Amici 21 diretta della quarta puntata di lunedì 11 ottobre

Domenica 10 ottobre, su Canale 5 alle ore 21:35, va in onda la quinta puntata di Scherzi a Parte 2021. La conduzione è affidata a Enrico Papi.

Le vittime del quinto appuntamento sono, Federica Pellegrini, Memo Remigi, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Red Canzian. Non manca inoltre le scherzo in diretta ad un vip.

Scherzi a parte, la diretta del 10 ottobre

Nella diretta del 10 ottobre Enrico Papi ricorda ai telespettatori quali sono state le vittime in diretta degli scherzi nelle puntate precedenti. Sono stati Orietta Berti, Ciccio Graziani, Maurizio Battista e Giulia Salemi.

Successivamente accoglie in studio le vittime della quinta puntata di Scherzi a Parte. Sono Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, Red Canzian. Ma anche Mario Ermito, Zoe Cristofoli ed Antonella Elia, assistenti di Papi. Federica Pellegrini è in collegamento, Memo Remigi arriverà più tardi.

Scherzi a parte, Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro

Viene mandato in onda lo scherzo ad Eleonora Giorgi. E’ arrivata a Milano per partecipare ad una trasmissione televisiva. Paolo Ciavarro telefona alla madre per chiederle se può ritirargli un pacco da consegnare alla D’Urso.

Una volta arrivata la contatta telefonicamente il corriere per scegliere un punto dove incontrarsi per la consegna. Quando l’autista la conduce nel luogo dell’incontro viene a conoscenza che il pacco le verrà consegnato da un altro corriere, che sembra essere sparito nel nulla.

La Giorgi si spazientisce perché sta facendo tardi in studio dove Barbara D’Urso la sta aspettando. Dopo oltre 20 minuti di attesa l’autista della Giorgi si mette in contatto con il primo corriere. Lo obbliga a lasciare il pacco nello studio a luci rosse di una sua amica.

Dopo aver recuperato il pacco la vittima riesce finalmente a raggiungere gli Studi Mediaset di Cologno Monzese. Gli addetti all’ingresso lo controllano attraverso il metal detector e la invitano ad aprirlo per visionarne il contenuto. Al suo interno trovano delle confezioni della celebre pillola blu.

Scherzo in diretta a Dayane Mello

La vittima dello scherzo in diretta è Dayane Mello, reduce dall’ultima esperienza nel reality La Fazenda. Si trova a Milano dove deve sostenere l’audizione finale per ottenere un ruolo in un film.

Durante le prove in teatro Dayane Mello riceve una pistola da puntare ad un altro attore. Durante la scena drammatica la Mello, convinta che si tratti di un’arma finta, spara al collega. Poco dopo però si accorge di averlo davvero ferito quando l’uomo si accascia a terra stremato dal dolore.

Dei finti poliziotti raggiungono il teatro per interrogare la Mello. Le raccontano che la vittima ha alcuni debiti di gioco. Gli agenti la invitano poi a salire in auto per portarla la Questura. Durante il viaggio i poliziotti accostano la macchina, scendono ed iniziano a litigare tra loro. Quando la Mello raggiunge gli Studi Mediaset si rende conto che si tratta di uno scherzo.

Scherzi a Parte 10 ottobre 2021, Red Canzian

E’ il momento dello scherzo a Red Canzian. La complice è sua figlia Chiara che ha finto di scrivere un libro incentrato sul rapporto con il padre. Il testo, scritto da Scherzi a parte, contiene numerosi contenuti falsi ma altri veri in modo che il libro appaia credibile alla vittima.

Quando il genitore la raggiunge, Chiara è visibilmente agitata. Cerca di spiegargli che l’intento del libro era di rendergli omaggio. Ma il ghost writer che si è occupato della scrittura ha inserito a sua insaputa delle parti gravissime che potrebbero rovinare la reputazione di Canzian. Il problema è che Chiara ha firmato il contratto e il libro sta per uscire.

La vittima telefona immediatamente a Monica, il suo avvocato, per raccontarle l’accaduto. Nel frattempo arriva l’editore che spiega a Red Canzian che è tutto regolare in quanto Chiara ha accettato la bozza che è poi andata in stampa. Fortunatamente si tratta di uno scherzo.

Scherzi a parte 10 ottobre 2021, Federica Pellegrini

Scherzi a parte manda in onda lo scherzo a Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è molto gelosa di suo fratello Alessandro che si è trasferito da lei a Verona. Federica scopre che Alessandro si è fidanzato con Zoe Cristofoli, influencer conosciuta per i suoi numerosissimi tatuaggi.

La Pelligrini lo affronta spiegandogli di non fare stupidaggini in quanto ha già avuto storie burrascose. Ma il fratello cerca di rasserenarla.

L’indomani mentre la Pelligrini si sta allenando, il fratello prende di nascosto la sua automobile e commette un incedente. Ha infatti investito un uomo con la bicicletta. Il problema più grave è che Alessandro non ha la patente. Federica Pelligrini si reca immediatamente sul luogo e lo trova in compagnia di Zoe Cristofoli.

L’uomo investito inoltre chiede alla campionessa del denaro per il suo silenzio. La situazione si complica quando la Pellegrini si rende conto che il fratello sta per essere arrestato. Fortunatamente si tratta solo di uno scherzo.

Tornati in studio Enrico Papi costringe Antonella Elia a rimanere chiusa in una scatola. Viene caricata su un’apetta che la conduce in giro Milano. Il conduttore viene raggiunto poi da Memo Remigi che accenna Innamorati a Milano.

Lo Scherzo a Memo Remigi

Memo Remigi ha scelto di realizzare un tour nelle case di riposo di tutta Italia per regalare degli attimi di spensieratezza agli anziani. Una delle sue tappe è Brescia dove Scherzi a parte ha realizzato la candid.

Dopo essersi esibito nota stranamente che i presenti lo chiamano con un altro nome, Aldo. Prima di andare via un’infermiera gli misura la pressione che risulta essere un po’ alta. La complice decide di rinchiuderlo in una stanza affinché Memo Remigi non abbandoni la struttura. Cercano inoltre di fargli credere che lui si chiama Aldo e che crede di essere un sosia di Remigi.

Quando la vittima inizia a perdere seriamente la pazienza, scopre di essere su Scherzi a parte.

Lo scherzo di Pietro ai genitori

Il telespettatore Pietro ha voluto realizzare uno scherzo ai propri genitori. Il ragazzo convoca il padre e la madre per comunicare loro che ha scelto di cambiare vita. Vuole lasciare il bar che hanno da poco acquistato per lui perché vuole diventare un attore porno.

Confessa loro che ha già fatto un provino ed è stato preso per il suo primo film hard. I genitori sono molti adirati perché hanno investito una cospicua somma di denaro la sua attività. Si rincuorano quando scoprono che non è vero.

In chiusura Antonella Elia torna in studio dopo aver girovagato per Milano rinchiusa in una scatola.

