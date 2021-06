Primo appuntamento crociera 8 giugno, le coppie della quarta puntata

Condividi su







Real Time propone questa sera, 8 giugno 2021, la quarta puntata di Primo Appuntamento crociera. Il reality è lo spin-off della trasmissione dedicata agli appuntamenti al buio tra completi sconosciuti, condotto, come di consueto, da Flavio Montrucchio.

Questa sera, salgono sulla nave da crociera di Primo Appuntamento il narcisista, come si è auto-definito, Manuel; e poi Pietro, 29 anni da Verona, di professione fa il rider: “gioco a calcio e faccio il portiere. Ho imparato a incassare i colpi nel gioco e nelle vita.”. Inoltre, c’è Barbora, originaria della Slovacchia, che ama viaggiare e ha lavorato anche come hostess per compagnie aeree e su altre crociere.

Silvia, infine, è alla sua prima crociera. Vuole godersi ogni momento, rilassarsi e “far uscire una Silvia più bella” afferma.

Pronto per una nuova cena, torna in scena anche Danilo. Che dopo l’appuntamento infruttuoso con Rosita, nel corso della seconda puntata del reality, tenta nuovamente la fortuna con un altro incontro al buio. “L’appuntamento è stato bello e che c’era affinità”, racconta Danilo. “però alla fine non ha funzionato niente.”.

Le puntate della prima edizione di Primo appuntamento crociera sono visibili anche tramite il servizio in streaming Discovery+.

Primo appuntamento crociera 8 giugno, la diretta

Arrivano i nuovi croceristi. Il primo a salire sulla nave è Manuel, preciso, attento all’aspetto esteriore e curato. Si definisce un “principino“, un narcisista. “Vorrei imparare a vivere più lentamente” confessa. Poi, tocca a Pietro, di professione Rider. Non è mai stato in crociera, e non vede l’ora di scoprire le sorprese della nave. “Sento la mancanza di un sostegno, devo espormi un po’ e cercare l’anima gemella” racconta.

Intanto, la trentunenne Barbora è già entrata nella sua cabina. “Non ero felice con i miei lavori passati. Mi mancava stabilità.” dichiara. “Se incontrassi un uomo che ha già un figlio o una figlia come me, credo capirebbe meglio la mia situazione.”.

Danilo, invece, è rimasto scottato dal suo ultimo appuntamento con Rosita. Che, purtroppo, non è andato bene. Vorrebbe incontrare un’altra ragazza, ma, intanto, dice al conduttore Montrucchio che “andrò a caccia”. Nel frattempo Danilo fa amicizia con Angelo, che invece è rimasto soddisfattissimo dal suo appuntamento. In piscina Danilo incontra Barbora, da cui resta immediatamente rapito.

Silvia, la trentunenne veterana di Primo Appuntamento, è invece in attesa del suo primo appuntamento al buio sulla nave. “Intanto mi voglio godere questi giorni, me lo merito. Farò uscire la Silvia più bella e simpatica”. Così, ha deciso di cercarsi da sola il suo “primo appuntamento” in nave.

Primo appuntamento crociera 8 giugno, iniziano le cene al ristorante

La prima ad arrivare nel locale per il primo appuntamento al buio è Alexandra, giovane ex modella amante dello sport e delle moto. Oggi lavora nel campo delle onoranze funebri. “Vorrei incontrare una persona intelligente, simpatica e solare. Ma non uno snob.” confessa Alexandra. Per lei arriva Manuel, 26 anni. Il loro primo incontro è estremamente positivo: i due chiacchierano e discorrono da subito amabilmente.

Quindi, arriva Danilo, che è stato accontentato da Flavio Montrucchio ed ha ottenuto una seconda possibilità con Barbora, che aveva incontrato in piscina. E dal quale era rimasto rapito. “Sono stato accontentato dal destino!” esclama Danilo. “Non do fiducia facilmente, quando qualcuno ci prova con me spesso sono fredda. Il ragazzo dovrà impegnarsi per conquistarmi.” dichiara lei.

