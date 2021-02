A marzo torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2021. Dopo il rinvio forzato per l‘emergenza sanitaria il reality è slittato al nuovo anno. La quindicesima edizione dovrebbe debuttare il prossimo 15 marzo. Il condizionale è d’obbligo in quanto l’appuntamento è già slittato due volte. Avrebbe dovuto andare in onda prima l’8 marzo e successivamente l’11 dello stesso mese. La seconda puntata è prevista per il 18 marzo. E successivamente, a meno di cambiamenti, l’ adventure reality è previsto nel palinsesto di Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. Ma in entrambi i casi L’Isola si scontrerà con le fiction proposte da Rai 1 in prima serata.

La realizzazione del reality quest’anno è più complessa rispetto alle precedenti stagioni. Innanzitutto è necessario attenersi ai protocolli sanitari imposti dalla pandemia per un’edizione Covid free. Inoltre il programma deve far fronte anche alle difficoltà per il trasferimento del cast all’estero.

L’isola dei famosi 2021- Ilary Blasi nuova conduttrice

La nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi è Ilary Blasi. Sostituisce Alessia Marcuzzi che ha presentato le ultime cinque edizioni da quando il format è stato acquisito da Mediaset. La Blasi, reduce dall’esperienza fallimentare di Eurogames, seguirà da vicino le avventure dei naufraghi che saranno obbligati ad affrontare le solite prove pur di sopravvivere.

Oltre alla Marcuzzi, il reality deve rinunciare anche allo storico inviato Alvin, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti lavorativi. E’ stato contattato anche Teo Mammucari ma il conduttore ha declinato l’invito. Attualmente l’ipotesi più quotata è di avere come inviata Elenoire Casalegno. Ma pare che l’ex modella non sarà da sola. Ad affiancarla potrebbe esserci Andreas Müller, il vincitore di Amici 2017.

Per quanto riguarda gli opinionisti, in studio ci sarà Iva Zanicchi a commentare le vicende dei naufraghi. La cantante emiliana avrebbe infatti avuto la meglio contro Marisa Laurito. Accanto a lei era inizialmente prevista la presenza di un partner maschile. Ma stando alle ultime indiscrezioni al suo fianco dovrebbe esserci, invece, Elettra Lamborghini. Nessuna conferma ufficiale, per adesso.

Al momento l’unica notizia certa è la scelta della location. Il reality torna in Honduras, scartando altre località originariamente ipotizzate come la Spagna o le Canarie.

L’isola dei famosi 2021- i naufraghi confermati

Il cast dell’Isola dei famosi 2021 è ancora in via di definizione. Ma al momento sarebbero già state confermate le presenze di alcuni volti dello spettacolo e dello sport.

Una delle naufraghe date per certe é Elisa Isoardi che dopo la cancellazione del format Check Up (storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002), potrebbe lasciare la Rai per approdare in Honduras. Sono inoltre circolati i nomi del modello brasiliano Akash Kumar, dell’ex letterina di Passaparola Francesca Lodo e della ex concorrente di Pechino Express Vera Gemma.

A loro si unirebbero la showgirl Angela Melillo, l’ex centrocampista della Lazio Paul Gascoigne dato oramai per certo. Ma anche Giovanni Ciacci è tra i nomi più accreditati.

Nel cast era previsto anche il vincitore di Ballando con le stelle Gilles Rocca, che ha però deciso di dare forfait per motivi personali.

Gli altri probabili concorrenti

Per gli altri probabili naufraghi si rincorrono sul web le voci del possibile inserimento nel cast del pugile Clemente Russo e dell’attore romano Brando Giorgi. Il reality sarebbe inoltre anche in trattativa con il cronista sportivo Raffaele Auriemma, uno dei volti più apprezzati di Tiki Taka.

Indiscrezioni poco accreditate, per adesso, parlano anche di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e della comica Valentina Persia. A loro si aggiungono Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e l’influencer Iconize. Ed ancora l’ex tronista Lucas Peracchi, oggi fidanzato di Mercedesz Henger, e l’ex gieffino Antonio Zequila, già naufrago nella terza edizione (2005). Potrebbero essere potenziali concorrenti anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019, e la coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Sarebbe stato provinato, infine, Geo From Hell (Andrea Georgiou) il vincitore di Top DJ di MTV.

La redazione del reality si è messa in contatto anche con altri Vip che hanno però deciso di declinare l’invito. Si tratta di Amedeo Goria, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta, Asia Argento, Jill Cooper e Patrizia Rossetti. Smentite anche le presenze di Giulio Berruti, Giorgio Manetti, Sossio Aruta e Nicola Vivarelli.