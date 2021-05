I misteri di Shadow Island Matrimonio senza lo sposo film Paramount Network – trama, cast, finale

Condividi su







Paramount Network propone oggi il film dal titolo Maschera di morte che fa parte del ciclo Garage Sale Mystery. Si tratta di una pellicola di genere giallo poliziesco della durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è statunitense ed è datata 2018.

Garage Sale Mystery Maschera di morte film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Mel Damski. Personaggi principali sono Jennifer Shannon e Jason interpretati rispettivamente da Lori Loughlin e Steve Bacic. Nel cast anche il personaggio di Dani a cui dà il volto l’attrice Sarah Strange.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della Columbia Britannica. La produzione è della Front Street Pictures in collaborazione con Bargain Street Productions. Il film è andato in onda per la prima volta in Italia il 17 ottobre 2018.

Il titolo originale è Garage Sale Mysteries: The Mask Murder.

Garage Sale Mystery è una serie di film televisivi di produzione statunitense e canadese interpretati da Lori Loughlin, basati sui romanzi Garage Sale Stalker e Garage Sale Diamonds.

Garage Sale Mystery Maschera di morte – trama del film in onda su Paramount Network

La serie segue la storia di Jennifer Shannon una rivenditrice di antichità che ha un talento particolare nel risolvere i delitti. La sua capacità è tale da portarla ad aiutare a risolvere crimini intricati mettendo in pericolo la propria vita.

Nella vicenda di oggi Jennifer Shannon scopre un cadavere nel box che lei e il suo socio Dani hanno preso in affitto per un’asta.

La situazione si complica quando ad una ispezione più accurata del contenuto dell’armadietto Jennifer Shannon trova maschere mortuarie di gesso. Ed una di queste corrisponde perfettamente al volto della donna trovata morta. Il mistero si infittisce e a questo punto l’investigatore privato che vive in Jennifer prende il sopravvento.

Spoiler finale

E così l’appassionata di antichità comincia ad indagare per cercare di capire il mistero che avvolge questa morte. Soprattutto la Shannon vuole comprendere per quale motivo il corpo è stato nascosto nel box e soprattutto chi è l’assassino e per quale motivo ha agito in questo modo.

Garage Sale Mystery Maschera di morte – il cast completo

Di seguito il cast del film Garage Sale Mystery Maschera di morte e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lori Loughlin – Jennifer

– Jennifer Sarah Strange – Dani

– Dani Steve Bacic – Jason

– Jason Eva Bourne – Hannah

– Hannah Connor Stanhope – Logan

– Logan Kevin O’Grady – Detective Lynwood

– Detective Lynwood Jay Brazeau – Tramell

– Tramell Matthew Harrison – Drew Grant

– Drew Grant Cory Rempel – Ufficiale Ryan

– Ufficiale Ryan Samantha Ferris – Michelle Sarnowsky

