Scherzi a parte puntata 3 ottobre: Maurizio Battista vittima in diretta

In onda oggi domenica 3 ottobre la terza puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Amici 21 puntata 3 ottobre – Le anticipazioni

La seconda puntata di Amici 21 si è incentrata sulle assegnazioni degli ultimi banchi disponibili. Intanto già sono emerse le prime discussioni tra allievi e insegnanti. Specialmente quella tra il cantante LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, e Rudy Zerbi.

Gli allievi presenti fino ad ora nel programma sono 15: Alex, Elisabetta, Flaza, Inder, Kandy, Luigi, Nicol, Rea, Tommaso, Carola, Christian, Mattia, Matt, Serena. Mirko e Lda tentano di riconquistare il banco.

Amici 21 puntata 3 ottobre – Diretta

Mattia è il primo allievo che si esibisce nel ballo per confermare il banco. Raimondo Todaro, il suo docente, gli ha affidato un tipo di ballo che non ha mai affrontato. Questo lo mette in difficoltà, ma comunque i docenti lo confermano nuovamente.

Il banco di Lda è vuoto perché Rudy, durante la settimana, gli ha sospeso la maglia per alcuni suoi atteggiamenti poco corretti, secondo cui pare che il ragazzo non stia molto alle regole della scuola.

Il ragazzo si esibisce con il suo brano Ciò che fa bene lo lasciamo andare.

Rudy gli consegna nuovamente la maglia, raccomandandosi di rigare dritto.

Veronica Peparini ha individuato un ballerino a parer suo molto valido di nome Dario. Il ragazzo deve sfidare uno dei ballerini che già ha il banco. Non potendo sfidare Mirko, perché momentaneamente sospeso, Veronica deve selezionare un allievo con cui Dario deve sfidarsi. Sceglie Christian, ma interviene la Celentano che dice di voler porre in sfida la sua allieva Carola. La ballerina si mostra titubante inizialmente, ma poi si offre volontaria per la sfida.

Ora sta al corpo docenti, escluse Veronica e Alessandra, decidere chi tra Christian e Carola deve sfidare Dario.

La sfida tra Carola e Dario

Carola e Dario si sfidano in due balli diversi. La prima con la sbarra, Dario in un ballo moderno.

Francesca Bernardini viene chiamata per decidere che dei due resta: sceglie Carola, mentre Dario purtroppo non ottiene la maglia.

È il turno di Alex per la prova di canto. Lorella crede che il ragazzo debba ascoltato da due rappresentati delle radio più celebri di Italia e invita nella trasmissione Federica Gentile e Silvia Notargiacomo di RTL 102.5 e Radio 101.

Entrambe le speaker radiofoniche si mostrano molto entusiaste per Alex, dicendogli che può essere trasmesso senz’ombra di dubbio in entrambe le radio. Il ragazzo riconferma la maglia e resta nella scuola di Amici.

Luigi canta con la sua chitarra elettrica Purple Rain di Prince.

L’esibizione, quasi impeccabile, non convince Anna Pettinelli, al contrario di quanto pensino Rudy e Lorella. Alex, infatti, può riprendere la sua maglia.

L’esibizione di Mirko per riconfermare la maglia

Entra in aula Mirko che si esibisce con lo stesso ballo della settimana scorsa, questa volta indossa tutto l’outfit proposto dalla Celentano.

Alessandra gli conferma la maglia, notando i suoi effettivi miglioramenti.

Veronica dichiara a questo punto che, nel momento in cui Mirko è ritornato ufficialmente nella scuola, può proporre nuovamente una sfida immediata per lui e Dario.

Francesca Bernardini rientra nella scuola per giudicare i due ragazzi, che si sfidano con due coreografie preparate da loro stessi.

Il decreto finale prevede che Dario ottenga la maglia e che, dunque, Mirko lascia la scuola di Amici. La Bernardini però promette a Mirko di provare a trovargli una borsa di studio in un’altra scuola di danza.

Inizia la discussione tra la Celentano e Veronica, la quale, a detta di Alessandra e Mirko, ha agito in maniera astuta e troppo facile togliendo la possibilità al ragazzo di restare ancora un po’.

Si esibisce Nicol con il suo brano Onde

Entrano nuovamente in studio Federica Gentile (Radio 101) e Silvia Notargiacomo (Rtl 102.5) per assistere alle esibizioni dei cantanti. Entrambe si complimentano con Nicol, ma la informano del fatto che il suo stile è distante dalla linea editoriale delle radio. La Notargiacomo la rassicura dicendole che, però, il suo brano è adatta a Radio Zeta, il format già giovanile di RTL.

È il turno dell’esibizione di Tommaso che canta il suo brano Solo per paura.

Per Tommaso il pensiero delle due speaker è lo stesso: Radio Zeta è più adatta alle voci giovanili come la sua.

Sia Nicol che Tommaso riconfermano la loro maglia.

È il momento per Christian di esibirsi nel ballo sotto le note de Il cielo di Roma di Aiello.

Raimondo gli dice che è un allievo modello: sa cosa deve migliorare, è bravo e si impegna. Christian resta nella scuola di Amici.

La sfida immediata tra Candy e Giacomo

Rudy Zerbi interrompe l’esibizione di Candy per proporre una sfida immediata tra lui e Giacomo che la busta rossa.

Rudy vuole che si sfidino sulle cover. Per Giacomo individua il brano Knocking on Heaven’s Door di Bob Dylan, mentre la Pettinelli sceglie per il suo allievo Candy il brano C’est la vie di Achille Lauro.

Il giudice decide di dare ufficialmente la maglia a Giacomo.

Candy si rivolge a Rudy dicendogli che non l’ha mai capito e che una settimana è poco per capire le doti di un cantate.

È il momento dell’esibizione di Matt, al quale viene riconfermata la maglia.

Inder porta il brano Pazzeska di Miss Keta per cui inizialmente era perplesso. In realtà il brano viene bene e per questo resta confermata la sua presenza tra i banchi.

Amici 21 puntata 3 ottobre – La sfida tra Flaza e Gea

Entra nuovamente il giudice Paolo Giordano che invita Flaza ad esibirsi per prima con il suo inedito, poi è il turno di Gea.

Il giudice decide di riconfermare Flaza nella scuola di Amici. La ragazza consegna una busta contenente una lettera per la maestra Anna Pettinelli, ma entrambe decidono di non rivelarne il contenuto.

L’ospite di questa puntata è Anna Valle che presenta la serie tv Luce dei tuoi occhi.

Si esibisce Rea, allieva di Rudy, e porta il noto brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Rudy le conferma rapidamente la maglia.

La Pettinelli invita Albe ad esibirsi con Strip That Down di Liam Payne. L’esibizione convince tutti i giudici, Rudy compreso. Albe manifesta il suo entusiasmo per il ballo ed infatti la sua docente chiede a Veronica Peparini di seguirlo anche nella danza quando ci sarà occasione.

Si esibisce nuovamente un’allieva di Anna Pettinelli, Elisabetta, che porta il brano Watermelon Sugar di Harry Styles.

Rudy non le darebbe la maglia, ma ovviamente la sua docente Anna gliela conferma ancora.

La terza puntata di Amici 21 termina qua. Il daily time è disponibile dal lunedì al venerdì alle 16.10

