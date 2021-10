Tale e Quale Show diretta 15 ottobre: tutte le esibizioni della quinta puntata

Condividi su







Giovedì 14 ottobre su Canale 5 è andata in onda la finale di Star in the star, lo show condotto da Ilary Blasi.

Sono solo quattro le leggende rimaste in gara. Si tratta di Loredana Bertè, Mina, Michael Jackson e Lady Gaga. La scorsa settimana sono stati eliminati Pino Daniele e Claudio Baglioni che erano rispettivamente Sal Da Vinci e Luca Laurenti.

A commentare le esibizioni Marcella Bella. Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Star in the star, la diretta del 14 ottobre, i duetti

Nella diretta della finale Ilary Blasi annuncia che le quattro leggende rimaste in gara affronteranno diverse manche. Nella prima ognuna di loro duetterà con un Big della musica Italiana. Saliranno infatti sul palco Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Riccardo Fogli e Mario Biondi.

Inizia Michael Jackson che canta The way you make me feel con Anna Tatangelo. I giudici condividono l’opinione che il vip che si nasconde dietro la maschera è entrato pienamente nel personaggio. Hanno gradito l’energia che è riuscito a creare con il supporto della Tatangelo.

Mina duetta con Riccardo Fogli nel brano Acqua e Sale. Standing ovation da parte del pubblico in studio. Dai giudici ricevono solo complimenti. Amendola la considera una “performance perfetta”. Marcella Bella si congratula in particolare anche con Fogli.

Loredana Bertè invece canta con Ivana Spagna in Figlia di, uno dei brani più recenti della Bertè. I giudici hanno gradito la grinta che entrambe sono riuscite a mettere nel pezzo. Amendola inoltre ricorda che Ivana Spagna aveva anche duettato qualche anno fa con la vera Bertè al Festival di Sanremo.

Ultima ad esibirsi è Lady Gaga che duetta con Mario Bondi in Shallow. Marcella Bella ha notato qualche imperfezione da parte di Lady Gaga. Per Pucci Gaga rimane la sua preferita.

Al termine della prima manche, ecco la classifica provvisoria senza votazioni:

Lady Gaga Loredana Bertè Mina Michael Jackson.

Nella prima manche non è previsto lo showdown.

Star in the star, seconda manche

Ilary Blasi dà il via alla seconda manche. Le due leggende che si classificheranno agli ultimi posti affronteranno lo showdown.

La prima ad esibirsi è Mina. Canta Mi sei scoppiato dentro il cuore, brano del 1966 scritto da Lina Wertmüller. I giudici hanno gradito l’interpretazione. In particolare Marcella Bella ha apprezzato la femminilità della vip che si nasconde dietro le sembianze di Mina. Per Marcella Bella e Andrea Pucci potrebbe essere Lola Ponce. Amendola invece preferisce non sbilanciarsi.

Michael Jackson ha scelto invece di interpretare Black or White. Secondo i giudici la voce assomiglierebbe sempre di più all’originale. Aggiungono che le sue esibizioni, ricche di scenografia, li hanno sempre divertiti. La giuria continua a sostenere che si tratta di Alexia.

Lady Gaga, Loredana Bertè

Terza leggenda ad esibirsi è Lady Gaga con Poker face. Per i giudici rimane una delle loro artiste preferite in questa edizione. Brancolano ancora nel buio per quanto riguarda la sua vera identità.

E’ il turno di Loredana Bertè che propone Dedicato. Amendola ha finalmente ritrovato il vero “graffiato” della Bertè. Per Marcella Bella la vip è una delle poche ad essere più vicina al personaggio. Le ipotesi vertono ancora su Syria.

Al termine della seconda manche viene svelata la classifica:

Mina con 801 punti Loredana Bertè con 798 punti Lady Gaga con 795 punti Michael Jackson con 788 punti.

Di conseguenza Lady Gaga e Michael Jackson si sfidano nello showdown. La prima ha scelto di cantare Alejandro. Michael Jackson invece I Just Can’t Stop Loving You.

Marcella Bella salva Lady Gaga. Claudio Amendola e Andre Pucci invece Michael Jackson. Lady Gaga è ora obbligata a togliersi la maschera. Si tratta di Silvia Salemi. Marcella Bella aveva indovinato la sua identità pochi istanti prima dello svelamento.

Star in the star 14 ottobre, terza manche, i medley

Nella terza manche le tre leggende rimaste in gara propongono i brani che hanno già cantato a Star in the Star. Ma li riassumono in un medley. I giudici al termine delle esibizioni devono decidere chi abbandonerà la gara. Inizia Michael Jackson con Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Thriller e Man in the mirror.

Loredana Bertè interpreta invece In alto mare, Non sono una signora e Sei bellissima. Mina infine ripropone Città vuota, E se domani, Insieme.

Marcella Bella e Claudio Amendola eliminano Michael Jackson, Pucci non salva Mina. Sotto la maschera di Michael Jackson si nasconde Alexia.

Star in the star, fase finale, la vincitrice

Loredana Bertè e Mina affrontano la fase finale della gara nella quale devono proporre un altro successo. La Bertè canta Luna, Mina invece Vorrei che fosse amore. Nell’ultimissima manche sarà il pubblico a decretare il vincitore.

Dopo alcuni minuti di suspense, Ilary Blasi annuncia che la vincitrice di Star in the Star è Loredana Bertè. In chiusura però entrambe sono obbligate a mostrare il loro vero volto. Mina è Lola Ponce. Loredana Bertè è invece Syria.

