Fuori tema conferenza stampa con Ale e Franz

Condividi su







Seguiamo in diretta la sesta puntata, delle otto previste, del reality-esperimento Matrimonio a Prima vista Italia 6, che Real Time trasmette questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata. Terminato il viaggio di nozze, le tre coppie formate dagli esperti Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis stanno affrontando le difficoltà della convivenza.

Martina e Francesco sembrano ancora la coppia più in sintonia, nonostante qualche differenza caratteriale abbia generato qualche dissidio. Fabio e Clara, invece, rischiano di incorrere in una rottura potenzialmente definitiva. Fabio, partito per un viaggio in Sardegna, rivelerà con un SMS diretto a Clara di “aver perso la fede”. Che significa questa affermazione per la coppia?

Infine, pare proprio che non ci sia più speranza per l’unione tra i siciliani Salvatore e Santa. Il loro rapporto, da subito apparso freddo e distaccato, non si è evoluto minimamente; e ora impedisce ai due di relazionarsi amichevolmente. Santa ha innalzato un solido muro di silenzi che Salvatore non riesce più ad oltrepassare, nemmeno litigando.

Vi ricordiamo che potete seguire Matrimonio a prima vista Italia anche in streaming tramite il sito dedicato discovery+.

Matrimonio a prima vista Italia 6 diretta 7 aprile

La puntata inizia con un riepilogo di quanto accaduto in precedenza. Poi, si torna in casa di Salvatore e Santa. Santa ha avuto problemi a riposare, perché Salvatore di notte ha aperto le finestre di casa e la porta finestra del balcone. Oggi affrontano una gita avventurosa in Quad, sperando di vivacizzare la loro relazione. Purtroppo, la strategia sembra non funzionare, e la coppia finisce per litigare come di consueto.

Da Martina e Francesco, intanto, la coppia riflette su di un progetto per il futuro: Martina le propone di fare un tatuaggio di coppia. “Non per forza correlato con l’amore, ma con un significato” dice Martina a Francesco. Poi, mostra al marito un disegno che ha preparato apposta per l’occasione. Ne parlano con l’esperta Nadia, che li aiuta a superare l’iniziale criticità affrontata appena entrati nella nuova abitazione. Martina ammette di dover modificare alcuni dei suoi atteggiamenti.

Infine, ci sono Clara e Fabio. La coppia ha litigato nel corso della puntata precedente, dopo che Fabio ha chiesto alla moglie di poter fare un viaggio i solitaria a Formentera, con alcuni amici. Lei è un po’ gelosa, ma alla fine si è arresa, e si è riappacificata con Fabio. Prima della partenza, la coppia fa un giro in bici per rilassarsi.

Le giornate delle coppie

Le giornate delle coppie proseguono; Martina e Francesco pranzano con gli amici di lui, e Martina ne approfitta per chiedere loro come siano andate le precedenti relazioni del marito. “Vorrei vedere più spesso il vero Francesco, non quello frenato dalle situazioni del reality” dice Martina.

Salvatore e Santa ricorrono all’aiuto di una comune amica, Roberta, per cercare di riappacificarsi. Ma nemmeno questa strategia funziona. “Lei si sente talmente superiore a me che non c’è modo per me di sfondare le sue difese” dice Salvatore. Ma Santa risponde che “Ogni tua frase la vivo come un attacco. Più tu mi parli così, più io mi chiudo”. Secondo l’esperto Mario Abis “Santa vive in un mondo infantile, si sente sempre ferita nell’orgoglio da ogni affermazione.”.

Allora, ricorrono al consulto con l’esperto Fabrizio Quattrini, che cerca di ricostruire un contatto fisico tra i due. Ma Santa è infastidita. “Non riesco più a provare sensazioni piacevoli quando tocco Salvatore” afferma.

Infine, Fabio e Clara si spostano a casa di lei per far conoscere a Fabio i tanti animali della moglie. L’incontro va benissimo: “Io adoro i cani piccoli, ma ho problemi con i gatti” dichiara però Fabio. Quindi, pranzano insieme ai genitori di Clara, in totale armonia. “E’ sempre stato il mio sogno avere una famiglia unita” rivela Fabio. “Mi piaci Fabio!” esclama la madre di Clara.

La partenza di Fabio

Fabio, alla fine, parte per Formentera. Se la coppia resisterà alla settimana di distanza, le cose potrebbero stabilizzarsi ulteriormente. Però, un inconveniente mette a serio rischio la situazione: Fabio ha perso la fede nuziale in spiaggia. Clara, all’oscuro di tutto, esce con la madre per comprare il regalo di compleanno al marito. Quando viene a sapere della fede perduta, Clara la prende abbastanza bene. “Quando va in giro deve avere la fede, specialmente a Formentera” scherza lei. Fortunatamente, la madre di Clara la aiuta a superare il momento.

I due si sentono telefonicamente, ma Clara non è ancora convinta della lunga vacanza in solitaria di Fabio. “Non mi sto vivendo quanto vorrei mio marito. Devo vivermelo io, non gli altri!” confessa lei.

Nel frattempo, Francesco e Martina vanno a farsi il famoso tatuaggio di coppia. “Ti immagini se questa fosse tutta una follia? Ci siamo fatti anche il tatuaaggio” si preoccupa Martina. Ma, alla fine, la decisione unisce ulteriormente la coppia. “Questo è un ennesimo passo in avanti per rompere il muro fra noi. Sono fiducioso per i prossimi giorni” conferma Francesco. Per proseguire il cammino insieme, poi, Martina porta Francesco a seguire una lezione di cucina.

Santa e Salvatore, infine, non riescono proprio a riprendersi dalle problematiche che ormai hanno reso quasi irrecuperabile il loro rapporto. “E’ un continuo attaccarsi a problematiche che non comprendo. E poi, lei mi mette un muro” dichiara esasperato Salvatore. “Sta sempre per i fatti suoi sul telefono, non mi parla più. Non so se sono più disposto a continuare a provare” continua.

Condividi su