Reazione a catena: I Tre da Cento sconfiggono le Pignolette e diventano i nuovi campioni

Alle 7.10 di lunedì 28 giugno 2021 torna UnoMattina Estate, la versione estiva del programma di inizio giornata di Rai 1. Barbara Capponi è confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo, al fianco della new entry Gianmarco Sicuro, volto noto del TG2.

Oltre al cambiamento di orario, dato che prima UnoMattina Estate era previsto per le 6.45, il programma vanta anche una nuova scenografia. Inoltre, l’intento di Sicuro, stando alle sue stesse parole, è di condurre un programma più dinamico, per offrire un rinfrescante buongiorno agli spettatori.

Un unico dubbio riguarda proprio il debutto in studio di Gianmarco Sicuro, che qualche giorno fa era risultato ancora positivo al Covid. Qualora anche i temponi più recenti dovessero confermare la positività, il giornalista potrebbe condurre le prime puntate d’esordio della trasmissione in differita da casa.

Vi ricordiamo che potete seguire UnoMattina Estate anche in diretta streaming sul sito Rai Play.

UnoMattina Estate 28 giugno, la diretta

Inizia la puntata, e Barbara Capponi è sola in studio; infatti, Gianmarco Sicuro, come preannunciato, si collega dalla sua abitazione. Nonostante, afferma, sia asintomatico da ormai due settimane.

La puntata prosegue con il “countdown“, un momento dedicato ai numeri notevoli della giornata. Come i 186 giorni che mancano alla fine dell’anno, o gli 8 giorni che ci separano dalla settantaquattresima edizione del Festival del cinema di Cannes. Poi, la conduttrice ricorda il santo del giorno: Sant’Ireneo di Lione.

Dopo, sono trasmesse le previsioni meteo, ed è spiegato il significato del termine Anticiclone: “La caratteristica dell’alta pressione è di spazzare via la nuvolosità. I moti all’interno della campana cosiddetta anticiclonica girano in senso antiorario e impediscono alle nubi di formarsi. Da noi, ad esempio, arriva l’anticiclone (campana anticiclonica) delle Azzorre. Ma ce ne sono tanti.” illustra l’esperta Claudia Adamo.

Quindi, in collaborazione con Rai Mobilità, Alessandra Canale comunica gli aggiornamenti sulla mobilità.

UnoMattina Estate 28 giugno, l’intervento del giornalista Antonio Polito

Il primo ospite della nuova edizione è Antonio Polito. Il giornalista è chiamato a dibattere sul tema del giorno. Infatti oggi, 28 giugno 2021, l’obbligo di indossare mascherine all’aperto è stato revocato ovunque. Resta solo in Campania, dove vige un’ordinanza regionale. “Possiamo toglierla solo in assenza di assembramenti, e solo all’aperto. Ma dobbiamo stare attenti, la variante Delta esiste e non è detto che i contagi non tornino ad alzarsi.” afferma Polito. Riguardo l’ordinanza della Campania, continua. “Preferirei una direzione nazionale dell’emergenza.”.

Per dire la sua sull’argomento, si collega anche il Professor Massimo Ciccozzi. “La variante Delta non va sottovalutata. La mascherina va portata ovunque ugualmente. Dopo mesi di sforzi è meglio proseguire a stare attenti. Infatti non tutti siamo ancora vaccinati, molti hanno una dose sola. Portiamo con noi la mascherina, e anche all’aperto, in un mercato ad esempio, o se si fa la fila per un gelato, indossiamo la mascherina.” afferma.

Si discute poi anche di economia post-emergenza. “Non dimentichiamo che stiamo mettendo in campo un Bazooka; una quantità di denaro enorme, 25 miliardi, provenienti dal piano europeo, che provocheranno una crescita economica e dell’occupazione. Ma già prima del Covid eravamo zoppicanti. Bisogna usare i soldi europei per migliorare la qualità del lavoro in generale. Abbiamo un capitale umano importante.” afferma Politi.

Dopo l’edizione del TG1 per i non udenti, Marco Franzelli di Rai Sport commenta brevemente la partita di Euro2020 Italia – Austria. Il prossimo match della nazionale è Italia – Belgio.

Papa Francesco incontra Tony Blinken

Seguono aggiornamenti sugli avvenimenti della giornata. Come l’incontro tra Papa Francesco e il segretario di Stato USA Tony Blinken. Si parlerà di attualità, vaccini, della guerra in Medio Oriente e in Siria. Inoltre, nei giorni scorsi Papa Francesco aveva scritto una lettera, ribadendo la sua posizione di accoglienza a tutti, e anche alla popolazione LGBTQ+. Ciononostante, permane il no alla benedizione delle unioni omosessuali.

Inoltre, quest’anno è stato condiviso un primo risultato delle statistiche sulle migliori città per qualità della vita. La statistica è realizzata dalla testata Il Sole 24 ore. Cagliari è risultata la migliore per i bambini, Ravenna per i giovani, e Trento per gli over 65. In affanno, invece, le città come Roma e Milano. Purtroppo, resta indietro anche il Sud, specialmente per qualità della vita di bambini e famiglie. Ci sarebbero, infatti, pochi pediatri ed aree pubbliche dedicate ai piccoli.

Emergenza ambientale nelle città

Dopo la messa in onda delle notizie del TG1, la trasmissione riprende con nuovi ospiti in studio. Parlano Rosario Trefiletti, Presidente del Centro Consumatori Italia, e la zoologa Mia Canestrini. In collegamento parla l’architetto Stefano Boeri. Il tema del dibattito è il ritorno di numerose specie animali nelle città, in seguito al rallentamento dell’inquinamento dovuto al lockdown.

La Canestrini, in particolare, parla della presenza di cinghiali in alcune città come Roma. “Sono specie opportuniste, arrivano in città perchè trovano cibo ovunque e facilmente”. Continua Trefiletti: “In tutte le città d’Italia c’è il problema del riciclo del cibo inefficace. Detto ciò, anche se è necessario pulire i cassonetti, è anche vero che noi cittadini sprechiamo troppo cibo. E ci sono alcuni che alimentano direttamente i cinghiali. Serve più responsabilità”.

Il turismo nel 2021

Quindi, l’argomento si sposta sul tema vacanze e turismo nel 2021. Gli inviati di UnoMattina Estate si trovano, nello specifico, in Basilicata. In collegamento, inoltre, c’è Michele Tropiano, Presidente Federalberchi di Potenza.

Rimanendo in tema turismo, un servizio e poi un intervento di Luigi Pomponio, Presidente di Lazio Crea, descrivono le Grotte laziali di Collepardo. Un sistema di grotte messo di recente in sicurezza e illuminato da un sistema di led regolabili in intensità, al punto da essere visitabili da appassionati di ogni età ed esperienza.

Infine, Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico, parla di viaggi spaziali e possibile “turismo spaziale” in un prossimo futuro. “Noi non puntiamo alla luna in realtà; puntiamo a Marte” afferma Guidoni. “I ragazzi che oggi vanno a scuola, saranno i protagonisti dell’esplorazione spaziale. Entro 20-30 anni vivremo sulla luna. Coltivare sulla luna non è impossibile, solo molto difficile.” termina. “Prima, diventare astronauti era molto difficile. Credo che nei prossimi anni sarà più fattibile.”.

