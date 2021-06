Stasera in tv 29 giugno 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 29 giugno 2021. Rai 1 si prende una pausa dallo sport in prima serata, e trasmette il TV Movie l’Amore non Divorzia Mai. Rai 3, poi, manda in onda il consueto appuntamento con il talk #cartabianca. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 29 giugno 2021 – Programmazione Rai

Rai 1 trasmette dalle 21.25 il tv movie l’Amore non Divorzia Mai. Giovanissimi, Ben ed Annie si sono sposati in segreto appena ne hanno la possibilità. Ma sono appena maggiorenni, e appena lo scopre il padre di Annie fa annullare il matrimonio. Dopo 15 anni, i due si sono ormai persi di vista, e stanno per sposarsi con persone diverse. Scoprono, però, che in seguito a un errore il loro matrimonio giovanile non è mai stato annullato. E, quindi, sono ancora tecnicamente marito e moglie.

Su Rai 2 è in onda un nuovo episodio di I casi della giovane Miss Fisher, il film tv delle 21.20 intitolato Il laboratorio dei segreti. Il caso proposto alla detective Birdie è alquanto misterioso. Una donna scompare dopo aver sentito e visto un UFO (oggetto volante non identificato). E la scienziata Cecile Armand, amica di Birdie, è rinvenuta morta nella sua auto. Che i due casi siano collegati?

Rai 3 propone alle 21.20 una nuova puntata di #cartabianca. Al consueto appuntamento del martedì sera con la conduttrice Bianca Berlinguer partecipano ospiti in studio o in collegamento, per dibattere su temi di stringente attualità inerenti la politica, l’economia e la cronaca nazionale.

Stasera in tv 29 giugno 2021 – Programmazione Mediaset

Rete 4 trasmette la commedia Matrimonio alle Bahamas, a partire dalle 21.31. In un matrimonio, le famiglie dello sposo e della sposa non sempre vanno d’accordo. Nel film con Massimo Boldi, però, le differenze culturali tra le due si fanno eccessivamente importanti. Tanto da mettere a rischio l’organizzazione del matrimonio, previsto nella location da sogno delle Isole Bahamas.

Canale 5 trasmette due nuovi episodi in prima visione del medical drama New Amsterdam, a partire dalle 21.14. In ordine di trasmissione, vanno in onda l’episodio 13, stagione 3, intitolato Il tempo di lottare. Quindi l’episodio 14, sempre della stagione 3, dal titolo Ricominciare è difficile.

Su Italia 1 prosegue alle 21.24 la messa in onda dei film della saga Hunger Games, con la seconda pellicola intitolata La ragazza di Fuoco. Katniss deve affrontare nuovamente i pericoli dell’arena. Infatti, dopo essere già scampata una volta al sadico gioco della Capitale, è diventata un simbolo pericoloso che il Presidente Snow vuole eliminare una volta per tutte.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 trasmette un nuovo appuntamento con The Royals revealed – I segreti della Corona alle 21.15. Il documentario storico che racconta le vicissitudini della famiglia Reale Inglese. I filmati proposti spaziano tra successi e matrimoni, disastri e tragedie come quella di Lady Diana. Il documentario è curato e realizzato da Ben Cole.

TV8, alle 21.30, manda in onda Un marito di troppo (titolo originale The Accidental Husband). Nel cast, tra gli altri, figurano le star Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan. Uma Thurman interpreta una psicologa divenuta famosa come conduttrice di un programma radiofonico. Ironicamente, dispensa consigli per coppie sposate riguardo situazioni complesse, ma non sa di essere lei stessa vittima di un “errore matrimoniale”. Infatti, è stata per sbaglio registrata all’anagrafe come moglie di un pompiere in apparenza diversissimo da lei. Quando lo conosce di persona, però, la situazione cambia.

NOVE propone il film Speed, a partire dalle 21.25. Un classico action thriller con Sandra Bullok e Dennis Hopper, girato su un autobus che non può arrestare la sua corsa. Infatti, un pazzo criminale ha inserito una bomba nel motore del mezzo, pronta ad attivarsi non appena l’autobus dovesse smettere di muoversi.

Stasera in tv 29 giugno 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 308 propone il film Jojo Rabbit, dalle 22.00. Il film racconta una toccante visione sul mondo di un ragazzo tedesco, verso il finire della seconda guerra mondiale. Il piccolo Jojo è infatti diviso fra la rigidissima educazione ricevuta come membro della Germania nazista, e le dolci parole di sua madre. La situazione si complica, quando il piccolo scopre che in casa sua è nascosta una giovane ragazza ebrea.

Su Sky Cinema Canale 305, dalle 21.00, è in onda Bad Boys For Life. Will Smith e Martin Lawrence tornano a interpretare gli incontrollabili detective Mike e Markus in un sequel della storica serie di film action anni ’90.

