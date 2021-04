Stasera in tv 4 aprile 2021 tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 4 aprile 2021. Molti i film in palinsesto nella serata di Pasqua. Su Rai 3 Camila Raznovich elegge Il Borgo dei Borghi 2021. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 4 aprile 2021 programmi in onda

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi con Il borgo dei borghi. Anche quest’anno Camila Raznovich conduce la finale della sfida che coinvolge alcuni tra i luoghi più belli d’Italia. L’elenco dei 20 borghi finalisti, uno per regione, è sul sito rai.it/borgodeiborghi. Con la conduttrice ci sono Mario Tozzi, la chef Rosanna Marziale e lo storico dell’arte Jacopo Veneziani.

Su Tv8, alle 21.15, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri eleggerà il miglior hotel della Val Rendena tra Madonna di Campiglio e Cadenzone Terme, in Trentino Alto Adige. Si sfidano l’Hotel Crozzon, Il Cerana Relax Hotel, il Maso del Brenta e l’Hotel Chalet del Brenta.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Vizi e virtù. Nel giorno di Pasqua si conclude la conversazione tra il Santo Padre e don Marco Pozza. A impreziosire la narrazione anche la testimonianza di personaggi come Carlo Verdone, Mara Venier, J-Ax e Sinisa Mihajlovic.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Ti spedisco in convento. Un nuovo sorprendente reality: cinque ragazze, amanti delle feste, trascorreranno quattro settimane in un convento. Tra le protagoniste Rebecca che, per nulla turbata, coglie l’occasione per pensare a suo padre.

Stasera in tv 4 aprile 2021 film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2016, di Kevin Reynolds, Risorto, con Joseph Fiennes. A pochi giorni dalla visita dell’imperatore romano Tiberio a Gerusalemme, Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio (Joseph Fiennes) di sorvegliare il sepolcro di Gesù, appena crocifisso. Dopo la resurrezione, Clavio, convinto che il cadavere possa essere ritrovato, si mette alla sua ricerca.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2018, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, con Ludovico Girardello. Michele è un adolescente che, oltre a dover gestire i suoi straordinari poteri, deve affrontare una serie di scoperte: ha una madre bilogica russa e una sorella gemella.

Su Canale 5, alle 21.50, il film drammatico del 2017, di Colin McIvor, Zoo – Un amico da salvare, con Penelope Wilton, Toby Jones. Belfast, 1941. Mentre sulla città infuriano i bombardamenti tedeschi, il piccolo Tom (Art Parkinson) e i suoi amici cercano di portare a termine un’impresa quasi impossibile: salvare Buster, un cucciolo d’elefante ospite dello zoo cittadino. Con l’aiuto di un’anziana signora lo nascondono in un giardino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2011, di Rob Marshall, Oltre i confini del mare, con Johnny Depp. Jack Sparrow (Johnny Depp) si trova prigioniero sulla nave di Barbanera (Ian McShane). E’ caduto nel tranello a causa dell’intervento di Angelica (Penélope Cruz), figlia del pirata e in passato sedotta e abbandonata da Jack. Il bucaniere lo costringe a cercare, suo malgrado, la Fontana della giovinezza.

La7, Paramount, Cine34

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, con Brad Pitt. Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer tenta la scalata del Nanga Parbat, in Pakistan. Catturato dagli inglesi, riesce a fuggire in Tibet, dove incontrerà il Dalai Lama.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia LaBeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, con Toni Servillo. Il giornalista Jep Gambardella passa le notti frequentando gli amici, come lo scrittore Romano e la spogliarellista Ramona, passeggiando per una Roma così affascinante che ancora riesce a stupirlo.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Michela Andreozzi, Genitori Vs influencer, con Ginevra Francesconi, Fabio Volo. Paolo, professore e vedovo, ha un bel rapporto con la figlia Simona. Le cose si complicano quando lei entra nella fase dell’adolescenza e viene “rapita” dal mondo dei social network.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2017, di Alfonso Gomez-Rejon, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, con Benedict Cumberbatch. 1882. L’imprenditore Thomas Edison, già famoso per aver ideato la lampadina, riceve dall’imprenditore George Westinghouse la proposta di entrare nella sua società.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Robert Schwentke, The divergent series: Allegiant, con Theo James, Shailene Woodley. Tris e Tobias si avventurano in un mondo nuovo al di fuori della recinzione che circonda Chicago. Ma ben presto vengono presi in custodia dal Dipartimento di Sanità Genetica.

