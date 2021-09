Da Grande anticipazioni ultima puntata 26 settembre su Rai 1

Condividi su







Sabato 25 settembre, alle 21.25, Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata di Tu Si Que Vales. La conduzione è nuovamente affidata a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sono affiancati da Giulia Stabile.

A valutare le esibizioni ritroviamo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La giudice popolare è ancora una volta l’attrice Sabrina Ferilli. L’ospite del secondo appuntamento è J-Ax che presenta al pubblico il suo nuovo singolo intitolato Sono un fan.

Tu si que vales, la diretta del 25 settembre, seconda puntata

Dopo i saluti di rito da parte dei conduttori al pubblico e alla giuria si inizia con le esibizioni. Il primo artista ad esibirsi, Daniel Rosenfeldt, porta in scena un numero di giocoleria e magia nella quale delle sfere luminose girovagano nell’aria. Rosenfeldt è nato in Sudafrica ma ha vissuto in altri stati esteri. I giudici, affascinati dalla performance, lo premiano con quattro si e l’86% di consensi del pubblico.

Il prossimo concorrente, Gianluca, è un mago e mentalista. Chiede ad una signora del pubblico di pensare ad un animale. Quest’ultima risponde di aver scelto il gorilla. L’animale appare magicamente in studio. Si tratta ovviamente di uomo travestito da gorilla.

Nel numero successivo il mago prende un anello della De Filippi e lo ripone in un sacchettino di carta. Quando decide di bruciarlo con un accendino, l’anello scompare magicamente. Esso riappare all’interno di un mandarino, frutto scelto da un altro spettatore in platea. Anche per lui quattro si.

Antonio, il terzo concorrente, si definisce “Cantarsionista” perché è un cantante e un contorsionista. Durante l’esibizione infatti pone i piedi dietro al collo rimanendo seduto. Il giovane è però oggettivamente non intonato. Gerry Scotti lo arruola nella sua Scuderia.

Antony Cesar ha 19 anni e viene dalla Francia. Propone una serie di acrobazie utilizzando due funi con una difficoltà sempre crescente. Ha fatto molti anni di danza, ginnastica ed è stato anche nel circo. I giudici lo premiano con quattro si per la bravura e per la padronanza del palco.

Tu si que vales, le altre esibizioni

Il ventunenne Luca Guaraldi canta e suona il pianoforte. Racconta di aver imparato da autodidatta attraverso dei tutorial e dei video su youtube da quando aveva 11 anni. Il giovane propone un medley di Elton John e si dimostra abile in entrambi i campi. Conquista infatti quattro si e il gradimento del pubblico. Guaraldi nel 2019 aveva anche partecipato a La Corrida.

Mochi, ha 32 anni e viene dal Giappone. Ha preparato un complesso numero di giocoleria con il Diablo, avvalendosi anche di alcuni effetti speciali e di fuochi d’artificio. Ha inoltre curato la scenografia e ha realizzato la musica. Anche per lui quattro si e il 93% di si da parte del pubblico.

Stefano Losito ha 48 anni e vive a Quarticciolo, quartiere di Roma. Vuole proporre Purple Rain di Prince. Peccato che non canta perché viene mandato in onda il brano originale. Losito si limita infatti solo a riprodurre il labiale. Stessa scena per l’imitazione di Rambo. I giudici non esprimono il loro voto ma lo invitano a tornare di nuovo sul palco di Tu si que vales.

Gli altri concorrenti

Il Duo Sunrise porta in scena un passo a due di danza acrobatica. La coppia finge di ballare sotto la pioggia riparandosi con un ombrello e portando in scena una storia d’amore. La colonna sonora scelta è infatti Meraviglioso amore mio di Arisa. I protagonisti ottengono quattro si e il 99% di gradimento.

Il Duo Trampo-Mat propone un numero particolare di acrobazia. Oltre al classico palo utilizzano anche dei tappeti elastici aumentando sempre di più le difficoltà. I due ragazzi lavorano insieme da qualche anno. Anche per loro quattro vales.

David Babcock è un maratoneta e lancia ai giudici una sfida. Ha due ore di tempo a disposizione per realizzare una sciarpa lunga 4 metri correndo.

Il piccolo personaggio del bosco, che indossa un cappuccio rosso, è in possesso delle chiavi di tutti i camerini. Ha sottratto ai giudici alcuni loro effetti personali. E’ solo un espediente per condurre la Ferilli e la De Filippi nel suo mondo incantato dove ci sono anche dei suoi simili. La Ferilli lo ha infatti inseguito per riottenere il suo trolley.

Sul palco J-Ax, proseguono le esibizioni

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari accolgono J-Ax canta il suo ultimo singolo. Si intitola Sono un fan.

I tre ragazzi che compongono il trio The Funky Flyers hanno preparato un numero acrobatico in cui si alternano siparietti comici. Ottengono quattro si e oltre il 90% di gradimento da parte del pubblico.

Nicola Carroccia, 62 anni, è nato in Calabria ma vive da 40 anni in Svizzera. Ha scelto di suonare una chitarra di legno producendo il suono attraverso la fiamma ossidrica. Sullo strumento ha infatti anche posto una lastra di metallo. Anche il signor Nicola viene accolto calorosamente da Gerry Scotti nella sua Scuderia.

Celia Munoz, 37 anni, finge di rievocare una cantante lirica attraverso una seduta spirita. Ma sarà lei stessa a cantare come ventriloqua. Il pubblico e la giuria sono in piedi per applaudirla. Celia conquista quattro sì.

Raffaele Vitale, ha 34 anni, e viene dalla provincia di Caserta. Pratica muay thai e kickboxing. Il suo talento consiste nel riuscire a rompere con la tibia alcune mazze da baseball. Per Vitale quattro si.

La signora Maria Teresa D’Abdon ha 70 anni e partecipa a Tu si que vales per raccontare la storia di sua figlia. Monica è stata uccisa nel 2003 dal suo compagno. Dopo l’accaduto le anche ha dato fuoco per inscenare un suicidio. La ragazza aveva 24 anni ed aspettava un bambino.

Il compagno è stato condannato in primo grado a 18 anni. La signora assieme ad altre mamme ha fondato l’associazione Difesa Donne per tutelare, proteggere e aiutare le vittime. La D’Abdon ha anche provato a tendere la mano alla madre dell’assassino. La signora manda un messaggio alle donne che devono trovare il coraggio di denunciare le violenze.

Tu si que vales 25 settembre, le ultime esibizioni

Santolo Palumbo, 49 anni, balla con il suo monopattino. Gerry Scotti acclama Piero per farlo entrare nella Scuderia.

Andrea e Roberto illustrano invece al pubblico un simulatore virtuale in cui i protagonisti possono far finta di sciare. E’ infatti composta da una pedana con due sci che oscillano. Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi decidono di provarlo. I giudici li premiano con quattro si per l’originalità.

In chiusura rientra in studio David Babcock che mostra ai giudici la sciarpa che ha realizzato durante la corsa.

