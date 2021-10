Amici 21 diretta della terza puntata di domenica 3 ottobre

Condividi su







Sabato 2 ottobre, alle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Tu Si Que Vales. Anche quest’anno i conduttori sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Sono affiancati dalla ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.

In giuria ritroviamo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. L’attrice Sabrina Ferilli è invece il giudice popolare.

Tu Si Que Vales, la diretta del 2 ottobre

Nella diretta del 2 ottobre i conduttori dopo aver salutato la giuria danno il via alle audizioni. I primi ad esibirsi sono dei ginnasti che portano in scena un numero che mescola danza e acrobazie. Gli uomini in particolare ne eseguono alcune molto complesse.

I Solasta raccontano di aver dato vita al proprio gruppo durante la pandemia. I giudici sono meravigliati dalla spettacolarità della performance. Ottengono quattro sì e il 100% da parte del pubblico. Tutti i giudici li raggiungono perché hanno deciso che meritano di andare direttamente in finale.

Arrivano Le Sirene Danzanti, nome della scuola di danza dalla quale provengono i proprietari ed alcune coppie. In omaggio a Raoul Casadei, ballando la mazurka e la polka utilizzando le sue musiche come colonna sonora. I protagonisti hanno dai 19 ai 60 anni. Anche Sabrina Ferilli e Maria De Filippi scendono in pista. Anche loro superano le audizioni.

E’ tornato come promesso Stefano Losito che questa settimana propone Rambo, Batman e interpreta Renato Zero con Amico. Non utilizza la propria voce ma si limita a riprodurre il labiale. Canta invece dal vivo La favola mia.

Il duo Lazuz Company propone un numero di giocoleria con i birilli che diventa sempre più complesso. Uno dei due continua a farli girare mentre l’altro tenta in ogni modo di metterlo in difficoltà aggrappandosi a lui. I giudici si complimentano per l’originalità e li premiano con quattro sì.

La prossima esibizione si svolge all’esterno. Il tedesco Steffen Ehmer mostra ai giudici il suo portiere robotico in grado di parare ogni tiro grazie ad un sofisticato meccanismo informatico. Già alcuni calciatori noti lo hanno provato. I giudici si divertono a provare e Maria De Filippi è l’unica a segnare al primo tiro. Ehmer conquista quattro sì e l’86% di gradimento.

Tu si que vales, le altre esibizioni

Matteo porta in scena un numero di karate acrobatico. Il diciannovenne propone una serie di mosse creando una vera e propria coreografia. Ha iniziato con il kung fu praticando poi altri tipi di arti marziali. Conquista quattro si e l’89%.

Il signor Sauro Casseri ha 76 anni, ha lavorato per moltissimi anni come pasticcere ma ha sempre avuto una grande passione per la lirica. Canta Nessun dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini. E’ sposato da 51 anni con Laura, che entra in studio, ed ha 3 figlie. Casseri ottiene la standing ovation da parte del pubblico. Conquista dal pubblico il 97% di gradimento.

L’illusionista tedesco André Blake si avvale del supporto di Sabrina Ferilli per presentare il numero da lui definito di “giocoleria pericolosa”. Dopo essersi sdraiato legandosi mani e piedi in modo da rimanere immobile, invita la Ferilli a tirare delle corde che sono legate ad altrettante spade di cui solo una è letale. Fortunatamente non accade nulla di rischioso.

Vito Losacco ha lavorato per 62 anni come panettiere e si diverte a cantare. Propone Guarda che luna di Fred Bongusto. Nonostante non sia molto intonato l’esibizione nel complesso è piacevole e riceve un grande applauso da parte del pubblico. Gerry Scotti lo arruola nella sua Scuderia.

Thomas Goodman, Travis Horn

Thomas Goodman è il poeta delle bolle. Racconta di una bolla che sogna di diventare una ballerina. Decide così di recarsi in balera. Qui incontra un’altra bolla di cui si innamora. La coppia decide di sposarsi e di danzare insieme per tutta la vita. Durante la narrazione costruisce varie bolle a cui conferisce anche i colori. Riesce persino a tenerne una con un filo. Ottiene quattro sì e l’89%.

Il trentaduenne americano Travis Horn ha sovrapposto dei pesi in verticale per realizzare varie altezze. Inizia a saltare raggiungendo sempre un’altezza maggiore. I pesi però non reggono cadendo a terra insieme a lui. Conquista lo stesso quattro sì.

Tu si que vales, le altre esibizioni del 2 ottobre

La ventiduenne Carola Pozzo e il suo assistente mettono in scena una storia d’amore mescolando danza e acrobazie. Come colonna sonora ha scelto Mi sei scoppiato dentro al cuore nella versione di Annalisa. Carola conquista quattro sì e il 94%.

Giuseppe Burlon, 58 anni, entra in studio indossando due cappelli. Balla sulle note di Smalltown Boy dei Bronski Beat. Si diverte a sfidarlo anche Rudy Zerbi imitando la sua coreografia. Per lui tre sì e il 44% da parte del pubblico.

E’ tornato il piccolo personaggio dal cappuccio rosso. Ha rubato un’altra volta il trolley della Ferilli.

I Drumatical Theatre sono dei percussionisti e acrobati. Propongono un numero interessante con il fuoco unito alla musica. Uno di loro sorregge un grande cubo incendiato con il quale esegue delle acrobazie. Nel gruppo ci sono anche due ragazze italiane. Conquistano quattro sì e il 96%.

Piotr e Nils si esibiscono in una serie di acrobazie sincronizzate utilizzando delle funi. Oltre al 98% di gradimento conquistano anche i quattro sì.

Le ultime esibizioni

Rocco Fotia, 76 anni, ha scelto di cantare L’Immensità di Johnny Dorelli. Gerry Scotti sogna di averlo nella sua Scuderia.

Il duo Air Souls, formato due ragazze italiane, ha realizzato un numero di arti visive. Hanno proposto una coreografia in cui uniscono esercizi ginnici con delle grafiche per realizzare una sorta di cortometraggio. Conquistano quattro sì e l’81%.

Xavier e Ann-Kat propongono un numero di danza raccontando una storia di coppia. Dopo l’inizio ripetono la coreografia al contrario come un nastro che si riavvolge. Successivamente si ribaltano i ruoli dei protagonisti. La colonna sonora scelta è Anche un uomo di Mina. Ottengono quattro vales e l’88%.

Michele Caprio che ha raccontato una serie di barzellette prende solo due sì e il 18% dal pubblico.

Gli ultimi ad esibirsi sono i Lightwire Theatre per danzare indossano delle tute nere sulle quali sono stati attaccati dei led. Rimanendo al buio assumono le sembianze di alcuni animali. Ottengono quattro sì e il 97%.

Condividi su