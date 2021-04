Game of games gioco loco 7 aprile: diretta della seconda puntata

Condividi su







Questa sera, 6 aprile 2021, Real Time ha trasmesso la tredicesima puntata di Primo Appuntamento 5, il reality condotto da Flavio Montrucchio.

Ylenia e Asia, due sorelle di 21 anni, questa sera si presentano insieme al ristorante Geco di Roma per due appuntamenti al buio. Per loro sono in attesa Marco, barman romano di 26 anni, e Alessandro, ventinovenne molto sicuro di sé. “Credo in me stesso, ho i miei difetti ma li so solo io.” afferma.

Quindi, le altre coppie della puntata: Teresa e Laura; le due donne, di 35 e 30 anni rispettivamente, si dichiarano entrambe molto esigenti nella ricerca del partner ideale. E poi, Lavinia, venditrice di essenze e profumi, cena con Giovanni, cameriere. “Sono banalmente un essere umano così, come lo vedi. Non ho strutture, o ti piace o non ti piace. Sono single da 10 anni ormai perchè non mi interessava avere una relazione. Sto bene con me stessa“ dichiara Lavinia. “Non ho aspettative sulla persona che incontrerò, spero di trovarne una che mi colpisca subito al cuore“ afferma invece Giovanni.

Tutte le puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Inoltre è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 6 aprile, la diretta

Lavinia è la prima ad entrare nel locale questa sera. Afferma che uno dei più grandi problemi che ha avuto in passato è il suo carattere forte e autoritario. Cena con Giovanni, di professione cameriere e subito entusiasta di conoscere Lavinia. E’ un po’ timido, e Lavinia lo prende immediatamente in contropiede. I temi si fanno personali, e il ghiaccio si scioglie velocemente.

Poco dopo, è la volta di Ylenia e Asia, due sorelle di 21 anni. Si presentano come gemelle, ma poi affermano di essere diversissime tra loro. Tanto caratterialmente, quanto in fatto di preferenze sugli uomini. “Cerchiamo l’una la versione al maschile dell’altra” dicono. Per loro arrivano prima Marco, barman di Roma, e quindi Alessandro. Subito si genera una simpatica incomprensione, dal momento che Marco entra per primo nel locale. Con chi cenerà, Ylenia o Asia?

Estroverso e sicuro di se, alla fine, arriva anche Alessandro, e il nodo si scioglie. Ylenia è l’appuntamento di Marco, mentre Alessandrocena con Asia. Anche loro, come Lavinia e Giovanni iniziano a rompere il ghiaccio parlando delle loro passate frequentazioni. Ylenia racconta di non aver avuto relazioni per molto tempo. Mentre Marco ha vissuto negli ultimi anni alcune brevi relazioni. “Non sono mai stata innamorata” risponde Ylenia.

L’ultimo appuntamento della serata sta per iniziare: quello tra Teresa e Laura. “Sono pignola e rompiscatole, in futuro vorrei diventare meno inflessibile. Ma le persone sono difficili, vorrei qualcuno che mi accetta per come sono.” afferma Teresa. Laura, trent’anni, è anche lei severa e inflessibile, dichiara, ma con sé stessa.

Primo Appuntamento 6 aprile, la prima conclusione

Il primo appuntamento della serata è terminato: quello tra Lavinia e Giovanni. Al suo tavolo ci sono state molte risate, ma nonostante questo i due affermano entrambi l’uno dell’altra che “penso di non essergli interessato”. Invece, alla fine entrambi sono interessati a proseguire la serata anche dopo la cena.

Al tavolo di Ylenia e Marco avviene uno scambio di posto. Marco propone alla ragazza di mettersi di spalle rispetto al tavolo della sorella, per evitare che lei si distraesse osservandola. Ylenia non è sicura di cosa vuole questa sera. Sa che non sta cercando l’amore della sua vita, ma “Di sicuro non sono felice oggi, vorrei diventarlo in futuro” confessa Ylenia. Alessandro e Asia, intanto, stanno procedendo in apparenza più speditamente. Ma Asia sente di non riuscire ad aprirsi del tutto, e corre in bagno per consultarsi con la sorella.

Allo stesso modo, la conversazione tra Teresa e Laura non langue mai. Si raccontano a vicenda le loro storie sentimentali del passato. Entrambe, fortunatamente, hanno avuto famiglie che hanno accettato subito la loro omosessualità. Inoltre, scoprono di essere entrambi amanti dei cani.

Altre conclusioni di appuntamenti

Anche gli appuntamenti tra Ylenia e Marco, e Alessandra e Asia giungono al termine. I primi a tirare le somme sul loro appuntamento sono proprio Alessandro e Asia. “Te andresti conosciuta fuori da questo contesto, ti ho vista molto timida” dice Alessandro, che vorrebbe approfondire la conoscenza di Asia. “Non mi hai chiesto niente della mia vita, mi sono sentita intimorita dal tuo atteggiamento” risponde Asia. Alla fine, la serata si conclude con un nulla di fatto.

Mentre aspettano il dessert, Teresa e Laura approfondiscono la conoscenza. “Non mi precludo nè relazioni con uomini, nè con donne. Di certo, le mie relazioni più fortunate e piacevoli sono state con delle donne” afferma Laura. Teresa è più convinta: “Mi piacciono le donne, solo le donne. Il loro aspetto, il loro modo di pensare” dichiara.

Nel frattempo, è terminata anche la cena tra Ylenia e Marco. Nonostante la timidezza di Ylenia, pare essere nato un certo interesse tra i due. “Non so se gli son piaciuta, sono un po’ tonta riguardo questo aspetto” afferma Ylenia. La ragazza vorrebbe conoscere meglio Marco, ma lui sente che c’è troppa differenza tra loro. “Sei stata un po’ troppo distante e chiusa” le dice.

Restano al tavolo solo Teresa e Laura. Si sono trovate entrambe molto bene, e vorrebbero approfondire la reciproca conoscenza. “Sei davvero molto molto bella, e non lo dico spesso” afferma Teresa.

Tutte le decisioni finali

Ylenia e Marco non si sono mai più sentiti dopo la cena.

Alessandro e Asia si sono completamente persi di vista.

Lavinia e Giovanni si stanno frequentando ancora.

Teresa e Laura continuano a vedersi e a scoprirsi, ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione.

Condividi su