Primo appuntamento crociera 15 giugno, le coppie della quinta puntata

Martedì 15 giugno su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena con Marco Liorni.

Dopo la conclusione del torneo dei campioni nel quale hanno trionfato i Tre alla Seconda, il conduttore presenta la prime due squadre che si sfidano nella nuova edizione del game show.

Non sono presenti le Ricongiunte, ovvero le ultime campionesse della scorsa stagione.

Reazione a catena, la diretta del 15 giugno

Nella diretta del 15 giugno Marco Liorni presenta la prima squadra, I Molluschi da Genova. Ivan, Matteo e Martina i numerosi allenamenti al gioco è una parola che ha suscitato ironia. Sfidano i Trilocali di Roma, Sono Luca, Ilaria e Roberto.

Si inizia con il gioco Caccia alla parola. Le parole individuate sono debuttante, cantonata, pestello, vegetazione, mitico e zircone. I Trilocali conquistano 8.000 euro mentre i Molluschi sono fermi a 4.000 euro.

L‘indizio della prima catena musicale è buffone. Iniziano i Molluschi che aggiungono il termine corte, ragazza, giovane, notte.

Gli avversari invece la chiudono con consiglio e ministri. Ad entrambe le squadre la canzone sembra familiare ma ancora non se la sentono di rischiare. Il conduttore suggerisce che il brano è del 2015. I Molluschi indovinano con Senza fare sul serio di Malika Ayane che salgono a 17.000 euro.

Nella seconda catena musicale l’indizio è invece cotta. Iniziano a comporla i Molluschi con pera e gli sfidanti aggiungono coscia. Ritentano i Molluschi con petto. Ilaria dei Trilocali aggiunge la parola medaglia e rovescio.

Il sound del brano, dalle atmosfere elettroniche, sembra essere complicata da indovinare dalle squadre. Per tale ragione Marco Liorni per aiutarla spiega che si tratta di un brano del 2020.

I Molluschi chiudono la catena con pioggia ma non forniscono il titolo corretto regalandola così agli avversari. Si trattava di Stupid love di Lady Gaga.

Reazione a catena, Quando, dove, come e perché

I Molluschi indovinano i termini dei primi due Quando, dove, come e perché.

Ogni estate, sia davanti che dietro, dorata perché in costume la pelle è baciata dal sole. E’ l’ abbronzatura .

. Nell’ora di disegno, sopra il cestino, con un movimento circolare, per appuntire la matita. E’ invece il temperino.

Il terzo quando invece recita:

Quando è incerto, nella palla, non ancora presente, perché la maga lo predice.

Si tratta del futuro, parola indovinata dai Trilocali

Questi ultimi individuano anche l’ultimo quando, che è frigorifero:

nella notte, al buio, con un fascio di luce accecante, perché ha voglia di fare uno spuntino.

Una tira l’altra, Zot

Nella prima Una tira l’altra Matrimonio apre e brutto chiude. La catena è quasi interamente completata dai Trilocali. E’ formata dai termini proposta, lavoro, duro, tenere e muso.

La squadra conquista anche la zip da 15.000 euro anche se l’avevano passata agli avversari. Questi ultimi però non avevano indovinato il giusto abbinamento: punto, svolta, divieto e tabù.

La seconda catena musicale inizia con sede e termina con tempo.

Viene composta in modo equilibrato da entrambe le squadre. E’ formata da fuori, serie, puntata, scommessa e previsione.

La terminano i Molluschi che conquistano anche la zip da 20.000 euro. L’abbinamento è corso, acqua, rose e letto.

I Molluschi arrivano a 82.000 euro mentre i Trilocali sono fermi a 67.000 euro. Attraverso la Zot i Trilocali riescono però ad ottenere 5 secondi in più nell’Intesa Vincente. L’abbinamento era mozzarella, carrozza, cenerentola.

Reazione a catena 15 giugno, Intesa vincente, l’ ultima catena, l’ultima parola

Le due squadre devono ora affrontare il gioco più amato di Reazione a catena, l‘Intesa Vincente. Iniziano I Trilocali che sono in svantaggio ma hanno a disposizione 65 secondi. In poco più di un minuto sono riusciti a conquistare 10 parole. I Molluschi invece in 55 secondi hanno indovinato solo 2 parole.

Luca, Ilaria e Roberto affrontano l’ultima catena con 107.000 euro.

Ecco il primo turno di abbinamenti:

inglese, amaro: masticare

amaro, fegato: bile

fegato, tenda: veneziana

I Trilocali hanno già usufruito dei 2 jolly ed hanno dimezzato due volte. Il montepremi per il momento è di 26.750 euro. Si prosegue con:

tenda, acero: canadese

acero, farmaco: sciroppo

farmaco, vago: generico.

La squadra arriva all’ultima parola con 6.688 euro perché hanno dimezzato nuovamente.

Il termine noto è vago. Quello misterioso inizia con Co e termina per O. I Trilocali decidono di non acquistare il terzo elemento (che era preso) e di tentare con concetto. La parola corretta era invece confuso.

