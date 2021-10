Scherzi a parte puntata 10 ottobre: Dayane Mello vittima in diretta

Condividi su







Sabato 9 ottobre, alle 21.25, Canale 5, trasmette la quarta puntata di Tu Si Que Vales. La conduzione è affidata ancora una volta a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A loro si aggiunge anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.

Tutte le esibizioni vengono valutate dai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli è invece il giudice popolare.

Tu Si Que Vales, la diretta del 9 ottobre

Nella diretta del 9 ottobre Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile dopo aver salutato i giudici danno il via alle esibizioni della quarta puntata.

Il primo ad esibirsi è l’undicenne Cristian Sabba, dalla provincia di Milano. Il suo talento è di saltare la corda bendato e con le infradito. Effettua salti sempre più complessi aumentando gli incroci. Ottiene quattro sì e il 100% da parte del pubblico. Per volere dei giudici Cristian va direttamente in finale.

L‘illusionista Robert Lake si avvale del supporto di Sakara, Castrogiovanni ed alcuni volontari scelti casualmente tra il pubblico. Lake si sposta in un’altra stanza munito di telecamera. Chiede ai conduttori di salire su un tavolo e di fissare i giudici. Un volontario si posiziona dietro di loro, un altro sotto il tavolo. I restanti invece tutti intorno. I conduttori reggono una tenda bianca e al suo tre Lake riappare magicamente in studio. Ottiene quattro sì e il 93% di gradimento.

Tommaso Marroccoli ha 49 anni e viene da Altamura. Ha una catena di supermercati. Adora ballare sulle note della musica Anni Ottanta e House. Per l’occasione ha scelto Born to be alive di Patrick Hernandez e The Rhythm of the Night di Corona. Nel ballo coinvolge anche Sabrina Ferilli. Marroccoli entra a far parte della Scuderia Scotti.

Il ventunenne Rubel Medini propone una serie di acrobazie. Cerca di mantenere l’equilibrio stando in piedi su una tavoletta che è posizionata su pallone. Per aumentare la difficoltà salta anche la corda. Costruisce poi una struttura sempre più alta e precaria dove diventa sempre più complicato rimanere in equilibrio. Oltre al 98% conquista quattro sì.

Tu Si Que Vales, le altre esibizioni

Mattia Villardita ha 28 anni e si presenta vestito da Spiderman. E’ stato per molto tempo paziente dell’ospedale Gaslini di Genova a causa di una malformazione congenita. Uno dei suoi sogni da bambino era di incontrare Spiderman ma non è mai accaduto. Così ha scelto di diventare lui stesso Spiderman per donare un sorriso ai bambini malati. Il suo racconto commuove tutti i presenti in studio. Anche per lui quattro sì. Conquista il 97% da parte del pubblico.

I Vavilo’s Acrobats propongono, appunto, delle acrobazie. Oltre a formare una “torre umana” mostrano dei salti molto complessi da realizzare. Uno di essi però non riesce. Il gruppo non demorde e prosegue con la performance. I giudici li premiano con tre sì.

Sean presenta al pubblico alcuni esercizi ginnici sul palo. Ha scelto come colonna sonora Fotoromanza di Gianna Nannini. Conquista quattro sì e il 91%.

Claudio mostra al pubblico Flavio e Mauro, campioni nello “sputo del nocciolo di ciliegia”. Si tratta di una competizione che si tiene annualmente a Celleno, in provincia di Viterbo. Decidono di sfidarsi anche Scotti, Mammucari e Zerbi. Vince Rudy Zerbi con 13 metri e 40. Il trio ottiene quattro sì e solo il 21% da parte del pubblico.

Noli che viene dalle Filippine presenta l’ I-WC, un water tecnologicamente avanzato. E’ dotato di una telecamera in grado di riconoscere le persone. A comando alza e abbassa la tavoletta e fa partire della musica. La provano Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che ridendo a crepapelle suscitano l’ira di Noli perché crede che la sua invenzione non venga presa sul serio. Viene comunque premiato dai giudici.

Tu Si Que Vales, proseguono le esibizioni del 9 ottobre

E’ il turno del mentalista Kevin Micoud che sceglie come volontaria Maria De Filippi. La invita a scegliere un oggetto raffigurato su libro e poi la benda. Micoud mostra attraverso un’animazione l’oggetto che ha scelto, un paio di occhiali. Conquista quattro sì e l’86%.

Michele Noce fa ascoltare al pubblico That’s amore. Il signore va fuori tempo e non sembra essere portato con il canto. Diverte però i giudici tranne Rudy Zerbi. Noce racconta che la canta spesso al karaoke ma la base utilizzata oggi è differente da quella sulla quale canta abitualmente. Ci riprova con Perdere l’amore. Ma anche qui parte in ritardo. Sabrina Ferilli e Gerry Scotti decidono di cantare con lui.

Gli E_motions Process hanno deciso di realizzare una coreografia con l’utilizzo di alcuni robot in grado di ballare. Ottengono due sì e il 94% da parte del pubblico. L’esibizione non ha convinto pienamente Zerbi e Mammucari.

Paride Panfili cerca di riprodurre alcune scene dei film, come Il Gladiatore, in playback. Imita pure Madonna in 4 minutes. Entra nella Scuderia di Gerry Scotti.

Le ultime esibizioni

I N’Ice Cream, un gruppo di amici, propongono delle cover di brani della musica leggera italiana rivisitati in chiave punk rock. Cantano Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Accennano anche O Sole mio. Conquistano quattro sì e il 73%.

Ben Schneider ha scelto di camminare bendato su una fune. Mentre affronta il tragitto i giudici devono sparargli delle palline con un apposito fucile per riuscire a farlo cadere. Ottiene quattro sì.

Tanba propone alcuni piccoli numeri di magia. Riesce ad esempio ad infilare per intero in bocca un lungo palloncino gonfiato per poi tirarlo fuori. Viene premiato con quattro vales.

Marcos invece ha realizzato un videogame che costringa le persone a fare attività fisica ma divertendosi perché siamo sempre più sedentari. Tra le varie proposte c’è ad esempio il tennis. I giudici decidono di provare qualche gioco. Lo premiano con quattro sì.

Luigi De Mutiis ingerisce una spada che lui definisce rigida. In realtà è morbida perché tutti i presenti hanno notato che si è piegata. Successivamente riesce a farsi trapassare da una corda. Non ha per nulla convinto i giudici.

Sauro Montali propone una serie di esercizi ginnici eseguiti con un bastone. Ottiene due sì e il 59%.

L’ultimo ad esibirsi è Michael Olivares che porta in scena un numero divertente. Canta un brano in inglese mentre il suo microfono scappa via continuamente. Decide così di cantare utilizzando l’asta. Quest’ultima però sempre scende giù. Premiato con quattro sì per la bravura e per la simpatia. Dal pubblico ottiene invece il 51%.

