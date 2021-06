New Amsterdam 3 anticipazioni e trama dell’ultima puntata

Condividi su







New Amsterdam 3 torna questa sera su Canale 5 con l’ultima puntata. Gli episodi che vanno in onda sono due ed hanno rispettivamente come titoli Tempo di lottare e Ricominciare è difficile. Ecco quanto accade dopo la puntata di sette giorni fa.

New Amsterdam 3 ultima puntata

La trama del primo episodio: Tempo di lottare

Max viene aspramente criticato da Gwen e Calvin durante un colloquio in presenza dei rispettivi legali. Max è visibilmente scosso dal confronto, tanto da mettere in dubbio la sua adeguatezza come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino rischiano di andare perse a causa di un malfunzionamento del frigorifero.

Max cerca il sistema di utilizzarle prima che scadano, ricorrendo anche all’aiuto di Todd per convincere gli “indecisi del vaccino”. Sharpe fa di tutto per essere vicina a Mina nella scelta del college ma la ragazza non tollera le sue ingerenze. Reynolds capisce che la sua storia con Malvo non può avere un futuro.

Ricominciare è difficile – trama

Floyd inizia una relazione con Lyn, con tutti i paletti imposti dalla clandestinità. In ospedale viene chiamato per un’urgenza e assiste il nuovo primario di chirurgia, che a fine intervento gli offre la posizione di vice primario. Ma le sorprese non finiscono qui. Iggy, Martin e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma la realtà chiama e non tutti sono pronti a riprendere la vita pre-pandemia. Dopo aver lasciato a Helen un messaggio carico di promesse, Max perde la sua fede nuziale e questo lo getta nella disperazione, tanto che quando Helen torna da Londra con un giorno di anticipo, l’accoglienza non è delle migliori.

New Amsterdam 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ryan Eggold – Dr. Max Goodwin

– Dr. Max Goodwin Janet Montgomery – Dr. Lauren Bloom

– Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman – Dr. Helen Sharpe

– Dr. Helen Sharpe Jocko Sims – Dr. Floyd Reynolds

– Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine – Dr. Iggy Frome

– Dr. Iggy Frome Anupam Kher – Dr. Vijay Kapoor

– Dr. Vijay Kapoor Daniel Dae Kim – Dr. Cassian Shin

– Dr. Cassian Shin Megan Byrne – Gladys

– Gladys Christine Chang – Dr. Agnes Kao

– Dr. Agnes Kao Mike Doyle – Martin McIntyre

– Martin McIntyre Peter Jay Fernandez – Nelson Peña

– Nelson Peña Maury Ginsberg – Dr. Leland Clark

– Dr. Leland Clark Keren Lugo – Dr. Diana Flores

– Dr. Diana Flores Alejandro Hernandez – Casey Acosta

– Casey Acosta Raphael Sbarge – Capitano Dane Starks

– Capitano Dane Starks Shereen Ahmed– Shenaz Shetty

