Amici 2021 il Serale: dal 20 marzo su Canale 5

Mercoledì 17 marzo, in diretta dalle 21:25, Real time ha trasmesso una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 6.

I sei protagonisti, come è accaduto anche nelle scorse edizioni, si sono conosciuti per la prima volta direttamente il giorno del matrimonio. In questo appuntamento, dopo i festeggiamenti, le tre coppie sono pronte a partire per il viaggio di nozze.

Martina e Francesco si recano in Sardegna, mentre Fabio e Clara hanno optato per un romantico castello in Abruzzo. Santa e Salvatore invece hanno deciso di trascorrere la luna di miele in montagna.

A seguire le loro vicissitudini i tre esperti che hanno formato le coppie: Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis.

Matrimonio a prima vista Italia 6, diretta 17 marzo

La puntata inizia con il riassunto delle due puntate precedenti. Le tre coppie si sono incontrate all’altare e solo tra Fabio e Clara è scattata immediatamente della sintonia. Santa invece non sembra essere soddisfatta di Salvatore mentre tra Martina e Francesco il feeling sembrerebbe crescere lentamente.

Nella terza puntata i protagonisti hanno preparato le valigie per partire in viaggio di nozze. Fabio e Clara sono in macchina e si stanno dirigendo verso l’Abruzzo e nel viaggio non smettono di chiacchierare. Santa e Salvatore invece deve recarsi una baita di montagna in provincia di Udine. Tra loro vince il silenzio anche se Salvatore ci tiene a raccontare alla moglie le due delusioni amorose che ha vissuto. Entrambe le relazioni sono durate 1 anno e mezzo. L’ultima storia risale a otto anni fa e da allora il ragazzo non è più riuscito ad avere instaurare con una partner un rapporto stabile.

Francesco e Martina si godono una passeggiata sulla spiaggia di Santa Severa dopo il matrimonio. E durante la cena discutono delle loro relazioni passate. Lei racconta di essere single da tre anni e la storia sarebbe finita a causa sua. Dopo aver trascorso la prima notte di nozze trascorsa nel Lazio, i due neo sposi partono per Olbia, in Sardegna.

Matrimonio a prima vista Italia 6, luna di miele

Santa e Salvatore sono i primi a raggiungere la propria meta. Per loro è stato riservato uno chalet. Sono molto stanchi e preferiscono subito andare a dormire. Prima di spegnere la luce, si scambiano qualche parola. Il mattino dopo durante la colazione, si avvicinano un po’ ma lei è restia a mangiare i dolci perché contiene una spezia che detesta: la cannella. Successivamente la coppia trascorre una giornata rilassante nella spa. E dopo la sauna si scambiano qualche bacio.

Fabio e Clara sono entusiasti del castello dove soggiorneranno in Abruzzo. Dopo essersi sistemati decidono di fare il bagno insieme e si scambiano qualche effusione. L’indomani la coppia fa una passeggiata all’aria aperta in campagna. Dopodiché Fabio confessa alla moglie che si assenterà per qualche giorno perché deve partire per la Spagna. Si tratta di una viaggio che già aveva prenotato con alcuni amici. Clara accetta con resistenza in quanto è molto gelosa.

Martina e Francesco invece sono saliti sull’aereo che li sta conducendo in Sardegna. Una volta arrivati, partono subito alla scoperta del luogo che li ospita per qualche giorno. E durante la cena assaporano dei prodotti locali.

I primi giorni di vacanza

Durante i primi giorni di vacanza Fabio e Clara iniziano già a discutere in quale città andare a vivere. E stanno valutando di affrontare inizialmente una relazione a distanza e di alternarsi nei viaggi per vedersi.

Santa invece vuole trasferirsi da Salvatore in quanto altrimenti la coppia dovrebbe vivere con i genitori della sposa. Ma il marito non sembra essere convinto della scelta. Il giorno successivo si recano in un pascolo e trovano un posto dove pranzare. Santa è obbligata ad indossare gli occhiali da sole graduati in quanto ha rotto per sbaglio quelli da vista. Nel viaggio in macchina lui le fa notare di essere molto infastidito dal fatto che stia sempre attaccata al cellulare.

Martina infine sta cercando di aprirsi maggiormente nei confronti di Francesco. Dopo la piacevole cena lui è riuscito a strapparle un primo bacio. E l’indomani durante la colazione sembrano essere più sereni. Trascorrono anche una piacevole giornata in barca. Ma il clima si raffredda quando lui affronta con lei il concetto di convivenza.

