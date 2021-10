I Bastardi di Pizzofalcone episodio Rose su Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 1 propone oggi la terza puntata della serie I Bastardi di Pizzofalcone con l’episodio dal titolo Rose. L’appuntamento è sulla prima rete di viale Mazzini alle 21:20.

I Bastardi di Pizzofalcone va in onda con un giorno di anticipo rispetto alla programmazione classifica del lunedì per lasciare spazio all’approfondimento politico di Porta a Porta per commentare i risultati delle elezioni amministrative.

I Bastardi di Pizzofalcone Rose – regia, protagonisti, dove è girato

La regia della serie è di Monica Vullo. Protagonisti principali sono l’ispettore Giuseppe Lojacono e Laura Piras interpretati rispettivamente da Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Nel cast anche Massimiliano Gallo nel ruolo di Luigi Palma.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e in zone limitrofe. La produzione è della Clemart srl per Rai Fiction. La serie è tratta dai romanzi omonimi di Maurizio De Giovanni editi da Einaudi Stile Libero.

La fiction I Bastardi di Pizzofalcone è composta da sei puntate in prima visione a partire dal 20 settembre.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente i telespettatori hanno assistito alla scomparsa improvvisa di una professoressa molto amata dagli allievi, ma odiata dal marito. I Bastardi cominciano ad indagare e tra di loro c’è la nuova arrivata nel gruppo, ovvero il commissario Elsa Martini (Maria Vera Ratti). Una donna dai modi fin troppo diretti e con un passato scomodo alle spalle.

Più che un aiuto la nuova arrivata rappresenta una mina vagante per l’ispettore Lojacono e per l’intera squadra. Intanto c’è uno stalker che sta minacciando Laura Piras.

I Bastardi di Pizzofalcone Rose – trama

Nella terza puntata intitolata Rose, un componente della squadra si trova coinvolto in un efferato omicidio. Deve così fare i conti con il proprio passato che torna prepotentemente alla ribalta. Tutto questo senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi colleghi e allo stesso Giuseppe Lojacono.

Il motivo è da ricercarsi nel fatto che neppure lui sa se davvero è colpevole del delitto oppure è innocente. L’ispettore Lojacono si trova così dinanzi ad un caso estremamente complicato e difficile da risolvere. Richiederà un impegno costante da parte di tutta la squadra.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie I Bastardi di Pizzofalcone 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Alessandro Gassmann : Giuseppe Lojacono

: Giuseppe Lojacono Carolina Crescentini : Laura Piras

: Laura Piras Massimiliano Gallo : Luigi Palma

: Luigi Palma Tosca D’Aquino : Ottavia Calabrese

: Ottavia Calabrese Gianfelice Imparato : Giorgio Pisanelli

: Giorgio Pisanelli Antonio Folletto : Marco Aragona

: Marco Aragona Simona Tabasco : Alessandra “Alex” Di Nardo

: Alessandra “Alex” Di Nardo Gennaro Silvestro : Francesco Romano

: Francesco Romano Gioia Spaziani : Letizia

: Letizia Serena Iansiti : Rosaria Martone

: Rosaria Martone Matteo Martari : Buffardi

: Buffardi Maria Vera Ratti: Elsa Martini

