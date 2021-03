L’Eredità 2021: 6 nuovi ex campioni giocano per solidarietà, ecco chi sono

Condividi su







Questa sera, 23 marzo 2021, Real Time trasmette l’undicesima puntata di Primo Appuntamento 5, reality condotto da Flavio Montrucchio.

Come di consueto, quattro coppie partecipano a romantici appuntamenti al buio presso il ristorante Geco di Roma. Il primo partecipante è Federico, atleta della Nazionale Italiana Sitting Volley, una disciplina para olimpionica. “La mia fortuna è stata accettare subito la protesi, che è la mia libertà… Le donne si innamorano di me perchè trasmetto sicurezza.” racconta Federico, che questa sera cena con Diane, studentessa milanese di 27 anni.

E poi c’è Moira, 43 anni, che si definisce una persona difficile da avvicinare. “Visivamente sembro aggressiva.” afferma. Il suo appuntamento è Davide, un imprenditore di Milano. Quindi, assisteremo al primo appuntamento di Anna, settantaseienne di Roma. “Cercavo un principe azzurro, ma non riuscivo mai. Io vorrei un uomo che mi fa sorridere, sono una donna solare.”. Anna incontra Carlo Alberto, un uomo di 85 anni che “vive di rendita”.

Infine, la cena fra i giovani Sofia (19 anni) e Samuele (20 anni). Sofia non ha mai avuto una relazione con un ragazzo, e non ha ancora dato il suo primo bacio.

Tutte le puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Inoltre è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 23 marzo, la diretta

Il primo a entrare nel locale è Federico, igienista dentale e atleta della Nazionale Italiana Sitting Volley. “La mia fortuna è stata accettare subito il fatto di dover indossare la protesi. Molte donne mi si avvicinano anche curiose della protesi. E poi restano avvinte dalla mia sicurezza.” racconta Federico. Si augura che il suo appuntamento scherzi sulla protesi; e per fortuna, incontra Diane, una studentessa di ingegneria biomedica affascinata dal concetto di protesi. “Una volta ho studiato con un professore che aveva una protesi, mi sembrava un supereroe” commenta Diane. I due rompono il ghiaccio mentre Federico racconta di come ha perso il piede.

Poi, arriva Moira, donna decisa dal carattere forte, autista. “La gente pensa che io sia artefatta perchè ho le unghie o le ciglia curate, perchè son ben vestita. Ma per me è normale.” racconta Moira. “Il mio hobby è sparare al poligono, tendo ad avere passioni maschili” prosegue. Cenerà con Davide, imprenditore milanese. “Sono attratto dalle donne sicure, che sanno quello che vogliono” afferma Davide.

In seguito entra Anna, che in passato ha partecipato a Primo Appuntamento con sua nipote, che in quell’occasione ha partecipato con lei. Ma Anna, a differenza della nipote, non ha trovato l’amore; così, stasera ci riprova. Che sia Carlo Alberto, ricco ereditiere, l’uomo che fa per lei?

Primo Appuntamento 23 marzo, la prima inaspettata conclusione

Gli appuntamenti proseguono. Diane e Federico stanno legando bene, e finalmente Diane trova il momento di raccontare la sua storia. Quando era molto giovane suo padre l’ha abbandonata, e lei sente ancora oggi la mancanza di una figura maschile forte nella sua vita. “Voglio un uomo forte, non solo nella carta di identità” si confida con Federico.

Intanto, anche Carlo Alberto e Anna approfondiscono la conoscenza. “Può darsi che abbia qualche figlio sparso per il mondo, da giovane mi son divertito. Ma se mi si fosse presentata davanti una donna con un figlio io la avrei sposata, sono una persona seria” racconta Carlo Alberto. “Io ho sempre avuto il sogno di fare una crociera” confessa poi Anna.

Mancano solo due partecipanti: i giovani Sofia e Samuele. Sofia non ha mai avuto una relazione, e non ha nemmeno mai dato il primo bacio. “Non ho mai voluto una storia, o un ragazzo, vivere una relazione sarebbe stato faticoso” racconta lei. Anche Samuele è una persona riservata, amante della musica, ma indubbiamente meno timido di Sofia. E’ lui a parlare per primo, per rompere il ghiaccio e stemperare la tensione.

Davide e Moira, invece, stanno incontrando qualche difficoltà. I loro caratteri sembrano davvero agli antipodi, e la conversazione langue.

La prima cena a concludersi è quella tra Diane e Federico. Inizialmente sembrano d’accordo sul fatto di volersi rivedere, per approfondire la conoscenza. Poi, però, Diane raffredda l’entusiasmo di Federico: “Non ho avuto il colpo di fulmine. Non vedo un futuro romantico per noi” dichiara.

La cena tra Carlo Alberto e Anna

Sofia e Samuele parlano dei loro sentimenti. Samuele ascolta le confessioni di Sofia, che gli descrive molti aspetti di sè che non ha mai raccontato a nessuno. “Io sono balbuziente, non so se si nota. Prima lo affrontavo negativamente, sono molto ansioso. Poi sono diventato più forte alle superiori” le dice allora Samuele.

A far da contraltare all’appuntamento delicato tra i due giovani, c’è il tavolo con Moira e Davide. Tra loro si è creata elettricità e tensione, ma non in senso positivo. Moira non è rimasta affatto colpita dal comportamento schivo di Davide. Il carattere forte di lei ha prevalso per tutta la durata della cena su quello di lui, che a fine cena è in strema difficoltà.

Invece, l’appuntamento tra Carlo Alberto e Anna si sta per concludere, apparentemente in modo favorevole per entrambi. Anna è rimasta colpita da Carlo Alberto, dai suoi modi gentili, e dalla sua verve. Anche lui ha apprezzato la cena, e già pensa a una possibile futura crociera con Anna. Alla fine, decidono di comune accordo di approfondire la conoscenza, e vedersi ancora in futuro. Vanno via insieme.

Tutte le conclusioni degli appuntamenti

Anche gli ultimi appuntamenti si avviano alla conclusione. Sofia e Samuele parlano delle rispettive fragilità; con serenità e sincerità si raccontano l’un l’altra, fino all’arrivo del dessert.

Davide e Moira, invece non hanno legato per nulla nel corso di tutta la cena. “Lui pare un disperato, non mi è piaciuto per niente” dice Moira. “Non ho nemmeno capito che cosa fa per vivere” continua.

