Riccardo. Quindi, salgono sul palco dei giovani ragazzi e ragazze con il loro istruttore di musica. Provengono dal quartiere Sanità di Napoli, tristemente noto come un quartiere difficile, dominato dal malaffare. Si chiamano Orchestra Giovanile Sanitansamble. I giudici non hanno dubbi: i ragazzi meritano 4 sì.

Le audizioni continuano con un simbolico e complesso numero acrobatico sul palo. La giovane atleta, Martina, si è ispirata al mito di Narciso, per rappresentare tutti coloro che non si sentono accettati. E spronarli a volersi bene. I giudici premiano tanto il messaggio quanto l’esibizione con quattro sì, e una standing ovation.

Le audizioni proseguono

Dopo una breve interruzione pubblicitaria le audizioni riprendono con quattro sì a un quartetto canoro che si esibisce senza strumenti. Quindi, si esibisce la crew di danza dei Beat Kings. La loro coreografia nasconde una critica sociale all’abuso dello smartphone e dei social network; ricevono 4 sì. Decisamente meno serio, il numero che segue: Francesco, un comico, mima un improbabile viaggio nello spazio con la sola forza dell’immaginazione e uno sgabello. La sua simpatia e abilità gli valgono quattro sì.

Tocca quindi a Martina, una ragazza tetraplegica e ipovedente. Il nonno le ha trasmesso la passione per la musica, e lei ha studiato canto ed ora si esibisce a Italia’s got talent con un estratto di musica lirica. Riceve 4 sì.

Federica, una pianista Metal, suona per i giudici un pezzo degli Iron Maiden, Fear of the Dark, inizialmente rivisitato per essere eseguito al pianoforte.

