Condividi su







Ecco le serie tv e i film fruibili nel mese di maggio su Infinity+, il nuovo canale di Mediaset Play che sostituisce il vecchio Infinity. Infinity+ maggio – Serie TV Infinity+ dal 10 maggio è disponibile la sesta e ultima stagione di Superstore, la commedia statunitense che racconta la vita dei dipendenti di un classico magazzino americano. La sesta stagione, fruibile con un episodio a settimana, è ambientata durante la pandemia di Covid-19. Su Infinity+ è possibile seguire anche la quarta stagione completa. Sudal 10 maggio è disponibile ladila commedia statunitense che racconta la vita dei dipendenti di un classico magazzino americano. La sesta stagione, fruibile con un episodio a settimana, è ambientata durante la pandemia di Covid-19. Su Infinity+ è possibile seguire anche la quarta stagione completa. Dal 24 maggio è in onda la tredicesima stagione di Hamburg Distretto 21, una serie tedesca che narra l’impegno del Distretto 21 di Amburgo nel risolvere casi di cronaca nera. La squadra anti crimine capitanata da un investigatore dalla grande umanità, deve occuparsi di casi di emergenza in collaborazione con un team di medici.

Infinity+ maggio – Cinema

Dal 7 maggio è disponibile Ore 15:17 – Attacco al treno. Il film diretto, da Clint Eastwood, racconta la storia vera di tre americani che sventano un attacco terroristico sul treno Thalys diretto a Parigi il giorno 21 agosto 2015. Il film ripercorre le vite dei tre amici, dall’infanzia fino agli eventi sfortunati precedenti l’attacco. La loro amicizia, rafforzata durante la vicenda, ha permesso loro di salvare oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Il 9 maggio arriva Attenti al Gorilla, film diretto da Luca Miniero e interpretato da Frank Matano e Cristiana Capotondi. Lorenzo, un avvocato fallito, deve condividere la propria casa con un gorilla dopo che, per recuperare la stima della famiglia, vince una causa con lo zoo della città. Il film ripercorre, attraverso gli occhi di un gorilla saggio e divertente, le vicende della famiglia più folle del mondo.

Crazy & Rich, commedia romantica tratta dal bestseller di Kevin Kwan, è disponibile dal 15 maggio. La newyorkese Rachel Chu accompagna il fidanzato Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Qui Rachel scopre non solo che il suo partner discende da una delle famiglie più importanti del Paese, ma anche che è uno degli uomini più ambiti. Rachel Chu si ritrova a vivere, infatti, scomode situazioni: diventa bersaglio delle gelose ragazze del posto e della madre di lui che si oppone alla scelta del figlio.

Infinity+ – Cinema d’azione e fantasy

Bumblebee, in onda dal 17 maggio, è il sesto film della saga Transformers. Nella pellicola ambientata nell’anno 1987, Bumblebee si rifugia, durante la fuga, in una discarica di una piccola città della California. Qui il giovane Charlie trova Bumblebee rovinato dalle battaglie e ormai fuori uso. Decide, così, di farlo rivivere e in poco tempo comprende che non si tratta di un normale VW bug giallo.

Dal 20 maggio arriva l’ottavo capitolo della saga Fast & Furious 8. Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati. Il gruppo è impegnato in una dura sfida quando una donna misteriosa, interpretata da Charlize Theron, induce Dom a ritornare nel mondo del crimine ed a tradire i suoi compagni. La squadra attraversa la terra per impedirle di scatenare il caos e per riportare a casa Dom.

Infinity+ maggio – Premiere

Dal 30 aprile al 6 maggio è disponibile in Premiere Wonder Woman 1984, il film diretto da Patty Jenkins ha come protagonista Gal Gadot. Diana Prince vive tranquillamente tra i mortali negli anni ‘80, caratterizzati da eccessi e da sfrenato edonismo. Diana agisce dapprima come supereroina in incognita, poi esce allo scoperto per salvare gli esseri umani da un mondo in pericolo. Disponibile su Infinity+ anche il primo capitolo Wonder Woman, diretto dalla stessa Patty Jenkins.

Arriva Tenet in Premiere dal 7 al 13 maggio, film diretto da Christopher Nolan. John David Washington interpreta il protagonista che lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo e viene coinvolto in una missione all’interno dello spionaggio internazionale. Nel cast Robert Pattinson e Elizabeth Debicki.

Non è romantico? è in Premiere dal 14 al 20 maggio. Tra gli attori del cast, Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine. La protagonista del film è Natalie, un’architetta cinica in amore di New York che si impegna duramente, ma senza successo, per farsi notare dai suoi capi. Al risveglio, dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, la vita di Natalie diventa uno dei suoi peggior incubi: una commedia romantica.

Con protagonisti i Premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, Fino all’Ultimo Indizio è disponibile in Premiere dal 21 maggio al 3 giugno. Il Vice Sceriffo Joe “Deke” Deacon viene mandato a Los Angeles per un apparente incarico di sola raccolta di prove. Invece si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. In questo frangente vengono fuori segreti di Deke scomodi e molto pericolosi.

Condividi su