Infine, è giunto il momento dell’appuntamento anche per la veterana Silvia. “Penso di essere la donna più ottimista d’Italia. Magari dopo il trentesimo no arriverà un sì”. Cena con Pietro, che entra nel locale visibilmente emozionato.

Nel frattempo, le cene iniziate procedono. Danilo, al tavolo con Barbora, è molto diverso da come appariva a cena con Rosita; meno sfrontato, e più romantico. Ma Barbora non si sbilancia: vuole accertarsi di avere di fronte qualcuno che sia interessato a lei per una relazione duratura. Anche Alexandra e Manuel non hanno mai smesso di chiacchierare. Lei racconta di una pesante delusione amorosa passata. “Il cuore si è spezzato sia a me che a lui” racconta.

Le cene continuano

Inizialmente Silvia e Pietro non riescono a legare. Lui è molto timido, ma si sta impegnando per cercare un argomento di conversazione. Alla fine, il ghiaccio si rompe, ma non senza fatica. Poi, però, il silenzio torna a regnare sovrano. E durante la cena non vola una mosca. Silvia sembra delusa, ma Pietro non si arrende.

Intanto, la cena tra Alexandra e Manuel giunge al termine. L’intesa tra i due è ormai completa, e decidono di continuare la serata nella cabina di Manuel. “E’ stato eccezionale in tutto, mi fa piacere continuare la serata con lui” afferma Alexandra.

Anche Barbora e Danilo sono quasi al Dessert. Tra loro parrebbe essersi prodotta una certa alchimia. Anche se, forse, è più Danilo interessato a Barbora, che viceversa. “E’ una donna con cui non si può arrivare subito al dunque.” dice Danilo. “Danilo è simpatico, abbiamo molte cose in comune” afferma invece Barbora. La loro serata continua in cabina, ma poi arriva una seconda doccia fredda per Danilo. “Non sento la chimica e la scintilla. Per me non p scattata” confessa Danilo. “Due pali così ravvicinati non li avevo mai presi” esclama Danilo.

Infine, Pietro e Silvia arrivano alla conclusione del loro incontro. “Sono timido, non sapevo cosa dire.” confessa Pietro. “Gli ho detto la verità, è stato troppo timido. Non faceva per me. Non mi stavo trovando male, ma sei troppo spento per me” afferma Silvia convinta, ma delusa. Pietro, comunque, subito dopo dichiara candidamente alle telecamere del programma di avere “interesse zero per Silvia. Un flop totale stasera”.

Decisamente più riuscita e bollente la conclusione dell’appuntamento tra Alexandra e Manuel. Si baciano davanti alle telecamere, e anche nella cabina di Manuel, sdraiati sul letto. “Lui è un principino. Ma mi piace” afferma Alexandra.

La mattina dopo

La mattina seguente, Manuel fa una sorpresa romantica ad Alexandra: le porta la colazione in stanza. “E’ stata una sorpresa; si vede che è una bella persona in tutto. Non abbiamo parlato di cosa faremo alla fine della crociera. Ma mi andrebbe molto di continuare a vederlo. Una persona come lui non è facile da trovare.” dice Alexandra. “Che abbia trovato moglie non si può dire. Ma… qualche cosa di interessante l’ho trovata” continua Manuel.

Angelo e Antonella, intanto, si preparano a scendere dalla crociera… insieme. Felicemente innamorati, e decisi a vedersi quanto prima. “Il biglietto di andata per Tenerife te lo regalo io. Se vorrai tornare… lo deciderai tu e ci penserai tu.” le dice Angelo teneramente.

Fra Manuel e Alexandra, quindi è scattata la scintilla. Stanno proseguendo la crociera insieme.

Barbora e Danilo non si sono innamorati. Ma lui ancora non si arrende.

Silvia e Pietro non si sono mai più incontrati.

