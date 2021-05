Stasera in tv venerdì 21 maggio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 20 maggio 2021. Su Rai 2 Francesca Parisella conduce l’ultima puntata di Anni 20. Su Canale 5 invece va in onda il film thriller Il corriere- The Mule.

Stasera in Tv giovedì 20 maggio 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette l’ultimo appuntamento della fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Lacrime nella pioggia. Vincenzo rivela a Francesco un segreto che riguarda Emma, la sua defunta moglie. Francesco è sconvolto e non sa se credere a ciò che gli è stato riferito. Nel frattempo Manuela è sempre più convinta di proseguire la carriera di poliziotta.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda l’ultima puntata del programma di attualità Anni 20. Francesca Parisella si occupa della libertà di opinione, di espressione ma anche della censura. Focus inoltre sulle organizzazioni mafiose e sul riciclaggio di denaro. Ospiti: Alessandro Giuli, Giampiero Mughini, Peter Gomez, Marco Rizzo e Vladimir Luxuria.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda Amore Criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Norina Matuozzo. E’ stata uccisa il 2 marzo del 2019 Salvatore Tamburrino a Melito, in Campania. Norina Matuozzo era madre di due figli.

Stasera in Tv giovedì 20 maggio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, delle riaperture graduali delle attività ricreative e commerciali. Focus anche sull’immigrazione e sulla censura con Mauro Corona. Ospiti della puntata: Luca Zaia, Nicola Molteni, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè, Gianfranco Librandi e Paolo Ferrero.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film thriller del 2018, Il corriere- The Mule di e con Clint Eastwood. Earl Stone, anziano orticoltore con problemi economici, decide di lavorare come corriere della droga. Deve però fare i conti con un agente dell’antidroga statunitense che ha intenzione di arrestarlo.

Su Italia 1, alle 21.25, è prevista la partita di calcio Gilette Bomber & king. Allo stadio Marmi di Roma si svolge un incontro calcistico organizzato da Gilette contro la violenza sulle donne. Le due squadre sono capitanate rispettivamente da Bobo Vieri e Daniele De Rossi. L’evento è condotto da Luca Argentero e Veronica Ruggeri.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa delle riaperture ma anche degli scontri tra Israele e Gaza. Tutti i temi affrontati vengono commentati dagli ospiti in studio. Non manca infine il consueto monologo di Stefano Massini.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film fantastico del 2006, Eragon con Edward Speelers. Il giovane Eragon, abile cavaliere, deve liberare l’umanità dalla dittatura del despota Galbatorix. Lo aiuta nell’impresa la dragonessa Saphira.

I film stasera su Iris, Paramount

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2007, Il buio nell’anima con Jodie Foster. Dopo una brutale aggressione Erica riesce a sopravvivere mentre il suo compagno perde la vita. Decide di diventare una spietata assassina per vendicarne la morte.

Su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2005, Beauty Shop con Queen Latifah. Gina Norris, parrucchiera di talento, è stufa di lavorare nel salone di bellezza del suo capo. Decide così di licenziarsi e di aprire una propria attività.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2009 Ruslan con Steven Seagal. Lo scrittore russo Ruslan Drachev, era uno dei membri di un’organizzazione mafiosa ma ha da tempo deciso di cambiare vita. Tutto cambia quando viene a sapere dalla ex moglie che la figlia sta per convolare a nozze con il figlio di uno spietato criminale.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film biografico del 2013, Mandela la lunga strada verso la libertà con Idris Elba. La pellicola ripercorre le tappe salienti della vita di Nelson Mandela, dagli inizi come avvocato all’elezione come Presidente del Sudafrica.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 1994, Il postino con Massimo Troisi. Mario, in cerca di occupazione, viene incaricato di consegnare la posta al poeta cileno Pablo Neruda che si è ritirato in Italia in esilio. I due uomini diventano ben presto amici e Neruda lo aiuta a conquistare Beatrice, nipote della titolare dell’osteria del paese.

Stasera in Tv giovedì 20 maggio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film thriller del 2020 In darkness-nell’oscurità con Natalie Dormer. Sofia è una giovane pianista non vedente. Un giorno si ritrova ad essere involontariamente testimone di un delitto. E’ consapevole che la sua vita è ora in pericolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2020 Non odiare con Alessandro Gassman. Simone, chirurgo di origine ebraica, decide di soccorrere un uomo, vittima di un sinistro. Quando si accorge che ha una svastica tatuata sul petto decide di lasciarlo morire nel luogo dell’incidente automobilistico.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019, Jumanji the next level con Dwayne Jhonson. Spencer è entrato nel gioco di Jumanji ma Martha, Fridge e Bethany hanno deciso di salvarlo. Dovranno però affrontare molti pericoli.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, è previsto il film azione del 2019, Attacco al potere 3 con Gerard Butler. Mike Banning, agente dei servizi segreti, è inseguito dalla Polizia perché è accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente. Oltre a cercare infatti un modo per dimostrare la propria innocenza, Mike farà di tutto per arrestare i colpevoli.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2019, Accuse e bugie con Kate Vernon. Liz e Andrew si trovano nelle Hawaii per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Un giorno Andrew viene ucciso in circostanze misteriose. Liz, che si proclama innocente, deve però difendersi dall’accusa di omicidio.

