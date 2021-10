Matrimonio a prima vista Italia 7 diretta 5 ottobre: la presentazione delle coppie

Condividi su







Debutta questa sera la nuova stagione di Le Iene in onda su Italia 1.

Segui con noi la diretta della prima puntata della nuova edizione de Le Iene a partire dalle ore 21.20 su Italia 1.

Le Iene Italia 1 – Novità, anticipazioni, conduttori

Le Iene, programma televisivo ormai in onda dal 1997, non abbandona lo schermo e torna più ricco che mai.

Dopo la pausa di Alessia Marcuzzi, protagonista de Le Iene dal 2001, lo show ha rafforzato ancor di più la componente femminile alla conduzione. Ad affiancare Nicola Savino sono dieci donne provenienti dal mondo dello spettacolo: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. La presenza della Gialappa’s Band è ancora una volta confermata.

Gli spettatori questa sera potranno vedere lo scherzo realizzato all’influencer Giulia de Lellis e un servizio dedicato da Roberta Rei volata in Brasile per seguire quanto accaduto a Dayane Mello durante il programma “La Fazenda“.

Le Iene Italia 1 – Diretta

Elodie e Nicola Savino aprono questa prima puntata.

Il primo servizio è dedicato ai quarant’anni del calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Il secondo servizio racconta le vicende di un ladro di monopattini. La sua tattica di furto è contattare le persone che pubblicano un annuncio sui sito di compravendita di monopattini usati, incontrarli per l’acquisto, provare il prodotto e scappare.

In questa maniera ha già rubato trenta monopattini. Le Iene intervengono simulando la pratica di acquisto del mezzo. Un complice organizza l’incontro con il ladro che, come da copione, tenta di scappare con il monopattino durante la prova. La produzione però ha inserito segretamente un telecomando che blocca il monopattino anche a distanza. È così che il ladro è stato mascherato.

Lo scherzo a Giulia de Lellis

Lo scherzo preparato per la nota influencer colpisce una delle sue debolezze, in questo caso l’ipocondria. Complice dello scherzo è il suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Giulia, l’assistente della de Lellis, la chiama per informarla di avere alcune pustole sul corpo. Poco dopo anche Carlo presenta queste pustole. In entrambi caso una make up Artist ha disegnato le finte pustole.

Durante la visita per scoprire di che malattia si tratta, l’influencer si rende conto che il suo fidanzato e la sua assistente hanno avuto un rapporto, dal momento in cui sembra che entrambi hanno la sifilide.

Nel momento in cui Giulia prende il telefono del suo ragazzo per saperne di più, la redazione de Le Iene intervengono per dirle che è uno scherzo.

Come è morto Alessio Gaspari?

Alessio Gaspari, 25enne di Ortona, era terzo ufficiale di coperta della nave da crociera AIDAdiva. Il giovane è scomparso in circostanze misteriose a gennaio 2021 mentre la nave si trovava in acque danesi.

L’unica ipotesi presa in considerazione fino adesso è quella del suicidio. Ma questo appare molto strano alla famiglia del ragazzo, dal momento in cui non aveva nessun motivo valido per farlo e conduceva una vita piena, senza problemi apparenti.

Le stranezze aumentano quando le indagini vengono rese complicate dalla burocrazia danese, che non permette l’ispezione né in nave né nei fondali per cercare il corpo.

Le navi sono vere e proprie città galleggianti, con l’unica differenza che non c’è polizia e dunque, può accadere tutto senza che si possa mai sapere la verità.

Che fine ha fatto il vaccino italiano?

Il servizio in questione si occupa di capire dove sono finiti i soldi stanziati il vaccino ReiThera, e soprattutto, dove’è finito il vaccino stesso.

Gli inviati hanno cercato di mettersi in contatto con i ministri Zingaretti, Speranza e Giorgetti per saperne di più, ma nessuno ha proferito parola a riguardo. Secondo alcuni studiosi il problema è più politico che scientifico, nonostante all’apparenza sembra che la causa di mancata approvazione sia solo il fatto che il vaccino è tuttora sperimentale.

