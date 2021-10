Ascolti Tv domenica 3 ottobre 2021, I Bastardi di Pizzofalcone 19.1%, Scherzi a Parte 14.4%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021. La fiction Fino all’Ultimo Battito con Marco Bocci in onda su Rai 1 vince la serata. Supera il terzo appuntamento di Star in the Star. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Fino all'Ultimo Battito ha registrato 3.620.000 telespettatori con 18.8%.

Su Rai 2 Con Air è seguito da 946.000 spettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me 803.000 telespettatori con 3.8%

Su Canale 5 Star in the Star è visto da 1.880.000 persone con 10.6%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio è seguito da 853.000 spettatori con 5.6%.

Su Italia 1 Chicago Med è visto da 940.000 persone con 4.8%.

Su La 7 PiazzaPulita 1.042.000 telespettatori con 6.6%.

Su Tv8 Lazio – Lokomotiv Mosca 855.000 spettatori con 3.9%.

Su NOVE Il Contadino Cerca Moglie 488.000 con 2.3%.

Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, la fascia preserale Tempesta d’Amore sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 6 2.559.000 con 19.5%. L’Eredità 3.757.000 con 21.8%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose 319.000 con 2.1%. NCIS Los Angeles 763.000 con 3.8%.

Su Rai 3 TGR 2.619.000 con 14.3%. Blob 924.000 con 4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 1.694.000 con 13.3%. Caduta Libera 2.980.000 con 17.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 783.000 spettatori con 3.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 416.000 con 2.8%. CSI 526.000 con 2.7%. Su La 7 Ghost Whisperer 98.000 con 0.8%- 132.000 con 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti 267.000 con 2%. Piatto Ricco 304.000 con 1.6%. Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, l’access prime time Striscia la notizia quasi al 16% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.553.000 telespettatori con 19.6% Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 825.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.075.000 con 4.9%. Un Posto al Sole 1.531.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.681.000 persone con 15.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 882.000 con 3.9%- 865.000 con 3.7%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.154.000 persone con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.540.000 spettatori con 6.7%. Su Tv8 Uefa Europa League 303.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 414.000 con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, daytime mattutino

Elisir al 7.1%

Su Rai 1 UnoMattina 663.000-13.3%. Storie Italiane 802.000-17.5%-885.000-16.5%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.712.000-16.7%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 168.000-3.5%.I Fatti Vostri 393.000-6.9%; 772.000-8.2%.

Su Rai 3 Agorà 352.000- 6.9%.Agorà Extra 269.000-6%. Elisir 374.000 con 7.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 776.000-16%; 778.000-17.3%. Forum 1.273.000 con 17.3%.

Su Rete 4 The Closer 76.000-1.7%.Un Detective in Corsia 100.000-1.9%. Il Segreto 202.000-1.9%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 755.000- 6.1%. Sport Mediaset 970.000- 7%.

Su La 7 L’Aria che Tira 209.000-3.9%; 365.000-3.6%.

Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, day time pomeridiano

Uomini e donne al 23%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.540.000-12.7%.Vita in Diretta: 1.413.000-15.7%; 1.785.000-18.2%.

Su Rai 2 Ore 14 543.000 con 4.2%. Detto Fatto 423.000 con 4.4%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 524.000 con 5.7%. Geo 992.000 con 9.9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.605.000-23%. Amici 1.737.000-18.6%.Pomeriggio Cinque 1.022.000 -11.3%; 1.111.000-11%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 764.000 persone con 6.1%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 459.000-4.3%. Superstore 235.000-2.6%.Friends 201.000- 2.2%.

Su La 7 Tagadà 259.000 con 2.4%. Tagadoc 127.000 con 1.4%.

Su Tv8 Amore a Harmony Ranch 213.000-2.3%. Vite da Copertina 109.000-1.2%.

Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, seconda serata

Illuminate al 3.8%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 640.000 telespettatori con 8.8%

Su Rai 2 Captain America-Civil War è seguito da 319.000 spettatori con 4.4%

Su Rai 3 Illuminate 500.000 spettatori con 3.8%

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 528.000 persone con 8.6%

Su Rete 4 Pensa in Grande 155.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Schitt’s Creek 309.000-3.3%; 152.000-2.3%; 107.000-2.1%.

