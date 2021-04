Primo maggio 2021: la programmazione Rai dedicata alla Festa dei lavoratori

Condividi su







Il Primo maggio 2021 celebra anche in tv la Festa Nazionale dedicata alle lotte per i diritti dei lavoratori. In Italia è stata istituita nel 1890 ma negli anni del Fascismo la ricorrenza era stata anticipata al 21 aprile. Al termine della Seconda Guerra Mondiale è stata invece riportata nella sua collocazione originaria. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti previsti sulle reti Rai.

Primo maggio 2021, Programmazione Rai 1

Rai 1, alle ore 10:55, trasmette in diretta dal Palazzo del Quirinale la Celebrazione della Festa del Lavoro. All’evento presiede il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che incentra il suo discorso alla Nazione sul desiderio del nostro Paese di ripartire dopo i mesi di stop forzati a causa della pandemia. Sono presenti anche le più Alte Cariche dello Stato. La cerimonia è seguita dal Tg1 con Rai Quirinale. La telecronaca è di Nadia Zicoschi.

Sempre su Rai 1 sono previsti molti spazi dedicati al tema della Festa dei lavoratori all’interno di alcuni programmi. Si inizia con Mattina in Famiglia alle 8:30 per proseguire con A Sua Immagine alle 15:45 e con Italia sì alle 16:45.

Il Concertone del Primo maggio su Rai 3

Rai 3, dalle 12:15, manda in onda un’edizione straordinaria del TG3 dedicata alla Festa dei Lavoratori. Intervengono Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Luigi Sbarra.

A partire del pomeriggio invece va in onda il consueto appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Dopo Via Teulada, la location scelta quest’anno è l‘Auditorium Parco della Musica di Roma. Per il secondo anno consecutivo infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, non può svolgersi nella cornice di Piazza San Giovanni.

L’evento è trasmesso dalle 16:35 alle 19:00 per poi riprendere dalle ore 20:00 fino a mezzanotte. La conduzione è affidata a Stefano Fresi e ad Ambra Angiolini, che si limita a lanciare gli interventi. Come accade ogni anno si alternano spazi musicali e momenti di riflessione con le testimonianze di sindacalisti, lavoratori e pensionati. Il titolo scelto quest’anno è “L’Italia si cura con il lavoro”.

Nelle 6 ore di musica dal vivo si alternano sul palco oltre 40 artisti, nazionali ed internazionali come Noel Gallagher e LP. Si esibiscono alcuni Big dell’ultimo Festival di Sanremo come Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Ermal Meta, Extraliscio, Max Gazzè & The Magical Mystery Band e Fasma. Ed ancora Francesco Renga, Ghemon, Gaia, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Madame, Gio Evan, Fedez e Francesca Michielin.

A loro si uniscono Alex Britti, Edoardo Bennato, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Piero Pelù, Michele Bravi, Enrico Ruggeri, Vasco Brondi, Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti. Presenti anche Après La Classe & Sud Sound System, The Zen Circus, Modena City Ramblers, Folcast, Balthazar, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta. Previste infine le presenze di Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Wrongonyou, Ginevra, Nayt, L’orchestraccia, Il Tre, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario.

Primo maggio 2021, Rai Storia

Il canale tematico Rai Storia, manda in onda una puntata speciale de Il Giorno e la Storia dedicata al 1 maggio 1886. E’ la data in cui a Chicago dei lavoratori sono scesi in piazza per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore. L’appuntamento è alle 5:30 e, in replica, alle 8:30, 11:30, 14:00 e alle 20:00.

Alle ore 15:00 invece ripropone il documentario 1 Maggio 1947: la strage di Portella della Ginestra nel vissuto dei protagonisti. Nel 1947 la Festa dei lavoratori torna ad essere celebrata il 1° maggio dopo che il Regime Fascista l’aveva anticipata al 21 aprile.

Nel giorno della ricorrenza circa duemila lavoratori si erano riuniti a Portella della Ginestra. E’ una località montana che si trova a pochi km da Palermo. Stavano manifestando contro il latifondismo a sostegno dell’occupazione delle terre incolte. Dopo la guerra la popolazione era ridotta in miseria e sperava attraverso la riforma agraria di contrastare la povertà. Durante la manifestazione il bandito Salvatore Giuliano e i suoi complici spararono sulla folla. La strage ha provocato numerosi feriti ed undici vittime, tra gli 8 e i 45 anni.

Programmazione Rai Movie, Rai Premium

La Rai in occasione del Primo Maggio propone anche alcuni film sul tema dei lavoratori. Rai Movie alle 13:55 trasmette il film diretto da Michele Placido Sette minuti con Fiorella Mannoia, Ambra Angiolini e Cristina Capotondi. Si racconta la storia di alcune operaie che difendono i propri diritti contro la multinazionale che sta per acquisire la fabbrica in cui lavorano.

Su Rai Premium invece, alle 19:00, va in onda Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio con Pierfrancesco Favino. Il film biografico ripercorre la vita dello storico segretario della Cgil deceduto nel 1957.

In prima serata infine, alle 21:00, è previsto il film Un posto sicuro con Matilde Gioli e Marco D’amore. Si affronta un argomento delicato ovvero le patologie legate all’amianto.

Primo maggio 2021, Programmazione Radio Rai

Rai Radio 1 dedica molti spazi sul tema della Festa dei Lavoratori in molte trasmissioni. Si parte dalle 8:30 con Inviato Speciale per proseguire alle 10:30 con un ampio speciale della redazione Gr1. L’emittente radiofonica manda anche in onda la Cerimonia del Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio invece alle 14:30, viene trasmesso lo Speciale di Gr Parlamento con Paola Severini Melograni.

Rai Radio 2 segue il Concerto del Primo Maggio di Roma in contemporanea con Rai 3. La diretta inizia alle 16:35 con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli in collegamento dal backstage dell’Auditorium. Dalle ore 20:00 invece la conduzione è affidata a Gino Castaldo e ad Ema Stokholma. Sono previste numerose incursioni ed interviste a caldo agli artisti dopo le esibizioni.

Anche Rai Radio 3 propone alcuni approfondimenti alle 13:00 all’interno de Le Meraviglie e alle ore 15:00 in Piazza Verdi. Ampio spazio al tema della Festa dei Lavoratori anche alle ore 19:30 in Radio3 Suite.

Per l’occasione, infine, sui portali Rai Cultura, Rai Scuola e RaiPlay vengono resi disponibili molti contenuti dedicati al Primo Maggio.

Condividi su