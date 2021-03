Condividi su







Melaverde torna il 21 marzo 2021 con una nuova puntata. L’appuntamento con i due conduttori on the road è su Canale 5 alle 11.55 ogni settimana. Vediamo dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto alla ricerca delle eccellenze gastronomiche e agro alimentari del nostro Paese e non solo. Melaverde 21 marzo, dove si trovano Hidding e Venuto

Questa settimana Melaverde si sposta dall’Italia all’estero. I due conduttori superano i confini italiani per presentarci le bellezze di una piccola nazione, che pur essendo grande quanto una regione italiana, riserva moltissime sorprese. Sarà un viaggio alla scoperta della Slovenia da molti considerato una sorta di Paese delle meraviglie. Ellen Hidding inizia il programma facendo conoscere ai telespettatori uno dei villaggi di pastori in quota più grandi d’Europa, dove da secoli una storica comunità porta intere mandrie al pascolo. Scenderemo, sempre grazie alla presentazione di Ellen Hidding, dalla più alta montagna a valle. Qui Melaverde, nella puntata di oggi, ci fa incontrare cinque monaci che vivono in un vecchio castello dove coltivano e lavorano erbe officinali nella loro storica farmacia. Avremo una visione completa dalla farmacia risalente a secoli addietro e ascolteremo dai monaci come si realizzano con le erbe officinali potenti rimedi contro le più note malattie e non solo.

La fabbrica di cioccolato

L’attenzione si sposta adesso alle eccellenze gastronomiche della zona. In questo contesto, i telespettatori possono visitare una vera fabbrica di cioccolato e ammirare tutte le preparazioni artigianali che vengono realizzate con il puro cacao.

In questa puntata non manca il contatto con la natura a cui Melaverde ci ha abituato. Vincenzo Venuto, infatti, risale il corso di un fiume per poi raggiungere un mulino ancora funzionante cui ne possiamo apprezzare il lavoro continuativo.

Ellen Hidding, sempre in questa puntata di Melaverde, raggiunge uno dei più grandi centri termali del paese dove benessere e relax si fondono in un’offerta di accoglienza unica, oggi molto apprezzata.

Le storie di Melaverde

