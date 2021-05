Eurovision Song Contest 2021 conferenza stampa, i Måneskin in diretta da Rotterdam

Condividi su







Oggi, 21 maggio 2021, Rai presenta in conferenza stampa la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2021. La competizione europea è in onda sabato 22 maggio, in prima serata su Rai 1.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio conducono l’evento in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma; sono insieme a Carolina Di Domenico, che in qualità di portavoce dell’Italia comunicherà i risultati del televoto nazionale al resto dell’Europa.

Vi ricordiamo che, dall’Italia, non sarà possibile televotare per i Måneskin, che rappresentano il nostro Paese nella gara.

La conferenza stampa di oggi è trasmessa in diretta. Vi partecipano Stefano Coletta, Direttore di Rai 1 e i conduttori Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. E poi, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, e i Måneskin, in collegamento da Rotterdam.

Eurovision Song Contest 2021 conferenza stampa

Inizia la conferenza. Il primo a parlare è Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1. “Credo che Eurovision Song Contest e Sanremo siano cugini internazionali fortemente legati. In entrambi mi piace il clima di festa, la voglia di conoscersi che permea quelle arene. A Sanremo forse si vive meno, perché c’è una competizione più intensa. Uno dei comuni denominatori dell’Eurovision e del Festival, però, è la professionalità.”

“Uno dei temi principali di questa edizione è legato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Prima, però, ringrazio i precedenti conduttori, Insinna e Russo. Il successo delle cinque edizioni precedenti è stato in gran parte dovuto al loro entusiasmo. Malgioglio ha il numero dieci sulla schiena, è un fantasista.”

Eurovision Song Contest 2021 conferenza stampa, l’intervento di Stefano Coletta

Tocca poi a Stefano Coletta, direttore di Rai 1. “ho già visto una delle due semifinali, non vedo l’ora di assistere alla finale. L’Eurovision rimanda quasi a una fruizione antropologica, oltre che musicale. Nello show si coglie il mondo, ciò che è al di fuori dell’Italia. Mi aspetto da Corsi e Malgioglio un codice di contrappunto divertente, ma anche uno sguardo su questo mondo -fuori-.”

“L’espressione artistica è al centro dello spettacolo. E’ importante in questo post covid, perchè è un segnale di ripartenza dopo un difficile anno pandemico. E poi, questa rinnovata coppia di conduzione si unisce alla rappresentanza dei Maneskin, che hanno fatto storia a Sanremo. Mostreranno un’Italia meno neomelodica, a cui nulla si deve togliere, che però ha fatto un passo avanti artisticamente.”.

E ancora, prosegue: “La carica interpretativa, il loro look, il testo della canzone, porteranno l’Italia lontano dalle canzonette -cuore, amore, sole-. Saremo guardati con uno sguardo nuovo”.

Le dichiarazioni dei Måneskin

“Siamo veramente emozionati e contenti” affermano i Måneskin in diretta da Rotterdam, dove si terrà la finale dell’Eurovision. Ricordiamo che i bookmaker danno i Måneskin come favoriti per la vittoria. “Non succede, ma se succede… al centro abbiamo in mente la nostra performance e la musica. Il giudizio lo lasciamo agli altri. Un po’ ci stiamo credendo” afferma Damiano, il frontman.

Subito dopo, si esprime anche Cristiano Malgioglio: “Mi sento molto emozionato. Io ho due facce, quella che siete abituati a vedere in televisione, e una completamente diversa. Il Malgioglio che ama la musica, che ha incontrato grandi artisti italiani come Mina, Califano, la Vanoni. Ho avuto grandi soddisfazioni e successi, ma poi mi sono buttato su un altro tipo di televisione.”

“Il Malgioglio che vedrete domani sarà riempito di musica. Non tutte le canzoni che ho ascoltato mi hanno fatto impazzire. Ma ci sono voci bellissime, e arrangiamenti meravigliosi. C’è tanta aggressività nelle esibizioni. Io tifo per i Måneskin, ovviamente. La nostra musica è la più bella del mondo, ma per fortuna esistono persone che ci regalano interpretazioni differenti e bellissime, come Mahmood.”

Le affermazioni di Gabriele Corsi

Infine parla anche Gabriele Corsi: “L’Eurovision è la Champions League della musica. Siamo contentissimi di avere i Maneskin sul palco. Comunque, il direttore ha ragione: l’Eurovision ha un valore antropologico enorme. Io credo che attraverso la musica possa passare la rivoluzione. Ci sono tantissime energie e ottima musica, che non ci deve piacere tutta. Ma sarà interessante capire il significato che ogni cantante porterà sul palco.”

“Tu sei fantastico, lo sai. Non farmi fare la Valletta però!” dice scherzando Malgioglio a Corsi. “Ricordati cosa ci siamo detti: se i Maneskin vincono ci scambiamo i vestiti in diretta sul palco” conclude Corsi.

Le domande per i Måneskin

Domanda 1: per i Måneskin, che effetto vi fa ricevere complimenti dall’estero? Per la Rai, i nomi della giuria italiana si sanno?

“E’ un evento enorme, siamo onorati dei complimenti. Speriamo di far parlare la nostra musica.” risponde Victoria, la bassista del gruppo. I nomi dei giurati, invece, non possono essere rivelati. “Abbiamo dovuto estromettere un giurato perchè è vietato dal regolamento, e lui non sapendolo ha rilasciato un’intervista” commenta Fasulo.

Domanda 2: per i Måneskin, avreste vinto anche con una canzone diversa da Zitti e Buoni? Per Damiano: è meglio cantare a Rotterdam o nella Londra degli anni ’70 di Crudelia (il film) per il quale avete doppiato dei personaggi?

Risponde Damiano: “Non facciamo questo tipo di ragionamenti. Volevamo portare un pezzo controcorrente a Sanremo, per mostrare che c’è vita oltre la musica. Io credo che avremmo vinto con qualunque pezzo. Riguardo la seconda domanda, meglio a Rotterdam, perchè è un palco vero.”

Altre domande dei giornalisti

Domanda 3: qual è la ricetta per l’energia che trasmettete? Per Damiano, ti senti la stessa grinta di Mourinho?

“Noi non abbiamo una ricetta, non facciamo le cose sempre allo stesso modo. La comunicatività che abbiamo sul palco viene dal fatto che siamo quattro amici che suonano. E stiamo portando un progetto autentico, che ci rappresenta e diverte.”

Condividi su