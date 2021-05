Chi l’ha visto? 19 maggio 2021, nuovo testimone per il caso Denise Pipitone

Condividi su







Questa sera, 19 maggio 2021, va in onda in prime time su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli conduce il programma che rintraccia persone scomparse anche attraverso le segnalazioni del pubblico da casa.

Sono previsti nuovi aggiornamenti da Mazara del Vallo, dove nel 2004 è scomparsa misteriosamente Denise Pipitone. E’ infatti emerso un nuovo testimone chiave, la cui identità è al momento tenuta nascosta; ma l’avvocato della Maggio, Giacomo Frazitta, è in possesso di una lettera; in cui il testimone afferma di sapere la verità da 17 anni, ma di non aver detto nulla “per paura delle conseguenze”.

Inoltre, si torna sul caso di Riccardo Giuliani, scomparso da Busto Arsizio pochi giorni prima delle sue nozze. L’uomo aveva già predisposto e pagato il banchetto di nozze, il che allontana l’ipotesi di un ripensamento sul matrimonio. Inoltre, i familiari hanno rinvenuto l’auto di Giuliani nelle vicinanze della sua abitazione.

Chi l’ha visto stasera 19 maggio, la diretta

La lettera scritta all’avvocato di Piera Maggi, Giacomo Frazitta, da un anonimo sarà mostrata nel corso della puntata. In essa, sono contenute novità sul caso di Denise Pipitone, mai venute alla luce in 17 anni.

Prima, però, sono comunicati aggiornamenti su altri casi trattati dal programma. Il papà di Cristina, scomparso nella periferia di Milano a torso nudo dall’ospedale, è stato ritrovato grazie alle segnalazioni degli spettatori.

Poi, un caso di emergenza da Cabras (OR) in Sardegna. Marina Castangia, donna di 60 anni, è scomparsa. Suo fratello, a cui è molto legata, non riesce a comunicare con lei da oltre tre mesi.

