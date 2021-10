Mystery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti su Italia 1 – anticipazioni

Condividi su







Domenica 3 ottobre, su Canale 5 alle ore 21:35, va in onda la quarta puntata di Scherzi a Parte 2021. Il programma è condotto da Enrico Papi.

Le vittime della quarta puntata sono Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Clemente Russo. Non mancherà anche lo scherzo in diretta ad un altro vip di cui Scintilla è complice. Anche Elisabetta Gregoraci ha aiutato Papi a realizzarne uno a persone comuni.

Scherzi a parte, la diretta del 3 ottobre

Nella puntata del 3 ottobre Enrico Papi accoglie in studio le vittime di questa puntata. Sono Antonio Zequila, Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Clemente Russo, Elisabetta Gregoraci e Scintilla. La vittima dello scherzo in diretta è invece Maurizio Battista.

Si inizia con lo scherzo a Nicola Porro. Il giornalista è un gran appassionato di tennis. Riceve una telefonata dal suo amico, complice della trasmissione, che ha organizzato un doppio di tennis al quale Porro non può mancare. Inizia la partita e quando Porro e il suo partner stanno per vincere il primo set, gli sfidanti decidono di giocare in maniera scorretta.

Porro cerca di mantenere la calma ma gli avversari fanno di tutto per farlo innervosire. Alla fine riescono a fargli perdere la pazienza. Minaccia infatti di abbandonare il campo. Ben presto però si rende conto di essere su Scherzi a parte.

Scherzi a parte, Maurizio Battista

Enrico Papi si sofferma su Maurizio Battista, vittima dello scherzo in diretta, che è a bordo di un’auto con suo amico nonché complice della trasmissione.

Cristina, che ha un finto pancione al nono mese, ferma la macchina di Maurizio Battista. Chiede il suo aiuto in quanto ha bucato una gomma e nessuno si è fermato per aiutarla. Battista decide di soccorrerla controllando la vettura. Mentre inizia a sollevarla con il cric la donna comincia improvvisamente ad urlare in quanto si sono rotte le acque. Sta quindi per partorire.

L‘amico di Battista finge così di chiamare un’ambulanza. In realtà dall’altra parte del telefono c’è Papi che lo rassicura spiegandogli che ne manderà una il prima possibile. Nel frattempo Battista riceve numerose telefonate dai call center che vogliono proporgli proposte vantaggiose per luce e gas e dal 118. Lui però attacca continuamente in quanto è visibilmente adirato.



Dopo aver atteso a lungo arriva finalmente l’ambulanza. Cristina chiede disperatamente che Maurizio Battista salga insieme a lei. Mentre sono in viaggio credendo di andare in ospedale, la partoriente riceve la chiamata del marito che si mostra geloso per la presenza di Battista. Successivamente la signora perde del sangue che sporca i vestiti della vittima. Il liquido rosso però è solamente succo di mirtillo.

Appena Maurizio Battista raggiunge gli studi Mediaset di Cologno Monzese comprende di essere su Scherzi a parte.

Scherzi a Parte, Antonio Zequila

La prossima vittima dello scherzo è Antonio Zequila. Si collega in videochiamata con un avvocato che gli comunica che un suo parente defunto di origine nobili prima di morire ha lasciato un testamento. Zequila è l’unico erede.

Il testamento però suscita le ire della signora Patrizia. Si tratta della colf del de cuius che è stata al suo fianco per 30 anni. Non riesce infatti a credere che a lei non abbia diritto ad una parte dell’eredità.

Ad Antonio Zequila invece spetta la tenuta del parente ma deve prendere il titolo nobiliare e deve vivere in quella casa per almeno 7 giorni. La vittima si presta alla cerimonia di investitura per diventare “conte”.

Dopo aver cenato, Zequila è obbligato ad ascoltare oltre due ore e mezzo di musica lirica. Durante la notte invece irrompe nella sua stanza Patrizia che è disposta a passare una notte d’amore con lui in cambio di metà dell’eredità. Zequila però reagisce in malo modo rifiutando le avances. Ben presto scopre che si tratta di uno scherzo.

Lo scherzo a Paola Di Benedetto

E’ il momento dello scherzo a Paola Di Benedetto. E’ arrivata sul set per registrare la prima puntata di un nuovo programma di La5 che si intitola Baciami Ancora. Durante le prove viene continuamente interrotta da un autore che le dà suggerimenti sempre diversi.

Successivamente incontra Carlo. E’ il protagonista della puntata d’esordio che vuole riconquistare la sua fidanzata Marta. Nel corso della registrazione Carlo però cerca di corteggiare Paola Di Benedetto. Lei però cerca di rimanere impassibile non ricambiando sorrisi ed ammiccamenti. Quando Marta arriva sul set fa una scenata di gelosia. Presto scopre di essere su Scherzi a parte.

Scherzi a parte 3 ottobre, Clemente Russo

Clemente Russo accetta di essere ospite della prima puntata di una nuova trasmissione a Riccione. Sua moglie è disposta ad accompagnarlo. I coniugi partono così da Caserta ma durante il viaggio ricevono una telefonata. La produzione comunica loro che la registrazione è annullata ma verrà recuperata nei prossimi giorni.

Russo e la moglie rientrano a Caserta e vengono fermati dalla polizia. Gli agenti hanno posto delle telecamere nella sua abitazione perché dei ladri la stanno mettendo a soqquadro. La vittima osserva da remoto i malviventi che perlustrano l’abitazione in cerca di oggetti di valore.

Gli agenti però aspettano ad intervenire perché vogliono fermare la banda una volta per tutte. Hanno messo a segno anche altri furti e la polizia spera di poterli finalmente arrestare. Fortunatamente si tratta di uno scherzo.

Elisabetta Gregoraci e i due idraulici

Elisabetta Gregoraci ha deciso di aiutare Enrico Papi a realizzare uno scherzo a persone comuni. Ha chiamato due idraulici perché l’uomo con cui si sta frequentando l’ha incatenata ad un termosifone ed è andato via lasciandola sola. I due malcapitati dapprima rimangono di stucco perché non riescono a credere a ciò che sta accadendo. Dopodiché uno di loro cerca subito di liberarla ma provoca una fuoriuscita d’acqua dal termosifone.

Quando i due uomini le comunicano che hanno intenzione di chiamare la polizia, la Gregoraci è costretta a confessare che sono su Scherzi a parte.

