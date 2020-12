Sabato 5 dicembre, dalle 14:10 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Accanto a lei i professori di canto Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. E i docenti di danza Lorella Cuccarini, Veronica Peparini ed Alessandra Celentano.

Sette giorni fa Rudy Zerbi si è scontrato con Arianna ed ha deciso di tenerla in sospeso, ritirando momentaneamente la sua maglia. Nel corso della puntata la ragazza aveva insistito per cantare il suo brano inedito, senza l’approvazione del docente. Il brano in questione è dedicato al padre, scomparso prematuramente. Secondo Zerbi Arianna deve ancora migliorare su molti aspetti, anche caratteriali. Invece Anna Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Kika, allieva di Arisa, per accogliere Giulia.

Infine ospite della puntata il cantautore Aiello che presenta il brano Che canzone siamo, uscito lo scorso ottobre.

Amici 2021 puntata 5 dicembre, la diretta

Nella puntata di sabato 5 dicembre il primo ad esibirsi è Samuele. Esegue una coreografia di danza realizzata dalla Peparini sulle note di Lonely di Justin Bieber. Ed è proprio a lei che consegna la sua maglia. In questa performance la docente ha tentato di raccontare la storia del giovane cantante, che ha spesso sofferto di solitudine, nonostante una vita agiata e con milioni di fan che lo seguono.

Veronica Peparini è entusiasta dell’esibizione perché è riuscito a personalizzare a suo piacimento. Il suo voto è 9 e mezzo. Samuele, grazie a Tim, può presentare un altro numero basato sull’improvvisazione. Stavolta il brano di sottofondo è Happy di Pharell Williams. Samuele può ritirare la sua maglia in quanto rimarrà nella scuola.