Avanti un altro di sera dall’11 aprile su Canale 5 – ospiti e anticipazioni

Domenica in torna il giorno di Pasqua, 4 aprile, con ospiti in studio ed in collegamento. La trentesima puntata del contenitore festivo è condotta da Mara Venier su Rai 1. L’ appuntamento è alle ore 14:00 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Nella puntata del 4 aprile Mara Venier accoglie in studio Cristiano Maglioglio. Reduce dell’esperienza come concorrente del GF Vip 5, l’ospite ripercorre le tappe salienti della propria carriera. Malgioglio è l’autore di molte canzoni di successo che sono state incise da altrettanti interpreti della musica leggera italiana come Mina, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Pupo e tanti altri. Ora inoltre starebbe preparando anche la sua prossima hit estiva. Dopo la breve intervista Malgioglio si esibisce dal vivo con i suoi brani più noti.

Nell’appuntamento in onda nel giorno di Pasqua la conduttrice ospita anche Enrico Papi. Il conduttore di Guess My Age Indovina l’età su TV8 si racconta tra carriera e vita privata. Sottopone poi Mara Venier e Cristiano Malgioglio ad un divertente gioco musicale dal titolo Mooseca in. Papi potrebbe anche fornire qualche anticipazione sul suo futuro in TV in quanto, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare a Mediaset, dove ha condotto lo storico game show Sarabanda.

Domenica in Romina Power, De Lucia

Nella trentesima puntata di Domenica In torna anche Romina Power, in collegamento da Cellino San Marco. L’artista racconta ai telespettatori come sta trascorrendo le festività pasquali con la propria famiglia.

Nell’appuntamento del 4 aprile inoltre è previsto anche il ritorno di Vincenzo De Lucia, ormai ospite fisso del programma. L’artista partenopeo però è dovuto assentarsi per quasi un mese a causa della positività al Covid. Ricordiamo infatti che durante la kermesse sanremese aveva contratto il virus assieme a Pino Strabioli, ed entrambi rinunciarono allo speciale del 7 marzo del contenitore festivo.

Come ogni settimana, propone l‘imitazione di alcuni volti femminili del mondo della musica e della televisione.

Campagna vaccinale anti Covid

Mara Venier, come ogni domenica, dedica la prima parte della trasmissione alla campagna vaccinale anti Covid. E’ presente ancora una volta in studio Pierpaolo Sileri. Il Sottosegretario alla salute analizza gli indici di contagio a ridosso delle festività pasquali con le nuove restrizioni imposte dal Governo.

Interviene anche l’immunologo Francesco Le Foche per illustrare i dati sulla quantità di vaccini a disposizione per i cittadini. Ma si occupa anche sulle nuove terapie riguardanti gli anticorpi monoclonali.

Partecipa al dibattito anche l’attrice Giovanna Ralli, presente in studio. A lei infine si uniscono, in collegamento Katia Ricciarelli ed Orietta Berti che stanno attendendo il loro turno di vaccinazione.

