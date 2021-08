Reazione a catena: le Semprinsieme conquistano 45.000 euro

Condividi su







Martedì 10 agosto, in diretta dalle ore 21.25, Italia 1 trasmette l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Accanto a loro la giovanissima Mariasole Pollio.

La kermesse musicale si svolge nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto. Alcune performance però vengono trasmesse da altri luoghi della Puglia tra cui Polignano a Mare, Gallipoli, Vieste, Grottaglie e Bari.

Anche nel quinto ed ultimo appuntamento si alternano sul palco numerosi artisti. Tra questi Marco Mengoni, The Kolors, Boomdabash e Baby K, Anna Tatangelo e Beba, Fabio Rovazzi, Fedez e Orietta Berti.

Battiti Live 2021, la diretta del 10 agosto

Nella diretta del 10 agosto, Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci introducono il primo artista, Marco Mengoni. Canta il suo ultimo singolo dal titolo Ma Stasera da una location particolare. Si esibisce infatti su un piccolo palco galleggiante in prossimità del porto.

Sale sul palco del Castello Aragonese di Otranto Fabio Rovazzi che interpreta La mia felicità (feat Eros Ramazzotti), la sua ultima hit estiva.

Colapesce e Dimartino invece interpretano Toy Boy (feat Ornella Vanoni), e il loro grande successo sanremese Musica Leggerissima; al quarto disco di platino.

J Ax e Jake la Furia duettano in Salsa, brano prodotto da Takagi & Ketra, uscito lo scorso maggio. J Ax rimane poi sul palco per regalare al pubblico anche Maria Salvador (feat Cile).

Da Gallipoli invece Fedez ed Orietta Berti cantano Mille (feat Achille Lauro). Durante l’esibizione non mancano gli ormai celebri ventagli che mostrano nel videoclip ufficiale.

Battiti Live 2021, Amoroso, Hunt, Tancredi, Anton

Alessandra Amoroso propone al pubblico di Battiti Live Piuma e Sorriso grande.

Rocco Hunt ed Ana Mena duettano in A un passo dalla Luna e la loro ultima hit estiva Un bacio all’improvviso. Alan Palmieri consegna loro 5 dischi di platino per l’Italia e 5 dischi di platino per la Spagna.

Tancredi invece interpreta Las Vegas mentre da Brindisi i Boomdabash e Baby K cantano il loro singolo Mohicani.

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri cantano Shimmy shimmy, dal sound orientale, e Amore e Capoeira, successo del 2018.

L’artista francese di origini italiane Oscar Anton canta Bye Bye e regala in anteprima al pubblico di Battiti Live anche il singolo Ophelie.

Anche nell’ultima puntata Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci cantano Anno Zero.

Le altre esibizioni della quinta ed ultima puntata

Salgono sul palco i The Kolors che propongono il loro singolo di successo Cabriolet panorama. La band viene poi raggiunta da Lorenzo Fragola per duettare in Solero.

Emma Muscat ed Astol cantano Meglio di sera (feat Alvaro de Luna) e Sangria.

I Cedraux (Martin Fedeli ed Alessio Cedrini Gugnone) propongono il loro brano dal titolo Goodbye.

Da Santa Maria di Leuca Sangiovanni canta Malibù. Gaia invece propone Chega e Boca (feat Sean Paul, Childsplay).

Shiva canta la sua hit I can’t fly. Successivamente salgono sul palco di Battiti Live Anna Tatangelo e Beba che propongono la loro canzone dal titolo Sangria.

Battiti Live 2021 diretta 10 agosto, le ultime esibizioni

Proseguono le esibizioni. E’ il turno di Enula che canta il singolo Impronte. Sale poi sul palco di Battiti Live anche Vhelade che propone Pas d’excuse.

In chiusura tornano infine Takagi & Ketra e Giusy Ferreri per cantare un loro altro successo, Jambo.

