Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021, Avanti un altro 17.59%, La compagnia del cigno 2 al 17.02%

Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021. La prima puntata di La compagnia del cigno 2 viene superata dall’esordio in prime time di Avanti un altro pure di sera con concorrenti Vip. Fabio Fazio vola all’11% di share, mentre Giletti nella seconda parte sfiora il 7%. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 La compagnia del Cigno 2 ha ottenuto 4.050.000 telespettatori, share 17.02%

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.281.000 telespettatori con 4.63%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa: 3.021.000 spettatori con 11%

Su Canale 5 Avanti un altro! – Pure di sera ha registrato 4.109.000 telespettatori con 17.59%.

Su Rete 4 Il film X-Men – Giorni di un futuro passato: 1.112.000 con 3.41%

Su Italia 1 Il film X-Men – Giorni di un futuro passato ha registrato 1.112.000 con 4.73%

Su La 7 Non è L’Arena: 1.591.000 spettatori con 5.98% e 920.000 con 6.86%

Su Tv8 4 Hotel è seguito da 605.000 spettatori con 2.28%

Su NOVE Casamonica – Le Mani su Roma 346.000 spettatori con 1.34%

Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021, la fascia preserale Avanti un altro in fascia preserale sfiora il 17% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.223.000 con 16.47%. L’Eredità: 4.645.000 con 20.76% Su Rai 2 90° Minuto 1.339.000 con 6.23% Su Rai 3 Che Tempo che fa anteprima: 1.868.000 con 7.32% Su Canale 5 Avanti Il Primo: 2.572.000 con 13.36%. Avanti un Altro 3.738.000 spettatori con 16.96% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 862.000 spettatori con 3.57% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 708.000 con 2.98% Su La 7 Lie To Me ha segnato 190.000 con 1.01% Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021, l’access prime time Paperissima Sprint sotto il 15% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.109.000 telespettatori con 18.66% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 3.920.000 persone con 14.34% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.119.000 con 4.17% e 904.000 spettatori con 3.28% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.329.000 con 4.92% Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 581.000 con 2.1% Su NOVE Little Big Italy: 339.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 11, daytime mattutino

Bene Le storie di Melaverde

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 620.000 con 16.38% e 1.924.000 con 24.03%

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento ha siglato 550.000 spettatori con 3.46%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.732.000 con 11.53% e 2.441.000 con 14.04%

Su Rete 4 Colombo ha raggiunto 499.000 spettatori con 2.55%.

Su Italia 1 Drive Up sigla 362.000 spettatori con 2.73%

Su La 7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 180.000 perspone con 1.43%

Ascolti Tv domenica 11 aprile 2021, day time pomeridiano

Il day time pomeridiano è appannaggio di Rai 1

Su Rai 1 Domenica In: 3.620.000 con 18.07% e 3.261.000 con 17.49%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.424.00 con 13.47%

Su Rai 2 Quelli che aspettano 938.000 con 4,57%. Il programma: 1.206.000 con 6.10%

Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.406.000 con 7.31%. Kilimangiaro Una finestra sul mondo 1.621.000 con 8.99%

Su Canale 5 Domenica Live: presentazione 1.768.000 con 8.96%. Attualità 2.030.000 con 10.92%. Prima parte 2.330.000 con 13.37%. Seconda parte 2.389.000 con 13.03%.

Su Rete 4 Il film Il cavaliere elettrico ha registrato 428.000 con 2.26%

Su Italia 1 Formula E GP Roma 908.000 con 4.47%

Ascolti Tv domenica 11, seconda serata

Bene Il Tavolo di Che tempo che fa

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 568.000 con 5.96%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva segna 958.000 spettatori con 6.53%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ha interessato 1.619.000 spettatori con 6.92%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 854.000 con 10.03%

Su Rete 4 The Forger è seguito da 182.000 spettatori con 3.37%

Su Italia 1 Pressing Serie A sigla 357.000 con 6.53%

