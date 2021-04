Amici 20, puntata 3 aprile 2021 – ospite speciale: Madame

Condividi su







Rai 1 propone questa sera, sabato 3 aprile 2021, il one man show condotto da Christian De Sica Una serata tra amici. Il programma chiude il ciclo di varietà A grande richiesta, nel quale si sono cimentati conduttori e artisti del panorama nazionale. Nelle precedenti puntate si sono avvicendati infatti, Veronica Pivetti e Paolo Conticini, Flavio Insinna con una serata dedicata a Patty Pravo. E ancora Carlo Conti con i Ricchi e Poveri e Alberto Matano con Loredana Bertè.

Christian De Sica conduce da solo sul palco, accompagnato dalla musica del pianista, suo grande amico, Riccaro Biseo.

Nel corso della serata numerosi ospiti lo aiutano a raccontare attraverso la musica gli episodi salienti della sua carriera e della sua vita privata. Tutti colleghi, ma soprattutto amici dell’attore, come Carlo Verdone, suo ex compagno di scuola e cognato.

Il conduttore ha anche previsto un momento riservato alla memoria a suo padre, il celebre Vittorio De Sica, a cui è idealmente dedicata la puntata. Al ricordo di Vittorio De Sica partecipa anche Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica, per la prima volta sul palcoscenico. Duetterà con lui cantando il brano I’m in the Mood for Love.

Vi ricordiamo che potete seguire Una serata tra amici anche in streaming, sul sito dedicato RaiPlay.

Una serata tra amici 3 aprile, diretta

Inizia la puntata. “Non sapete che emozione tornare qui a Rai 1, dove ho iniziato la mia carriera, con gli spettacoli musicali. Ma stasera non vorrei fosse uno spettacolo, ma una vera e propria serata fra amici.” esordisce Christian De Sica dal palco. Quindi, si esibisce cantando It’s Wonderful, di Ella Fitzgerald.

Poi, De Sica racconta alcuni aspetti inediti dei suoi esordi, e della sua gioventù. “Andai in collegio, dove ho conosciuto alcuni fra i più grandi attori ed artisti. Pippo Franco, ad esempio, e Loredana Bertè. Era bellissima: uno dei più bei sederi d’Italia” esclama sorridendo. “La prima volta che entrai allo Studio 1 ero andato a prendere mio fratello. Lì ho incontrato Lelio Luttazzi. La sua canzone Canto anche se sono stonato è diventato il motivetto portante della mia vita. Dopo un po’ di anni, Costanzo mi ha proposto un musical con le musiche di Luttazzi.” continua De Sica. Che, poi, si esibisce proprio con Canto anche se sono stonato.

“Mio zio Ottavio era un musicista bravissimo, ma completamente matto. Non aveva una lira, eppure mandava le camicie a lavare a Londra.” racconta. E continua, riguardo i suoi gusti musicali: “Mio padre una volta mi portò un disco di un Jazzista bravissimo, Art Tatum. Così ho scoperto la musica americana, il blues, il jazz, e Frank Sinatra.”. Così, dopo, canta Fly me to the Moon di Sinatra. A seguire, il brano Chicago, e poi, New York, New York in una versione melodica che dedica a sua moglie, che è presente in studio.

In seguito, racconta di quella volta che Liza Minnelli si ubriacò a casa sua durante una cena, e gli rubò il cane.

Una serata tra amici 3 aprile, Carlo Verdone sul palco

Sale sul palco Carlo Verdone, cognato di De Sica e suo grande amico dai tempi della scuola. “Da giovani lui imitava i nostri professori. Fra cui il professor Fasano, famoso per non far capire nulla ai suoi alunni” racconta De Sica. Quindi, Verdone imita ancora una volta il loro professore del liceo.

