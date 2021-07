Chi l’ha visto? 14 luglio 2021, lo speciale sulla morte misteriosa di Federica Farinella

Condividi su







Rete 4 trasmette questa sera, venerdì 9 luglio 2021, una nuova puntata di Le storie di quarto grado. L’appuntamento con i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è alle 21.25, con tutte le inchieste e approfondimenti sui maggiori casi di cronaca dell’attualità.

Anche oggi sono condivisi nuovi aggiornamenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa dai suoi familiari per una questione d’onore. Le ricerche per rintracciare il corpo della giovane proseguono, incessantemente, da oltre due mesi.

Quindi, si parla ancora di Denise Pipitone, e della sua scomparsa nel 2004. In particolare, è approfondito il ruolo della ex PM Maria Angioni, che in seguito alla sua destituzione dal ruolo ufficiale ha proseguito privatamente le indagini. Spesso, rilasciando dichiarazioni che le sono state contestate, persino dalla madre di Denise, Piera Maggio.

Le storie di Quarto Grado 9 luglio, la diretta

La puntata inizia con un breve omaggio a Raffaella Carrà. Poi, dopo anni si torna a parlare del caso di omicidio di Sarah Scazzi, in seguito a un recente processo al quale ha partecipato, come imputato, Michele Misseri. Il fratelli di Sarah, Claudio Scazzi, è in studio a Le storie di Quarto Grado per commentare le immagini del processo.

E anche perché recentemente, il processo nel quale era coinvolto Ivano Russo, coinvolto nel caso del delitto di Avetrana in quanto “reticente” e “movente inconsapevole“, è caduto in prescrizione. Un servizio propone filmati di repertorio risalenti all’accaduto. Intervallandoli con riprese recenti, per testimoniare lo stato di fatto dell’ex abitazione della famiglia Misseri.

Segue un ulteriore approfondimento sulle dichiarazioni dello zio di Saman: Danish. Le parole dello zio sono rilasciate alla polizia prima che l’uomo fosse indagato come potenziale colpevole dell’omicidio della giovane. Danish, chiaramente, in quella fase preliminare delle indagini suggeriva che Saman potesse essere fuggita, come aveva già fatto in passato.

Le storie di Quarto Grado 9 luglio, il caso Grillo

Ciro Grillo e i suoi amici Edoardo, Francesco e Vittorio sono reduci, oggi, da un ulteriore processo per le accuse di molestie mosse nei loro confronti.

“Non so se sia stata colpa mia… è stato difficile evitarli. Mi son sentita usata, è stato brutto” ha scritto a una amica la ragazza presunta vittima. La difesa di Grillo, però, avrebbe proposto una diversa interpretazione di quelle parole, del tutto diversa.

I fatti, risalenti all’estate 2019, sono quindi ripercorsi tramite filmati e dichiarazioni di repertorio.

La scomparsa di Denise Pipitone: i nuovi interrogatori degli inquirenti

Segue un nuovo approfondimento sul caso di Denise Pipitone, in seguito ai nuovi interrogatori che gli inquirenti stanno portando avanti in questi giorni. Pare infatti che tutti i vecchi testimoni del caso stiano venendo richiamati per fornire nuovamente la loro versione dei fatti.

Fra i testimoni ri-ascoltati c’è Gaspare Ghaleb, ex ragazzo di Jessica Pulizzi. All’epoca è possibile che Ghaleb sia stato spaventato dalla Pulizzi, e intimato a non dire tutta la verità?

Quindi, è trasmesso un nuovo focus sul ruolo dell’ex PM Maria Angioni nelle indagini iniziali sulla scomparsa di Denise Pipitone. Indagini che, oggi, sono ritenute insufficienti e svolte superficialmente. L’avvocato della Angioni è ospite in collegamento per rispondere alle obiezioni degli opinionisti in studio. “Riguardo le dimenticanze riscontrate nelle indagini nel 2004, non può esserci un dolo in quanto manca l’intenzionalità.” afferma l’avvocato Pellegrino.

Anna Corona, Jessica Pulizzi e Tony Pipitone

Poi, la puntata continua con nuove trasmissioni di dichiarazioni processuali, rilasciate da Anna Corona e Jessica Pulizzi ai tempi dell’accaduto, e in seguito nel 2007. In studio, intanto, il dibattito si accende, anche se, alla fine, tutti gli ospiti della trasmissione sono concordi. Resta quindi improbabile che la Corona abbia mentito durante ogni intercettazione e processo a cui ha preso parte dal 2004.

Segue un servizio sulle dichiarazioni di Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio. L’uomo, nel corso della precedente puntata di Le storie di Quarto Grado, aveva letto pubblicamente una lettera dedicata a Denise, chew per lui è e resterà sempre sua figlia. “L’ho cresciuta, come potrebbe essere altrimenti?” ripete anche oggi. “Anche la mia attuale moglie vorrebbe abbracciarla e conoscerla, se mai venisse ritrovata” continua.

La scomparsa di Laura Ziliani

Laura Ziliani, vigilessa ed esperta conoscitrice delle montagne, è scomparsa da maggio 2021. Nel 2012, dopo la tragica morte del marito sotto una valanga, si trasferisce, si risposa, pur restando fedele alla sua passione per l’alpinismo e la montagna.

Le ricerche proseguono, ma il dubbio resta: possibile che un’alpinista esperta come Laura possa essere rimasta vittima di un incidente di montagna? Oppure a Laura è successo qualcos’altro? Di sicuro, c’è solo che una scarpa da trekking e l’orologio GPS da cui Laura non si separava mai, sono stati ritrovati con il suo cellulare in un appartamento di proprietà della donna.

La vicenda si complica, se si considera il fatto che di recente la Ziliani era in disaccordo con le figlie e il nuovo marito, riguardo l’avviamento di un’attività di Bed and Breakfast.

