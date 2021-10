Stasera in tv lunedì 11 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Canale 5 cambia programmazione per il 10 e 11 ottobre. Con un comunicato stampa ufficiale diramato nelle scorse ore, Mediaset ha rivelato che, in vista del match finale dell’Italia per il terzo posto di Nations League 2020-2021 i palinsesti subiranno delle modifiche.

Canale 5 cambia programmazione 10 ottobre

Domenica 10 ottobre alle 15 ci sarà la diretta tv della finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2020-2021. Occasione questa che porterà nuovamente i giocatori della Nazionale degli Azzurri guidati da Roberto Mancini sul prato verde.

Un match che catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori italiani, rappresentando così una sfida anche per gli ascolti, che porterebbe a far crollare i dati Auditel per Amici, il talent show di Maria De Filippi ormai in onda la domenica pomeriggio.

Mediaset ha quindi deciso di evitare la sfida televisiva tra Amici 21 e la partita della Nazionale italiana. Canale 5 cambia programmazione il 10 ottobre ma non solo. La variazione riguarderà però non solo il palinsesto del dì festivo, ma anche quella di lunedì 11 ottobre.

Amici 21 non andrà in onda di domenica

I fan del talent show condotto da Maria De Filippi dovranno aspettare fino a lunedì 11 ottobre per assistere alla nuova puntata di Amici. La quarta puntata del programma domenicale sarà trasmessa l’11 ottobre. Al posto di Amici, dalla ore 14 saranno trasmessi nuovi episodi delle soap opera Beautiful e Love is in the air.

A loro l’arduo compito di sottrarre telespettatori alla partita della Nazionale degli Azzurri in onda su Rai 1. Canale 5 cambia programmazione e la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi slitta al lunedì e prenderà il posto di Uomini e Donne. In via del tutto eccezionale, il dating show di Canale 5 sarà trasmesso da martedì 12 ottobre.

Canale 5 cambia programmazione: Verissimo

In seguito alle modifiche del palinsesto di Canale 5 per il 10 ottobre, anche il consueto appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo, subiranno delle variazioni. Il programma sarà trasmesso sabato 9 ottobre, come sempre alle ore 16.30 circa.

Subito dopo la soap opera Love is in the air. Ma non andrà in onda domenica 10 ottobre, quando sarà sostituito da un film. Da domenica 17 ottobre la programmazione della rete ammiraglia di Mediaset tornerà come di consueto; Amici e Verissimo andranno in onda a partire dalle ore 14.

Entrambe le due trasmissioni condotte da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, in queste prime settimane di messa in onda domenicale hanno ottenuto una buona media di spettatori, tenendo testa agli ascolti della rete ammiraglia Rai.

