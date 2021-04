L’Eredità: Davide è il nuovo campione, eliminata Monica (con parolaccia)

Condividi su







Questa sera 29 aprile 2021 su Real Time, dalle 21.20, sono in onda la prima e la seconda puntata del nuovo programma Il regno di Katia Salzano. La dietologa Katia Salzano è originaria di Caivano, un comune italiano nei dintorni di Napoli.

Lo slogan della dottoressa è peculiare: “dimagrire mangiando”. Ma come ha spiegato lei stessa: “Il corpo non è oggetto da mostrare ma un bene da trattare con attenzione. Anche per questo bisogna affidarne la cura a persone e professionisti competenti ed esperti. Dopotutto, prima di essere belli bisogna essere anche sani”.

Nel corso delle puntate del programma la Salzano svela alcuni dei segreti delle sue diete più famose; insieme a vari trucchi di bellezza dedicati al pubblico femminile, ma non solo. Infatti, nonostante il target della Salzano sia prevalentemente femminile, non mancano consigli più generici rivolti a chiunque abbia il desiderio di dimagrire e migliorare la propria salute con l’aiuto di una professionista esperta e motivata.



Il regno di Katia Salzano 29 aprile, la diretta

“Sono stata sempre una ribelle. Ma ho avuto un’educazione molto rigida. Per questo voglio aiutare persone che come me hanno bisogno di motivazione per cambiare, e riguadagnare fiducia in sè stessi. Tutti ce la possiamo fare” dichiara la protagonista Katia Salzano, in apertura della prima puntata di Il regno di Katia Salzano.

E’ presentata agli spettatori Tonia, l’assistente di Katia Salzano. Senza di lei, non sarebbe possibile per la dietologa gestire la sua attività. In questo momento, Tonia sta organizzando su istruzioni di Katia un evento speciale. La pasticceria, però, ha sbagliato il design della torta richiesta dalla Salzano. Così, interviene suo marito Reda, che la rassicura. “Sei una principessa e hai sempre ragione, prendi la torta che vuoi, e poi ci penso io” le dice.

Entra il primo cliente della giornata: Leo. L’uomo ha fatto una scommessa con Katia: entro un mese di trattamenti sarebbe riuscito a indossare un vestito che non indossava da anni. Sarà riuscito nell’intento? Poi arriva anche Antonietta, altra cliente fissa di Katia. “Le persone non obese non capiscono che è un problema psicologico, prima che fisico.” racconta Antonietta. Antonietta, però, non si sente sostenuta da suo marito nel suo percorso di dimagrimento. “Se non venisse all’evento speciale organizzato da Katia sarei molto delusa.” afferma.

Il regno di Katia Salzano 29 aprile, la sera dell’evento

Tonia, l’assistente di Katia, è incinta, al settimo mese di gravidanza. La sera dell’evento, senza preavviso, Tonia avverte alcune contrazioni, che si interrompono quasi immediatamente. Così, per sicurezza, il medico le consiglia di non partecipare all’evento.

Ma ormai è già tutto organizzato, e Katia si prepara a festeggiare i suoi successi e i miglioramenti tecnologici apportati allo studio della dietologa con i suoi clienti. Leo è riuscito a indossare il vestito che desiderava. E Antonietta, alla fine, ha convinto suo marito ad accompagnarla.

La seconda puntata: il calendario del centro

Inizia la seconda puntata. Katia ha in serbo una sorpresa per una delle sue clienti; nel frattempo, la sua assistente Tonia è ancora ricoverata in ospedale, sotto osservazione. Le contrazioni avvertite la sera prima dell’evento speciale potrebbero portare a un parto prematuro.

Poi, è presentata un’altra cliente del centro: Maria. “Ero arrivata a pesare un quintale. Dentro di me provavo caos e tristezza, sfogavo la mia frustrazione sul cibo” afferma. “La prima volta che ci siamo viste mi ha detto -io sono morta dentro-“ racconta Katia. E’ per lei che Katia sta organizzando la sorpresa: la realizzazione di un calendario speciale. L’idea è del marito di Katia, Reda. Nel calendario saranno proposte le foto “prima” e “dopo” di alcune clienti selezionate di Katia.

“Il calendario non voglio farlo: sono una prof di religione… non posso.” dichiara inizialmente Maria. Però, durante la seduta di cyclette che inizia in seguito, racconta a Francesca, collaboratrice di Katia, di aver incontrato e di essere uscita con un uomo più giovane di lei. “Potrei cambiare idea” conclude la cliente. Poi, però, terminata la seduta afferma con sicurezza a Reda di non avere intenzione di posare per il calendario.

Nel frattempo, Katia va a trovare Tonia, la sua assistente personale. “Riposati, e aspettiamo la nascita di tuo figlio” le dice. “Per me Tonia è la figlia femmina che non ho” conclude Katia.

Maria cambia idea: farà il calendario

Dopo aver chiacchierato con una cassiera al supermercato, che le fa i complimenti per il suo dimagrimento, Maria cambia idea, e posa per il calendario.

“Io ho sempre schivato gli obiettivi, grazie a Katia ho recuperato fiducia in me stessa. Oggi mi sento come Greta Garbo” afferma Maria, mentre posa allegramente per le foto del calendario di Katia.

