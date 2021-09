Ascolti Tv domenica 19 settembre 2021, Scherzi a parte 15.21%, Da Grande 12.67%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021. Il film proposto da Rai 1 dal titolo Sorelle per sempre vince la serata superando la prima puntata di Star in the Star. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Sorelle per sempre ha registrato 4.763.000 telespettatori con 24.4%.

Su Rai 2 Gli uomini d’oro è visto da 630.000 persone con 3%.

Su Rai 3 Il verdetto è seguito da 863.000 telespettatori con 4%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 870.000 spettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 884.000 spettatori con 4.6%.

Su La 7 Piazzapulita è seguito da 681.000 spettatori con 4.3%.

Su Tv8 X Factor: 569.000 spettatori con 2.8%.

Su NOVE Hercules – Il guerriero 284.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, la fascia preserale Blob al 5.7% Su Rai 1 Reazione a Catena: 4.153.000 con 25.1%. Reazione a Catena-Intesa Vincente: 2.635.000 con 21% Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 351.000-2.4%. N.C.I.S.- Unità Anticrimine: 733.000- 3.8%. Su Rai 3 Tg Regione: 2.820.000-15.9%. Blob: 1.119.000-5.7%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida: 1.353.000 con 11.6%. Caduta Libera: 2.350.000 con 14.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 846.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 473.000 spettatori con 2.5%. Su La 7 The Good Wife: 125.000-1.2%; 132.000-0.9%. Su Tv8 Galatasaray-Lazio di Europa League 408.000 con 2.4%. Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti- Il ritorno supera Paperissima Sprint Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha realizzato 4.349.000 con 19.3%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 866.000 spettatori con 3.8%. Su Rai 3 Via dei Matti n° 0: 808.000-3.8%. Un Posto al Sole: 1.492.000-6.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.149.000 spettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.037.000-4.8%; 1.099.000-4.8%. Su Italia 1 N.C.I.S.- Unità Anticrimine 1.058.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.360.000 spettatori con 6.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 523.000 con 2.3%.

Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, daytime mattutino

Forum al 18.6%

Su Rai 1 Unomattina: 719.000-14.6%.Storie Italiane: 842.000-18.2%; 862.000-15.2%.E’ Sempre Mezzogiorno: 1.641.000-15.6%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club: 141.000-3%.I Fatti Vostri: 490.000-7.3%; 708.000-7%.

Su Rai 3 Agorà: 338.000-7.1%. Agorà Extra: 279.000-6.1%. Elisir: 385.000-6.8%.

Su Canale 5 Morning News: 791.000-16.3%; 694.000- 15.1%. Forum: 1.440.000- 18.6%.

Su Rete 4 The Closer 95.000 telespettatori con 2.1%.

Su Italia 1 Dr. House- Medical Division: 88.000 con 1.8%-119.000 con 2.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 243.000 con 4.2%; 352.000 con 3.3%.

Su Tv8 4 Ristoranti: 86.000-1%. 4 Hotel: 222.000-1.7%.

Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, day time pomeridiano

Geo quasi al 10%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.442.000-12.1%. La Vita in Diretta: 1.587.000-16.5%.

Su Rai 2 Ore 14: 480.000- 3.9%. Detto Fatto: 356.000-3.6%. 480.000- 3.9%.356.000-3.6%.

Su Rai 3 Aspettando Geo: 550.000-5.9%. Geo: 909.000-9.9%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.123.000-12.7%; 1.273.000-12.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 764.000 persone con 6.2%.

Su Italia 1 I Simpson: 619.000-4.7%; 611.000-4.9%; 509.000-4.3%.

Su La 7 Tagadà: 249.000 con 2.3%. Tagadoc: 154.000 con 1.7%.

Su Tv8 L’amore è complicato: 199.000-2.1%. Vite da Copertina: 128.000-1.4%.

Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, seconda serata

Porta a porta oltre il 12%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 894.000 telespettatori con 12.5%.

Su Rai 2 La mossa del pinguino è visto da 356.000 persone con 3.6%.

Su Rai 3 Sapiens Files è seguito da 306.000 spettatori con 2.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 425.000 spettatori con 7.8%.

Su Rete 4 Blackhat 131.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 Dune è seguito da 158.000 telespettatori con 2.9%.

Su La 7 TgLa7 155.000 con 3.5%.

Su Tv8 studio live-Uefa Europa League 223.000 con 2.7%.

Condividi su