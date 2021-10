Stasera in tv lunedì 4 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Melaverde torna con la puntata di domenica 3 ottobre. Anche oggi i due conduttori on the road vanno alla riverca delle eccellenze agro alimentari e gastronomiche del nostro Paese. Dopo la tappa della scorsa settimana, ecco dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 3 ottobre La Valle dei Fiori

Oggi Melaverde ci porta in uno dei Garden più vecchi d’Italia, per una puntata dedicata ai colori, ai profumi, alle piante e ai fiori dell’autunno, una stagione incredibilmente ricca di cose per quel che riguarda l’agricoltura, ma anche in generale per tutto il mondo del verde. È vero, è la stagione dove molte piante si addormentano, per poi risvegliarsi a primavera. Ma è anche il momento in cui altre piante regalano i propri frutti. Le mele ad esempio o gli agrumi, come le tante verdure invernali.

È la stagione che permette di utilizzare molte piante sui balconi e nei giardini, e per chi non ha spazio, si possono realizzare anche delle suggestive pareti verticali ricche di varietà floreali diverse. L’autunno è anche la stagione in cui si cominciano a piantare, ad esempio, i bulbi che fioriranno a primavera. I tulipani innanzitutto. Un garden è anche un luogo dove c’è molto da lavorare e tante cose diverse da fare con e per le piante. E allora stamattina Ellen Hidding si metterà in gioco e sarà lei stessa a ricoprire i tanti ruoli che compongono la squadra degli operatori del verde.

Le Alpi Biellesi

Vincenzo Venuto raggiunge poi le Alpi Biellesi per raccontare la storia di due fratelli che hanno scelto di portare avanti lo storico allevamento ereditato dai nonni. Da tre generazioni allevano una particolare razza autoctona, la Pezzata Rossa d’Oropa, che in passato è stata fonte di reddito primario per tutte le famiglie della zona, ma che in tempi più recenti ha rischiato di scomparire.

Come è possibile oggi salvare una razza quasi scomparsa? Lo si comprende incontrando un esperto che racconta il progetto di recupero messo in atto nell’intera zona d’origine di questa razza quasi scomparsa. Conosceremo l’attività dei malgari, vedremo come lavorano il latte e come nasce la loro tradizionale Toma biellese, formaggio d’eccellenza utilizzato in svariate ricette.

Il programma è visibile anche su MediasetPlay.

Condividi su