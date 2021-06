Condividi su







Oggi Canale 5 trasmette il film Bentornato presidente. La pellicola italiana di genere commedia è arrivata nelle sale il 28 marzo 2019. La durata è un’ora e 36 minuti. Si tratta del sequel di Benvenuto Presidente del 2013.

Bentornato presidente: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, che si è occupato anche del montaggio. I protagonisti del film sono Claudio Bisio che interpreta Giuseppe “Peppino” Garibaldi e Sarah Felberbaum nel ruolo di Janis Clementi. Paolo Calabresi e Pietro Sermonti sono rispettivamente Teodoro Guerriero ed Ivan Ferro.

Le riprese del film si sono svolte interamente in Italia, tra il Lazio e il Piemonte. Le scene sono state girate a Roma e Torino. Per l’occasione Palazzo Cisterna si è trasformato in Palazzo Chigi e la Galleria di Diana di Venaria nel corridoio del Quirinale. Altra location è anche il Palazzo Reale.

Le musiche sono di Francesco Cerasi. Fabio Bonifacci che si è occupato della sceneggiatura ma anche del soggetto con Nicola Giuliano. Gian Enrico Bianchi invece ha curato la fotografia.

Il film è prodotto da Vision Distribution, Indigo Film, HT Film. E’ infine distribuito da Vision Distribution.

Premi e riconoscimenti: Ai Nastri d’Argento 2019 ha ottenuto due candidature. La prima come Miglior Commedia. L’altra invece come Miglior Attore in un film di commedia per Guglielmo Poggi e Paolo Calabresi.

Bentornato presidente : trama del film in onda su Canale 5

Il film ruota attorno alle vicende di Giuseppe Peppino Garibaldi. Otto anni dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica, è tornato a vivere in montagna con la moglie Janis e la figlia Guevara.

Giuseppe non ha mai rimpianto la scelta di aver abbandonato la politica perché in questi anni ha ritrovato la serenità che desiderava da tempo. La moglie invece, che lavorava come vice segretario generale del Quirinale, spera un giorno di poter riottenere il proprio incarico.

Janis inoltre, negli ultimi tempi, si è resa conto di non nutrire più per lui gli stessi sentimenti. Giuseppe non è più l’uomo ambizioso che aveva incontrato alcuni anni prima.

Un giorno però Janis riceve un’inaspettata offerta di lavoro. Deve infatti tornare al più presto al Quirinale per occuparsi della formazione del nuovo Governo. La protagonista, senza alcun ripensamento, si prepara a partire per Roma.

Il finale del film

Giuseppe non ha alcuna intenzione di tornare in politica ma pur di riconquistare la moglie, decide di raggiungerla a Roma. Una volta giunto al Quirinale ritrova alcuni parlamentari con cui aveva collaborato otto anni prima.

Alcuni di loro però sfruttano il suo ritorno per farlo eleggere, stavolta, come Presidente del Consiglio. In tal modo sperano di concludere degli affari importanti approfittando della sua ingenuità.

Il protagonista accetta l’incarico solo per provare a riavvicinarsi a Janis ma l’impresa si rivela più complicata del previsto.

Nel frattempo Giuseppe riscopre l’amore per la politica ed attua delle riforme che stravolgono i piani dei suoi avversari. Nel finale Janis comprende di essere ancora innamorata di lui.

Bentornato presidente – Il cast completo del film

Ecco il cast del film Bentornato presidente ed i relativi personaggi interpretati:

Claudio Bisio : Giuseppe “Peppino” Garibaldi

: Giuseppe “Peppino” Garibaldi Sarah Felberbaum : Janis Clementi

: Janis Clementi Pietro Sermonti: Ivan Ferro

Ivan Ferro Paolo Calabresi : Teodoro Guerriero

: Teodoro Guerriero Antonio Milo : Antonio Cucciolina

: Antonio Cucciolina Marta Gastini : segretaria di Teodoro

: segretaria di Teodoro Guglielmo Poggi : Danilo Stella

: Danilo Stella Marco Ripoldi : Vincenzo Maceria

: Vincenzo Maceria Massimo Popolizio : ex politico

: ex politico Cesare Bocci : ex politico

: ex politico Fabio Morici : moderatore

: moderatore Ivano Marescotti : Giuseppe Ranieri

: Giuseppe Ranieri Antonio Petrocelli : Leone Petrocelli

: Leone Petrocelli Iago García : Javier Ramona

: Javier Ramona Gigio Morra : Spugna

: Spugna Maria Chiara Giannetta : agente De Nicola

: agente De Nicola Liliana Fiorelli : giornalista freelance

: giornalista freelance Roberta Volponi : Guevara

: Guevara Franco Ravera invece è Luciano

invece è Luciano Angelo Zampieri : Stratega

: Stratega Salvatore Costa: Manager Candidi

