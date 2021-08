Cortesie per gli ospiti 2021: dal 30 agosto le nuove puntate su Real Time

Condividi su







Ha per titolo Star in the Star il nuovo programma in prima serata condotto da Ilary Blasi su Canale 5. L’appuntamento è a partire dal prossimo giovedì 16 settembre sulla principale rete Mediaset.

Si tratta di una nuova sfida personale per la moglie di Francesco Totti dopo l’esperienza condotta a L’isola dei Famosi nella scorsa edizione.

Star in the Star – come funziona

In gara ci saranno 10 personaggi famosi ognuno in grado di cantare. I concorrenti dovranno imitare artisti italiani o internazionali e dovranno avere un look simile al loro. In questo ci sono delle somiglianze con Tale e Quale Show. Il pubblico e i telespettatori da casa dovranno cercare di capire chi c’è dietro la maschera. Sembra, da quello che è trapelato sul web, e da quanto ha dichiarato la stessa Ilary Blasi, che neanche la conduttrice sarà a conoscenza del personaggio che si nasconde dietro la maschera. Sotto questo punto vista il programma assomiglia anche a Il cantante mascherato.

Si tratta dunque di una sorta di mix tra due programmi principali di Rai 1 che dovranno amalgamarsi in modo da rendere unico il prodotto finale.

Inizialmente i concorrenti dovranno imitare l’artista assegnato e questo sarà lo stesso per tutte le puntate. Sarà una esibizione in playback per i primi secondi. Subito dopo dovranno esibirsi con la propria voce tentando di imitarlo e non farsi riconoscere.

Come già avviene per Il cantante mascherato al termine di ogni puntata, un concorrente viene eliminato e quindi farà cadere la maschera svelando la propria identità.

Puntate e giuria

Naturalmente ci sarà un vincitore alla fine del percorso che si compone di sette puntate che terranno compagnia ai telespettatori fino al 28 novembre.

Come in ogni programma che si rispetti ci sarà una giuria a valutare le performance. Finora i componenti della commissione giudicatrice sono tre. Si tratta di Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. A loro tre, nel corso di ogni puntata, si aggiunge un giurato speciale che farà parte della giuria a tutti gli effetti.

Naturalmente ci sono state alcune polemiche nate sul web proprio perché Star in the Stars somiglia in maniera molto evidente, oltre che a Tale e Quale Show, soprattutto a Il cantante mascherato.

I telespettatori più attenti hanno notato anche diverse somiglianze nel promo di presentazione. Infatti la voce fuori campo che dice testualmente “chi ci sarà dietro la maschera?“, ricorda molto le parole pronunciate da Milly Carlucci prima dello svelamento di ogni personaggio mascherato.

